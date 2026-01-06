“มาริโอ้-รัศมีแข” ประเดิมโฉมใหม่ “เผือกร้อนตอนบ่าย รุมกินโต๊ะ“ ระดมพลังกำลังเผือก “หมอช้าง” เสริมทัพ เปิดดวงม้าไฟ ปี 69

ต้อนรับปี 2569 กับรายการเผือกร้อนตอนบ่าย รุมกินโต๊ะ โดย 2 พิธีกร ก้อง ปิยะ และ บูม สุภาพร เข้มขึ้น กับการคาดเดาของ 3 แขกรับเชิญบนโต๊ะเดียวกัน ที่ทุกคนสามารถเผือกเพื่อนร่วมวงได้อย่างสนุกสนาน
ในแต่ละสัปดาห์ พร้อมหน้ากับแขกรับเชิญ 3 คนบนโต๊ะ ทั้งเกี่ยวข้องกัน หรือ มาเป็นธีมเดียวกัน ร่วมพูดคุยในบรรยากาศเป็นกันเอง แต่อาจโดนเซอร์ไพร์สเรื่องเผือกแบบคาดไม่ถึง ประเดิมรุมกินโต๊ะเทปแรกกับ หมอช้าง ทศพร , มาริโอ้ เมาเร่อ , รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น เปิดซิงโหงวเฮ้งวัยเด็ก วิเคราะห์จุดเด่นของชีวิตที่นำพาให้มาเป็นซุปตาร์ดังจนถึงทุกวันนี้ พร้อมพูดคุยแนวทางการจัดฮวงจุ้ยรับปีม้าไฟ 2569 โดยหมอช้างถึงขั้นทักแรง เรื่องของเล่นของสะสม ของมาริโอ้ ถ้าวางให้ถูกทีถูกทาง สามารถช่วยเติมพลังได้เป็นอย่างดี ส่วนรัศมีแขเปิดคำถาม ฮวงจุ้ยกระจกสีในห้องน้ำ จะมีผลต่อหน้าที่การงานการดำเนินชีวิตหรือไม่ ทุกคำถามมีคำตอบ !!ในเผือกร้อนตอนบ่าย รุมกินโต๊ะ ห้ามพลาดกับรายการวาไรตี้ แนวคุยแซ่บ สะใจ ”มาดูกันว่า 3 แขกรับเชิญใครจะโดนรุมเรื่องอะไร ในวันเสาร์ที่10 ม.ค. 2569 เวลา 15:00น ทางช่อง3 กด 33 เปิดหน้าจอรอเลยนะจ๊ะ