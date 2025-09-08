xs
15.08 น. เกิดน้ำท่วมผิวจราจร ถ.รังสิต-ปทุมฯ หลังฝนตกหนัก ส่งผลรถชะลอตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

FM91 Trafficpro รายงานสภาพจราจรวันนี้ (8 ก.ย.) ว่า เวลา 15.08 น. มีน้ำท่วมผิวจราจรถนนรังสิต-ปทุมธานี บริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี หลังเกิดฝนตกหนักเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ส่งผลให้รถชะลอตัว