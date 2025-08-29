“ญดา นริลญา” เขินแรง สาวรุมจีบ หลังเปิดตัวชอบเพศเดียวกัน แต่ยังมีหนุ่มๆ แอบหยอด

“ญดา นริลญา” โล่ง เปิดตัวชอบผู้หญิง ได้เป็นตัวของตัวเอง สาวๆ รุมจีบเพียบ เผยเฉยๆ กับผู้ชาย แต่ใจสั่นกับสาวๆ รับเล่นซีรีส์ยูริ ลั่นยังเป็นนางเอกได้ ชอบอ้อน ติดสกินชิพ ยังมีหนุ่มๆ แอบหยอด
หลังออกรายการเปิดตัวว่าชอบเพศเดียวกัน ก็ทำเอา “ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร” นางเอกช่อง 3 รู้สึกโล่ง เพราะได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น รวมทั้งเผยฟีดแบ็กหลังประกาศ มีสาวๆ เข้ามาจีบอื้อ รู้ตัวเองเพราะเฉยๆ กับผู้ชาย แต่ใจสั่นกับผู้หญิง ลั่นเป็นคนชอบติดสกินชิพ
“ว้าวไหมล่ะ หนูว่าสมัยนี้เราอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างเปิดกว้าง แล้วก็เปิดใจยอมรับแล้ว ดีใจที่หลายๆ คนยอมรับในความเป็นหนู หนูเลยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เหมือนเราได้เป็นตัวเองมากขึ้น ส่วนพระเอกคู่จิ้น ตอนนี้ก็ยังเป็นนางเอกได้อยู่ ยังรับเป็นนางเอกอยู่นะคะ การแสดงก็เป็นการแสดงเป็นในพาร์ตของการทำงาน”
รู้ว่าชอบเพศเดียวกัน เพราะไม่ค่อยเขิน ใจสั่น กับผู้ชาย แต่ติดสกินชิพผู้หญิง
“รู้เพราะว่าได้ทำงานกับเพศเดียวกัน แล้วการแสดงของเราชอบมีปัญหา เวลาที่เราเข้าฉากกับผู้ชาย เหมือนเราไม่ค่อยเขิน เราไม่ใจสั่น เก็ตฟีลไหม แล้วพอเข้าฉากกับผู้หญิง เรารู้สึกเป็นตัวเองมากกว่า แล้วเราเป็นคนติดสกินชิพ ชอบอ้อนผู้หญิง (มีโอกาสจะไปเล่นยูริไหม?) มีค่ะ ตอนนี้กำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์อยู่ค่ะ”
รับผู้หญิงจีบเยอะขึ้น ทั้งในและนอกวงการ แต่ยังมีผู้ชายเข้ามาหยอด
“โดนจีบเยอะขึ้น มีน้องๆ พี่ๆ ผู้หญิงเข้ามาจีบเยอะขึ้น มีทั้งหมดเลย ทั้งคนในและนอกวงการ (ยิ้มเขิน) สเปกหนูตอนแรกบอกว่าชอบคนเรียบร้อย ผู้หญิงสวยๆ แต่หลายๆ คนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองกัน เลยอยากจะบอกว่าที่ทุกคนเป็นอยู่ น่ารักอยู่แล้ว สเปกหนูมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้น จะเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจ แต่ขอคนที่แบบเทคแคร์ดูแลเก่งนิดหนึ่ง เพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบอ้อน ถ้ามีแฟนก็อยากอ้อน อยากอยู่ติด ชอบกอด
ตอนนี้เราเปิดใจแล้ว เหมือนเพิ่งเปิดใจครั้งแรก ที่เราชอบเพศเดียวกัน แต่ก็ยังไม่ได้มีใครจริงๆ จังๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกวงการ (แล้วยังมีหนุ่มๆ แอบหยอดเราอยู่ไหม?) ก็มีคนแอบหยอดๆ อยู่บ้าง”