คอนโดภูเก็ต อีกหนึ่งคำตอบของการลงทุนที่คุ้มค่าและชีวิตในฝัน

คอนโดภูเก็ต คำตอบที่คุ้มค่าของการลงทุนที่อยู่อาศัยเพื่อไลฟ์สไตล์ในฝัน
คอนโดภูเก็ตกำลังเป็นตัวเลือกที่หลายคนพูดถึง ทั้งเรื่องการลงทุนและการใช้ชีวิตแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ใครที่กำลังมองหาไลฟ์สไตล์สบาย ๆ ริมทะเล หรืออยากซื้อคอนโดภูเก็ตติดทะเลไว้พักผ่อนหรือปล่อยเช่า โดยเฉพาะสำหรับคนที่สนใจคอนโดมิเนียมภูเก็ตแบบคุ้มค่าทั้งราคา ศักยภาพของทำเลและความน่าลงทุนคอนโดภูเก็ตอาจเป็นจุดเริ่มต้นของฝันที่กำลังรอให้คุณค้นพบ
ทำไมคอนโดภูเก็ตถึงคุ้มค่าสำหรับการลงทุน?
ภูเก็ตเป็นหนึ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การลงทุนคอนโดภูเก็ตจึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมของนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยผลตอบแทนที่น่าสนใจทั้งรายได้จากการให้เช่า และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สิน
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโครงการคอนโดภูเก็ต ตอนนี้มีให้เลือกหลากหลายโครงการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ โดยจุดเด่นของคอนโดภูเก็ตที่ไม่ควรพลาดมีดังนี้
• ตลาดท่องเที่ยวระดับโลกตลอดทั้งปี : ภูเก็ตเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทำให้ความต้องการที่พักสูง และอัตราการเช่าอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะในช่วง High Season หรือเดือนพฤศจิกายนจนถึงเมษายน อัตราการเช่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 80-90% ขึ้นไป
• ผลตอบแทนจากการให้เช่าสูง : อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 6-8% ต่อปี โดยเฉพาะทำเลใกล้ชายหาดและย่านท่องเที่ยว
• โครงสร้างพื้นฐานที่ครบครัน : มีสนามบินนานาชาติ ซึ่งกำลังจะขยายเฟสใหม่พร้อม Private Jet Terminal มีถนนหนทางที่สะดวก เชื่อมต่อศูนย์การค้าหลักอย่าง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า, จังซีลอน, เซ็นทรัล ป่าตอง, โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง พร้อมด้วยโรงพยาบาลมาตรฐานสากล และศูนย์ดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม อาทิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รวมถึง BDMS Wellness Clinic ที่เปิดสาขาใหม่ในภูเก็ตถึง 2 แห่ง ได้แก่ ศรีพันวา (Sri Panwa) และลากูน่า ภูเก็ต (Laguna Phuket) ซึ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยแนวคิด Scientific Wellness ผสานการพักผ่อนระดับลักชัวรี นอกจากนี้ยังมี Layan Life by Anantara ที่โดดเด่นด้านการผสานการแพทย์แผนไทยเข้ากับเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ พร้อมด้วยโรงเรียนนานาชาติที่รองรับทั้งครอบครัวและชาวต่างชาติ
ในระยะถัดไป โครงข่ายคมนาคมภายในเกาะภูเก็ตยังได้รับการยกระดับผ่านโครงการอุโมงค์สายสำคัญ และระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่ เช่น LRT และ Smart Transit ที่เชื่อมสนามบิน เมืองหลัก และแหล่งท่องเที่ยว ช่วยลดปัญหาการจราจร และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง ควบคู่กันนี้ ยังมีแผนพัฒนา Marina สำหรับเรือ Superyacht รวมถึงการลงทุนด้าน Wellness Zone เพื่อรองรับทั้งชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาว และกลุ่ม Medical Tourism โดยมีการวางระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัย และการลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
