“ชาญอิสสระ”ลุยตลาดบ้านอัลตร้าลักชัวรี่ผุด3โครงการ1.2หมื่นล.ทำเลกรุงเทพกรีฑา–ภูเก็ต

ชาญอิสสระ เดินหน้าเปิด 3 โครงการหรู มูลค่า 12,000 ล้านบาท ลุยเซกเมนต์อัลตร้าลักชัวรี่ ครอบคลุม 2 ทำเลศักยภาพกรุงเทพกรีฑา – ภูเก็ต ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนไทย ต่างชาติ และนักลงทุน ผนึก BDMS Wellness Clinic พันธมิตรด้านสุขภาพระดับเวิลด์คลาส เสริมวิสัยทัศน์ Issara Living Vision ชูด้าน Quality, Wellness และ Sustainability ผ่าน 6 มิติหลัก ตอบรับเทรนด์การใช้ชีวิตแบบยั่งยืน
นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ CI เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับอัลตร้าลักชัวรี่ว่ายังคงมีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน 2 ทำเลศักยภาพหลักอย่างกรุงเทพกรีฑา และ ภูเก็ต ซึ่งสะท้อนความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงในทำเลที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิตและการลงทุน โดยกรุงเทพกรีฑา ปัจจุบันได้รับการยกระดับให้เป็นหนึ่งในย่านที่อยู่อาศัยชั้นนำของกรุงเทพฯ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งทางด่วนมอเตอร์เวย์ รถไฟฟ้าสาย สีเหลือง และโครงการเชื่อมต่อเมืองฝั่งตะวันออก ทำให้พื้นที่นี้กลายเป็น Luxury Residential Hub หลักของกรุงเทพมหานคร
ขณะที่ภูเก็ตยังคงเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกของนักลงทุนและผู้ซื้อระดับบน โดยเฉพาะคนไทย กลุ่มต่างชาติจากรัสเซีย จีน ยุโรป มิดเดิลอีสต์ และสิงคโปร์ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง และจากข้อมูลระบุว่าความต้องการครอบครองบ้านพูลวิลล่าในภูเก็ตเพิ่มขึ้นกว่า 30% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในทำเลทองอย่าง บางเทา – ลากูน่า – เชิงทะเล เพราะเป็นพื้นที่ที่มีชายหาดสวยงาม มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ตั้งของโครงการระดับหรูมากมาย เช่น วิลล่าหรู แบรนด์เรสซิเดนซ์ โรงแรมหรู สนามกอล์ฟ และคอมเพล็กซ์มิกซ์ยูส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์หลากหลาย ทั้งกีฬาทางน้ำ ร้านอาหารชั้นเลิศ และบีชคลับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้พำนักระยะยาว
“ชาญอิสสระมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่มาอย่างยาวนาน เรามีผลงานที่ประสบความสำเร็จหลายโครงการทั้งบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดโดยเฉพาะในภูเก็ต ศรีพันวา เป็นแลนด์มาร์กระดับไอคอนิกของประเทศไทย ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความเข้าใจในดีมานด์ของตลาดระดับบนและเมื่อมองเห็นศักยภาพของทำเล บางเทา–เชิงทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านโลเคชั่น มีลากูน วิวทิวเขาที่สวยงาม และไลฟ์สไตล์ระดับโลก เราจึงพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริง” นายสงกรานต์ กล่าว
จากภาพรวมของอสังหาฯ ทั้งโซนกรุงเทพกรีฑาและภูเก็ต ที่มีแนวโน้มที่ดีและกำลังซื้อต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ ชาญอิสสระจึงเตรียมเปิด 3 บิ๊กโปรเจ็กต์ใหม่ พร้อมเดินหน้าจับกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์ ประกอบด้วย ทำเลกรุงเทพกรีฑา ได้เตรียมเปิด 2 โครงการใหญ่ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,800 ล้านบาท ประกอบด้วย
โครงการ อิสสระเรสซิเดนซ์ พระราม 9 –กรุงเทพกรีฑา(Issara Residence Rama9 – Krungthep Kreetha)A New Legacy Of Wellness Living มรดกแห่งการอยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน เรสซิเดนซ์ส่วนตัวระดับอัลตราลักชัวรี่บนทำเลศักยภาพกรุงเทพกรีฑา ที่ดิน 19 ไร่ จำนวนเพียง 23 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย806 -1,229 ตร.ม.ขนาดที่ดิน 142 – 271 ตร.ว.จำนวน 5 – 6 ห้องนอน ราคาเริ่มต้น 85 ล้านบาท โครงการบ้านอิสสระ
พระราม 9 –กรุงเทพกรีฑา (Baan Issara Rama9 – Krungthep
Kreetha) A Luxury Beyond Extraordinary Living ชีวิตเหนือระดับที่ให้คุณมากกว่าความเป็นบ้านด้วย The Freedom Clubhouse สุดพิเศษ ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อเติมเต็มความสุขและคุณภาพชีวิตในทุกวัน เป็นบ้านเดี่ยวระดับ Luxury บนที่ดิน 21 ไร่ จำนวน 68 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 283 – 466 ตร.ม.ขนาดที่ดิน 62 – 155 ตร.ว. จำนวน 3 – 4 ห้องนอน ราคาเริ่มต้น 25 ล้านบาท
โดยทั้ง 2 โครงการนี้ได้รับการออกแบบโดย บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (A49)
