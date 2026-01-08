พร้อมเสิร์ฟเปิบความอร่อยแบบ อัพเลเวล ลิ้นติดโปร สู่ ลิ้นติดดาว AROUND THE WORLD

ได้ฤกษ์เปิดความล้ำแห่งความอร่อย ลิ้นติดดาว AROUND THE WORLD กับ 2 พิธีกร ท็อป ดารณีนุช และ ชู่ อิชานน์ ที่ขอขึ้นแท่นความอร่อยจนลิ้นต้องติดดาวรับปี 69 เปิบว๊าบ!! เมนูติดดาวนานาชาติ พาไปชิม ของอร่อย ของแปลกที่ขึ้นชื่อของแต่ละประเทศ ไม่เพียงเท่านั้นยังพาตะลุยล้วงลึกสูตรลับ จากร้านอร่อยทั่วไทย ให้คุณผู้ชมได้น้ำลายส่อหน้าจอทีวี
ประเดิมลิ้นติดดาวรับปีม้า 2569 กับเมนูขึ้นชื่อแห่งซีอาน ประเทศจีน เกี๊ยวซีอาน หลากหลายไส้ ตามวัฒนธรรมการกินเกี๊ยวของชาวจีน พร้อมชมการแสดงโชว์ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระนางบูเช็คเทียน ความสุขแห่งการกินยังไม่สิ้นสุด สองพิธีกรพาไปชิลล์ ชิม ร้านเรือนไทยริมน้ำเจ้าพระยา กับเมนูอาหารไทยสูตรเฉพาะของภูมิภาค กว่า 300 เมนู ค้นหาวัตถุดิบ เครื่องปรุงที่ดีที่สุดมาจากทั่วทุกพื้นที่ การันตีความอร่อย
สำหรับนักชิมสายกินลิ้นติดดาว วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคมนี้ เวลา 07:50 น.ทางช่อง 3 ห้ามพลาดนะคะ