• ราคามีโอกาสเติบโต : เมื่อเทียบกับเมืองอื่น ๆ ราคาคอนโดในภูเก็ต (Capital Appreciation) เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นที่ 4.8-7% ต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ซึ่งอยู่ที่ 2.5-3.6% โดยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่และพัทยา ซึ่งภูเก็ตมีแรงหนุนสำคัญจากดีมานด์ต่างชาติและการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้มีแนวโน้มเพิ่มมูลค่าต่อเนื่อง
• ความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์ : คอนโดภูเก็ตสามารถปล่อยเช่าระยะสั้น 1-3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้าต่างชาตินิยมเข้าพักแบบ Long Stay ซึ่งจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนดีกว่าการปล่อยเช่ารายปี ขณะเดียวกันก็สามารถเลือกปล่อยเช่าระยะยาวที่มักจะเป็นสัญญา 1 ปีขึ้นไป หรือใช้เป็นบ้านพักส่วนตัวได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้ลงทุน
จุดแข็งด้านทำเลของคอนโดในภูเก็ต
ทำเลที่ตั้ง ถือเป็นหัวใจสำคัญของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และคอนโดภูเก็ตก็โดดเด่นด้วยทำเลศักยภาพที่ตอบโจทย์ทั้งนักลงทุนและผู้อยู่อาศัย ด้วยความเป็นเกาะท่องเที่ยวระดับโลก ทำให้คอนโดในภูเก็ตมีความได้เปรียบในการสร้างผลตอบแทน และคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า มาดูกันว่าจุดแข็งด้านทำเลของคอนโดภูเก็ตมีอะไรบ้าง
• ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและชายหาดชื่อดัง : ทำเลส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ชายหาดที่วิวสวยระดับโลก เช่น ป่าตอง กะตะ กะรน บางเทา และไม้ขาว มีย่านช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงครบครัน เหมาะทั้งการปล่อยเช่าแก่นักท่องเที่ยวระยะสั้น และการพักอาศัยระยะยาว
• ศูนย์กลางเศรษฐกิจและธุรกิจของภาคใต้ : ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางธุรกิจท่องเที่ยว การค้าระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรมบริการ มีชุมชนชาวต่างชาติขนาดใหญ่ โรงพยาบาลนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติ และศูนย์การค้าระดับสากล
• การเชื่อมต่อที่สะดวกสบายทั้งทางบกและทางอากาศ :สนามบินนานาชาติภูเก็ตมีเที่ยวบินตรงเชื่อมต่อกับหลายเมืองใหญ่ทั่วโลก และถนนสายหลักก็เชื่อมโยงทุกพื้นที่ในเกาะอย่างสะดวกสบาย โดยมีแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการทางด่วนและอุโมงค์กะทู้-ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กม. โครงการรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) เชื่อมสนามบินถึงห้าแยกฉลองรวม 21 สถานี รวมถึงการขยายถนนทางเลี่ยงเมืองและทางยกระดับแยกเกาะแก้ว เพื่อแยกการจราจรเมืองออกจากโซนท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
คอนโดภูเก็ต The Residences at InterContinental Phuket Resort สวรรค์แห่งการพักผ่อนแบบเหนือระดับ
The Residences at InterContinental Phuket Resort คือคอนโดภูเก็ตที่ถูกออกแบบมาให้เป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อน สำหรับคนที่อยากใช้ชีวิตใกล้ชิดทะเลแบบเหนือระดับ ตั้งอยู่บนหาดกมลาที่เงียบสงบและสวยติดอันดับของภูเก็ต โดยโครงการคอนโดภูเก็ตแบบ Branded Residences แห่งนี้ มาพร้อมเอกลักษณ์แบบแบรนด์ InterContinental Hotels Group (IHG) ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบที่หรูหรา สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน หรือบรรยากาศที่ผสานธรรมชาติและความทันสมัยอย่างลงตัว และการบริการแบบโรงแรมที่มอบประสบการณ์อย่างเหนือระดับ ทำให้ทุกวันรู้สึกเหมือนการพักผ่อนในรีสอร์ตระดับโลก