ขณะที่ในส่วนของโซนภูเก็ต พร้อมเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ในทำเลที่ยอดเยี่ยมที่สุดของภูเก็ตตอนนี้อย่างบางเทา – เชิงทะเล โครงการศรีพันวา ลากูน (Sri panwa Lagoon) The New Legacy Beginsเป็นโครงการ Mixed - use บนที่ดิน 62 ไร่ มูลค่าโครงการรวมกว่า 7,300 ล้านบาท พัฒนาโดยบริษัท อิสสระนพร จำกัด (ISN) โดยเฟสแรกจะดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ Sripanwa Lagoon Residence ประกอบด้วย Sri Panwa Lagoon Waterfront Pool Villa ลักซ์ชัวรี่พูลวิลล่า สุด Exclusive จำนวน 20 หลัง ติดริมลากูน วิลล่า 3 – 6 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 268.24 – 964.22 ตร.ม. พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว โดยแนวความคิดต้องการให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ รอบลากูนและ ลำธารที่เชื่อมต่อกับลากูน เสริมบรรยากาศให้อยู่สบายยิ่งขึ้น ราคาเริ่มต้นที่ 43.8 – 182 ล้านบาท และ SriPanwa Lagoon Multi – flex House จำนวน 14 หลัง ออกแบบเป็น Multi-function สามารถใช้เป็นที่พักอาศัย ร้านค้า หรือปรับให้เป็นสำนักงานของบริษัท รูปแบบเป็นอาคาร 3 ชั้น ติดถนนใหญ่ ที่กว้างถึง 20 เมตร ยังซึมซับธรรมชาติของวิวลากูนและวิวทิวภูเขา ราคาเริ่มต้น 39.8 – 72.8 ล้านบาท Sri panwa Lagoon ออกแบบงานสถาปัตยกรรม โดยบริษัท แฮบบิต้า จำกัด (Habita Architects) ผู้ออกแบบโครงการศรีพันวา
ภูเก็ต
ด้านนายดิฐวัฒน์ อิสสระ ผู้ช่วยกรรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
มหาชน เปิดเผยว่า จากการที่ชาญอิสสระได้ร่วมมือกับ BDMS Wellness Clinic X Sri panwa Phuket เปิดศูนย์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ซึ่งถือเป็นโมเดลความร่วมมือของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจด้านสุขภาพ และประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลหลายรางวัล เราจึงต่อยอดด้วยการนำองค์ความรู้ด้าน Wellness โดยมี BDMS Wellness Clinic มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบบ้านให้ถูกสุขลักษณะ และดูแลสุขภาพกายใจ ตามวิสัยทัศน์ Issara Living Vision เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบในทุกมิติให้ความสำคัญในเรื่อง Quality, Wellness และ Sustainability ดูแลสุขภาพผู้อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน ผ่าน 6 มิติหลักนี้ Living Wellness, Physical Wellness, Spiritual Wellness, Social Wellness, Cultural Wellness และ EnvironmentalWellness
“นี่คือการพลิกโฉมแนวคิดการอยู่อาศัยของไทย ให้ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาว
การได้ทำงานร่วมกับ BDMS Wellness Clinic อย่างใกล้ชิดเพื่อออกแบบฟังก์ชันให้สอดคล้องกับหลักการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้บ้านทุกหลังช่วยเสริมสมดุลชีวิตของผู้อยู่อาศัยทั้งกายและใจจะทำให้ลูกค้าของเราได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบครบวงจร ทั้งพักผ่อน สุขภาพและการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง” นายดิฐวัฒน์กล่าว
และด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว ชาญอิสสระจึงเดินหน้าสร้างอีกหนึ่งปรากฏการณ์สำคัญส่งท้ายปี ด้วยการจัดงาน “FIRST LAUNCH VVIP DAY – THE LEGACY OF ISSARA LIVING” เพื่อเปิดให้จองเป็นครั้งแรกสำหรับ 3 โครงการ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1พฤศจิกายน 2568ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ISSARA LOUNGE ชั้น 10อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ภายในงานจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมได้ชมแบบจำลองและภาพเสมือนจริงพร้อมรับฟังรายละเอียดของทั้ง 3 โครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้เตรียมมอบสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าทุกท่านที่จองภายในงาน อาทิส่วนลดสูงสุด 5 ล้านบาท/บัตร Longevity Card by BDMS Wellness Clinic มูลค่า 1.5 ล้านบาท /แพ็กเกจ Longevity
Centenarian 100 มูลค่า 550,000 บาท /Sripanwa Phuket Package มูลค่า 2.5 ล้านบาท /Baba Beach Club Hua Hin Package มูลค่า 1 ล้านบาทพร้อมข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้ารับส่วนลดเพิ่มอีก 100,000 บาทและลูกค้าที่จองในวันงาน รับทันที iPhone 17 Pro Max (รายละเอียดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษในวันงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)