“ยุ้ย ปัทมวรรณ” ตอบปมดารา ด. นอกใจเมีย ยืนยันไม่ใช่สามี “โด่ง สิทธิพร”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรณีเพจนิกกี้ขยี้ข่าว ได้ออกมาโพสต์ปริศนาอักษรย่อ ดารา ด. วันดีคืนดีไลฟ์ประชดจะทำร้าย รปภ. เหตุเพราะแฟนไม่ยอมคืนดี ใครเขาจะเอาคนนอกใจ แต่ไม่ยอมเลิกรา #ครอบครัวดาราดัง ต่อมาได้โพสต์อีกว่า “พ่อแม่ฝั่งชายพูดกับสะใภ้ว่า แค่ผู้ชายเอาผู้หญิงเข้าบ้านทำไมต้องเป็นเรื่องใหญ่ คงลืมไปแล้วว่าบ้านเป็นของสะใภ้ไม่ใช่ของลูกชายแสนดี แทนที่จะด่าอบรมสั่งสอนลูกชายที่นอกใจ แต่กลับด่าสะใภ้ที่ไม่อยู่บ้าน #ครอบครัวนี้เป็นดาราดังทั้งบ้าน

ล่าสุด “แจ็คกเกอรีน บันเทิงไทยรัฐ” ได้ต่อสายตรงหา “ยุ้ย ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี” โดยมีการโยงถึงโพสต์ของยุ้ยในอินสตาแกรม ที่ระบุว่า สิ่งที่ได้ไปต่อในปี 2026 คือคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่ต้องฝืน , อยู่ในที่ที่มีตัวตน, จริงใจกับคนที่จริงใจ, เหนื่อยก็พัก ไม่ต้องเก่งตลอด , ตัดคนท็อกซิก, สุขภาพกายและใจต้องมาก่อน, นอนเยอะๆ 

ซึ่งยุ้ยได้ตอบว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ส่วนเรื่องที่โพสต์ในไอจีก็เป็นเรื่องปกติ ยุ้ยอายจะ 50 แล้ว ไม่อยากเครียด ตรงไหนที่อยู่แล้วมันเป็นสิ่งดีๆ เราก็จะอยู่ตรงนั้น พอเรายิ่งโต ยิ่งเลือกได้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนให้เราสบายใจ ดูแลสุขภาพกายและใจ

บอกไม่น่าใช่ โด่ง สิทธิพร นิยม เพราะเท่าที่อ่านข่าวมา พ่อแม่ผู้ชายพูด ซึ่งคุณพ่อคุณแม่โด่งเสียชีวิตแล้ว ถึงอยู่ แม่โด่งก็ใจดีมาก ไม่พูดแบบนี้แน่นอน ตอนนี้ครอบครัวรักกันดี

ตอนแรกตกใจมาก แค่ยุ้ยโพสต์สิ่งที่เราจะทำในปีหน้าเอง ยืนยันว่าโด่งทำหน้าที่สามีดี วันนี้ก็ยังไปส่งลูกไปโรงเรียนอยู่เลย








