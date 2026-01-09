“กสทช-สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย” จัดโครงการ “K-Script Lab” สร้างโอกาสนักเขียนไทยร่วมเวิร์คช็อปทีมผู้เชี่ยวชาญเกาหลี

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ร่วมกับ สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งต่อยอดศักยภาพทักษะการเขียนบทเยาวชนไทย จัดงานแถลงข่าวเปิด โครงการ “K-Script Lab” เพื่อยกระดับทักษะการเขียนบทและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ให้ก้าวสู่ระดับสากลโดย อรรณพ ตรึกตรอง ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 3 สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กสทช. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่7 มกราคม 2569 ณ ลานกิจกรรม โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท (เอกมัย)
ศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้ว่า “จุดเริ่มต้นของ โครงการ K–Script Lab เกิดขึ้นจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ร่วมกับ สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้สนับสนุนหลักคือ กสทช ได้เล็งเห็นถึงการทำโครงการพิเศษ ซึ่งไม่ซ้ำรูปแบบเดิม คือการสอนเขียนบท แต่เป็นการนำไอเดียที่มีอยู่ของนักเขียนหรือ นักสร้างสรรค์แต่ละคน นำมาปรับปรุง พัฒนา ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยครั้งนี้จะเป็นการนำไอเดียของผู้เข้าอบรม ที่ผ่านกา คัดเลือกจำนวน 60 เรื่อง จะได้รับซอฟต์แวร์ final draft เป็นระยะเวลา 1 ปี จากนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนักเขียนบทมืออาชีพของประเทศเกาหลี (Screenwriters Guild of Korea) จะคัดเลือกรอบสุดท้ายที่จะะได้เวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนักเขียนบทมืออาชีพ ของประเทศ เกาหลี เพื่อช่วยยกระดับทักษะการเขียนบทของนักเขียนไทยอย่างเป็นระบบและนำไปสู่การสร้างผลงานภาพยนตร์ และซีรีส์ไทยที่มีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่ตลาดสากลครับ
พรชัย ว่องศรีอุดมพร เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ กล่าวว่าสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ที่ผ่านมาที่สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ของไทยโดยการจัดสรรงบประมาณใน การ Research, Develop และ Training ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและบุคคลที่สนใจงานด้านนี้ ตนมองว่าโครงการนี้จะช่วยต่อ ยอดคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ช่วยสร้างนักเขียนรุ่นใหม่ และให้มุมมองที่มากขึ้น ต่อกลุ่มนักเขียนเดิมด้วย การนำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาถ่ายทอดประสบการณ์, วิธีการคิด และมุมมอง จะช่วยเติมเต็มปรับปรุงและพัฒนาให้คอนเทนต์ไทยมีบทที่หลากหลายและดีขึ้น เพื่อสื่อสารและเจาะตลาดต่างประเทศ ได้มากขึ้นครับ
สำหรับโครงการ “K-Script Lab” เปิดรับสมัคร นักเขียนบทมืออาชีพและมือสมัครเล่น, นักเรียน, นักศึกษา, เยาวชน และบุคคลที่สนใจจำนวน 500 คน สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7-29 ม.ค.นี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มผ่านทาง https://www.facebook.com/people/โครงการสถาบันการเขียนบทประเทศไทย/61585991496103/