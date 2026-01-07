อึ้ง! “พีพี ปุญญ์ปรีดี” ที่แท้คือเหลน “ขุนเฉวงวรารักษ์” เจ้าเมืองคนแรกเกาะสมุย บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์

ฮือฮาสนั่นโลกออนไลน์ หลังจากที่นางเอกช่อง 3 “พีพี ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์” ได้โพสต์สตอรี่อินสตาแกรม เป็นภาพของอนุสาวรีย์ ขุนเฉวงวรารักษ์ พร้อมเขียนแคปชั่นว่า Sawasdee ka great grand father (สวัสดีค่ะปู่ทวด)
งานนี้ทำแฟนๆ ต่างพากันอึ้งด้วยความคาดไม่ถึง เพราะที่แท้เธอคือ เหลนของ ขุนเฉวงวรารักษ์ บุคคลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ โดย ขุนเฉวงวรารักษ์ นามเดิมคือ เชย เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนเฉวงวรารักษ์ เป็นเจ้าเมืองคนแรกของเกาะสมุย โดยได้รับมอบหมายจากเจ้าเมืองชุมพรให้มาดูแลเกาะสมุยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ และได้สร้างวัดสมุทราราม (วัดกลาง) และวางรากฐานการปกครองของเกาะจนเป็นที่เคารพรักของชาวสมุย นามของท่านยังถูกนำมาตั้งเป็นชื่อ หาดเฉวง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกที่ใครไปสมุยต้องเช็กอินอีกด้วย