ที่นี่โดดเด่นด้วยบริการระดับ World-Class จาก InterContinental Hotels & Resorts โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ดังนี้
• สระว่ายน้ำริมชายหาด พร้อมวิวทะเลแบบพาโนรามา
• Wellness & Meditation Zone สำหรับการผ่อนคลายและดูแลสุขภาพ
• Sati Spa พื้นที่สปาเพื่อการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ
• สนามเทนนิส ภายในโครงการ
• Kid’s Club (Planet Trekkers) พื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก
• Hom Restaurant ร้านอาหารได้รับการยอมรับจาก Michelin
• ร้านอาหารและบาร์หลากหลายรูปแบบ ทั้งโซนริมทะเลและโซนภูเขา
• Beach Bar และพื้นที่นั่งเล่นริมทะเล สำหรับการพักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติ
ในด้านการบริการ ผู้อยู่อาศัยสามารถเลือกใช้บริการต่าง ๆ ของโรงแรมเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น อาทิ บริการ Concierge ดูแลทุกความต้องการ บริการทำความสะอาดและซักรีด บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนกลาง และบริการรถบักกี้ภายในโครงการ
นอกจากนี้ ยังมีบริการ In-Room Dining, Private Chef & Catering สำหรับมื้อพิเศษ บริการ Personal Fitness Training, การจัดการเดินทางและพาหนะ, บริการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพัก, บริการรับ-ส่งและจัดซื้อของใช้ประจำวัน รวมถึงบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำส่วนตัว เพื่อให้ทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัยเป็นไปอย่างราบรื่นและเหนือระดับ
ทำเลยังอยู่ใกล้หาดกมลา, โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ และ Community Mall อาทิ One Montazure, Villa Market ระดับพรีเมียม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ Phuket Fanta Sea ทำให้ The Residences at InterContinental Phuket Resort เป็นตัวเลือกคอนโดภูเก็ตที่ตอบโจทย์ทั้งการพักอาศัย และการลงทุนที่มอบคุณค่าให้ทุกช่วงเวลาของชีวิต
คอนโดภูเก็ต เมื่อการลงทุนที่มั่นคงมาบรรจบกับชีวิตในแบบที่คุณฝัน
คอนโดภูเก็ตถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ควบคู่ไปกับไลฟ์สไตล์ริมทะเลในฝัน ด้วยทำเลที่โดดเด่นใกล้ชายหาดระดับโลก มีผลตอบแทนจากการให้เช่าสูงถึง 6-8% ต่อปี โครงสร้างพื้นฐานที่ครบครัน และศักยภาพการเติบโตของราคาที่น่าสนใจ ทำให้คอนโดภูเก็ตตอบโจทย์ทั้งนักลงทุนที่มองหารายได้ระยะยาว และผู้ที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นบ้านพักตากอากาศส่วนตัว การปล่อยเช่าระยะสั้นให้นักท่องเที่ยว หรือการให้เช่าระยะยาวกับชาวต่างชาติที่ทำงานในภูเก็ต ทุกรูปแบบล้วนสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าที่แท้จริง การตัดสินใจลงทุนวันนี้ อาจเป็นก้าวแรกสู่อิสรภาพทางการเงินและชีวิตที่สมดุลยิ่งขึ้น
และถ้าหากคุณกำลังมองหาโครงการคอนโดภูเก็ตที่รวมทุกจุดเด่นเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกัน The Residences at InterContinental Phuket Resort คือคำตอบ ด้วยทำเลบนหาดกมลา บริการระดับโรงแรมห้าดาว และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในบรรยากาศแบบรีสอร์ตเหนือระดับ ที่จะเปลี่ยนทุกวันของคุณให้เป็นวันพักผ่อนอย่างแท้จริง