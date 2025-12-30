AIS ใช้ดิจิทัลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก สู่การยอมรับบนเวทีโลก Shorty Impact Awards 2025

เอไอเอส ย้ำบทบาทผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย คว้า 2 รางวัลจาก Shorty Impact Awards 2025 เวทีรางวัลระดับโลกด้านการสื่อสารดิจิทัลและการตลาดเพื่อสังคมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากองค์กรแบรนด์ และเอเจนซีชั้นนำทั่วโลก โดยมุ่งยกย่องผลงานด้าน Impact-driven Communication และ Purpose-driven Innovation ซึ่งสะท้อนการใช้พลังของดิจิทัล เทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่เกิดผลจริงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสเชื่อว่าการสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดย 2 รางวัลจาก Shorty Impact Awards 2025 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอสในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารอย่างมีเป้าหมาย เพื่อขยายผลลัพธ์เชิงบวกด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างโอกาสทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว พร้อมยกระดับบทบาทขององค์กรไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืน
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของเอไอเอสในการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแคมเปญเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านโซเชียลมีเดีย ดิจิทัลคอนเทนต์ และนวัตกรรมออนไลน์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนและพันธมิตรหลากหลายภาคส่วน ร่วมกันขยายผลลัพธ์เชิงบวกในวงกว้าง ครอบคลุมทั้งมิติความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างโอกาสทางดิจิทัลอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
โดยเอไอเอสเป็นองค์กรจากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลจากเวที 10th Annual Shorty Impact Awards 2025 ด้วยผลงานแคมเปญ “รอยยิ้มใหม่ใกล้ฉัน” ภายใต้โครงการอุ่นใจไซเบอร์ ที่ได้รับรางวัลระดับ Winner สาขา Corporate Social Responsibility Campaign และผลงาน AIS Hub of E-Waste ภายใต้โครงการ คนไทยไร้ E-Waste ที่ได้รับรางวัลระดับ Bronze สาขา Partnerships