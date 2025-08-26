TK Park เปลี่ยน ‘หนังสือ’ สู่ ‘บอร์ดเกม’ สร้างนักออกแบบใหม่ส่งเสริมนักเขียนไทย

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สานฝันนักอ่านและนักเล่นบอร์ดเกมผ่านโครงการ “Book on Board ปีที่ 4: เปลี่ยนหนังสือ(ไทย)ที่ชอบ เป็นบอร์ดเกม(ไทย)ที่ใช่” เชื่อมโลกแห่ง ‘หนังสือ’ และโลกแห่ง ‘บอร์ดเกม’ เพื่อสร้างนักออกแบบคลื่นลูกใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้งานวรรณกรรม สนับสนุนนักเขียนไทยให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น
วัฒนชัย วินิจจะกูล ผช.ผอ.สถาบันอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า บอร์ดเกมไม่ได้เป็นแค่ของเล่น แต่เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนการเรียนรู้ ที่ผู้เล่นจะได้ทักษะอื่นเพิ่มเติม ทั้งการเข้าสังคม การสื่อสาร การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ โดย TK Park เริ่มต้นจากการเป็นพื้นที่ให้ยืมและเล่นบอร์ดเกมมาตั้งแต่ปี 2559 สู่การเป็น ‘พื้นที่บ่มเพาะ’ จัดการประกวดที่ท้าทาย ให้นักออกแบบนำหนังสือมาตีความใหม่ ตั้งแต่ปี 2565 ผ่านกิจกรรม Book on Board สนับสนุนให้นำหนังสือเล่มโปรดมาเป็นบอร์ดเกม
ความพิเศษของปีนี้คือ การเปิดรับสมัคร (Open Call) ให้นักเขียนส่งผลงานหนังสือเข้ามาให้นักพัฒนาบอร์ดเกมได้เลือกนำไปดัดแปลง ซึ่งมีนักเขียนส่งหนังสือเข้าร่วม 72 เรื่อง โดยมีนักพัฒนาบอร์ดเกมเลือกไปต่อยอด 50 เรื่อง จนผ่านเข้ารอบสุดท้าย 12 ทีม โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญคือ การดึงสาระสำคัญและแก่นของเรื่องจากหนังสือมาใช้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นเกิดความสนใจอยากกลับไปอ่านหนังสือเล่มนั้นๆ มากขึ้น ขณะเดียวกัน นักพัฒนาเองก็ได้ฝึกฝนทักษะการออกแบบ ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ
ผลการประกวดในปีนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ เกม SEA-CRET Evidence ร่องรอยปริศนา มัจฉาพิศวง โดยทีม Autocat Studio จากหนังสือ JOE the SEA-CRET Agent 01 / Plank ver. โดย สุทธิชาติ ศราภัยวานิช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ เกม Bubble & Bliss – วาฬพา โดยทีม Vanta Studio จากหนังสือ บันทึกคุณเพื่อน โดย สมุทรพเนจร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ เกม 2475 The Ghost Writer โดยทีม Openbox จากหนังสือ 2475 นักเขียนผีแห่งสยาม โดย สะอาด ทั้งยังมีรางวัลชมเชยอีก 9 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท รางวัล Popular Vote รางวัลบอร์ดเกมมูลค่า 2,000 บาท และรางวัล TK Choice คัดเลือกพิเศษเพื่อนำต้นแบบไปผลิต
สำหรับบอร์ดเกมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล TK Choice จะถูกนำไปผลิตเป็นบอร์ดเกมจริง เพื่อเผยแพร่ไปยังTK Park ในกรุงเทพฯ และอีก 24 จังหวัด 27 แห่งทั่วประเทศในปีนี้ และคาดว่าจะนำผลงานชนะเลิศไปจัดแสดงในงานบอร์ดเกมนานาชาติที่ไต้หวัน ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้