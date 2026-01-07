xs
xsm
sm
md
lg

“อั้ม อธิชาติ” ขึ้นเหนือ จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ หอบของขวัญปีใหม่ ขอบคุณกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพลูคาว อ.พาน จ.เชียงราย ทุกบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยังคงคอนเซ็ปน์พระเอกนักบุญอยู่เสมอเพราะในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ เดินทางไปพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร พลูคาว บ้านสันมะแฟน ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น โดยมี นายศิริชล มะโนวัง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร และสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ปลูกพลูคาวแบบ ออร์แกนิก ไม่ใช้สารเคมี บนพื้นที่รวมกว่า 22 ไร่ เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ พร้อมสร้างงานและรายได้ให้คนในชุมชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่การดูแลแปลง เก็บเกี่ยว บรรจุ และขนส่ง โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละ 3 ครั้ง เฉลี่ยประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อไร่จากเดิมที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำนาและมีรายได้ไม่แน่นอน ชุมชนจึงหันมาปลูกพลูคาวเป็นพืชเศรษฐกิจทดแทนมากว่า 20 ปี และเริ่มพัฒนามาตรฐานการปลูกอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2561 จนได้รับการรับรอง Organic Thailand และ GAP พร้อมจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อควบคุมคุณภาพและรวบรวมผลผลิต เพิ่มอำนาจการต่อรองราคาอย่างเป็นธรรม สำหรับกิจกรรมในปีนี้ อั้ม อธิชาติ ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรและแรงงานในกลุ่มวิสาหกิจฯ ครบทั้ง 57 ครัวเรือน โดยเป็นสิ่งของที่แต่ละครอบครัวเลือกเอง อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ทุกบ้านได้รับของขวัญที่อยากได้จริง โดยไม่ต้องจับสลาก  

อั้ม อธิชาติ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจเกษตรกร ที่ตั้งใจพัฒนาสมุนไพรไทยมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี จากวันที่เคยปลูกแล้วต้องตัดทิ้ง จนวันนี้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับการยอมรับและคว้ารางวัลระดับโลก พร้อมย้ำว่า สมุนไพรไทยจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องเริ่มจากการใส่ใจคุณภาพตั้งแต่ดิน การปลูก การหลีกเลี่ยงสารเคมี และการตรวจสอบวัตถุดิบทุกครั้งก่อนส่งต่อถึงผู้บริโภค
















“อั้ม อธิชาติ” ขึ้นเหนือ จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ หอบของขวัญปีใหม่ ขอบคุณกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพลูคาว อ.พาน จ.เชียงราย ทุกบ้าน
“อั้ม อธิชาติ” ขึ้นเหนือ จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ หอบของขวัญปีใหม่ ขอบคุณกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพลูคาว อ.พาน จ.เชียงราย ทุกบ้าน
“อั้ม อธิชาติ” ขึ้นเหนือ จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ หอบของขวัญปีใหม่ ขอบคุณกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพลูคาว อ.พาน จ.เชียงราย ทุกบ้าน
“อั้ม อธิชาติ” ขึ้นเหนือ จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ หอบของขวัญปีใหม่ ขอบคุณกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพลูคาว อ.พาน จ.เชียงราย ทุกบ้าน
“อั้ม อธิชาติ” ขึ้นเหนือ จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ หอบของขวัญปีใหม่ ขอบคุณกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพลูคาว อ.พาน จ.เชียงราย ทุกบ้าน
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น