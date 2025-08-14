xs
เพื่อนดาราจัดคอนเสิร์ตระดมทุนค่ารักษา “จอย ทีสเกิ๊ต” สู้มะเร็ง “ยุ้ย” ชมจอยเข้มแข็งมาก ร้องไห้ครั้งเดียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ยุ้ย ปัทมวรรณ” ดีใจได้ทำเพื่อ “จอย ทีสเกิ๊ต” รู้ที่ผ่านมาทุกข์มาก ทุกข์ในการรักษา เสียโอกาสกับงาน ร้องไห้วันเดียวตอนผมร่วง จอยลั่น I’m Ok not Ok “จอย ศิริลักษณ์” เผยพลังรักคนในวงการ มาร่วมงานเพียบ “ซ่า วาเนสว่า” ยกมือไหว้ขอเกรียนคีย์บอร์ด อย่าพิมพ์อะไรที่ไม่ควรพิมพ์ ลั่นไม่มีใครอยากได้แสง “มา-กิ๊ฟ ทีสเกิ๊ต” ขอให้หายเป็นปกติ กลับมาขึ้นเวที 3 คน

เพื่อนๆ ในวงการต่างพากันตกใจ หลังทราบข่าว “จอย ทีสเกิ๊ต” ธัญพร สนธิขันธ์ อดีตเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะ 4 โดยวันที่ 13 ส.ค. ได้รวมตัวจัดคอนเสิร์ต Chaity Concert เพื่อนกัน สำคัญเสมอ ร่วมเป็นกำลังใจจอย ระดมเงินเพื่อเป็นค่ารักษาในอนาคตอีกด้วย

โดย ยุ้ย ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี , จอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, ซ่า วาเนสซ่า บีเวอร์ รวมทั้งเพื่อนๆ ทีสเกิ๊ต มา อัสมา กฮาร, กิ๊ฟ ธิติยา นพพงษากิจ ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ขณะที่จอยเผยว่าตนเองสุดซาบซึ้งกับเหตุการณ์ในวันนี้มาก

ยุ้ย ปัทมวรรณ : “ยุ้ยรับรู้เรื่องของจอยมาตลอด อาจจะเป็นคนแรกเลยด้วยซ้ำ ต่อให้ไม่มีงานวันนี้ก็คอยอยู่ข้างๆ คอยซัปพอร์ตกันทั้งเรื่องความรู้สึกและทุกอย่างอยู่แล้วเพราะรู้ว่าที่ผ่านมาเขาทุกข์มาก แต่ไม่ได้บอกใครเลย เพราะว่าเขาก็ยังต่อสู้กับการรักษาและกับจิตใจตัวเองด้วยมันต้องเจอเรื่องอะไรที่เขาไม่เคยเจอ แต่ว่าเขาก็เข้มแข็งมาก จอยร้องไห้กับยุ้ยแค่ครั้งเดียว วันเดียวคือวันที่ผมร่วง วันเดียวที่จอยร้องไห้”

จอย ทีสเกิ๊ต : “เพราะว่ายังไม่มีวิกเลย”
ยุ้ย ปัทมวรรณ : “เราก็ดูแลกันไป วันนี้ดีใจที่ได้ทำเพื่อจอย ยุ้ยรู้ว่าที่ผ่านมาเขาทุกข์มาก ณ วันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้จอย ทำอะไรที่จะทำให้จอยมีกำลังใจเพื่อจะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอนาคตได้ เพื่อนๆ ทุกคนยินดีค่ะ”

มา ทีสเกิ๊ต : “ไม่ใช่ว่าเฉพาะมีคอนเสิร์ตถึงจะได้เจอกัน จริงๆ แล้วเราก็ห่วงใยกันอยู่เสมอนะคะ ก็ได้ข่าวว่าจอยไม่สบาย ก็คุยกับน้องกิ๊ฟ”

จอย ทีสเกิ๊ต : “คือพยายามจะไม่บอกเขาสองคน (มาร์และกิ๊ฟ) อยากให้เขารับงานกันไป แล้วก็ยังไม่พร้อมไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไง ก็เลยเงียบไป แล้วก็แค่บอกว่าไม่พร้อมรับงาน ให้พี่มาร์กับน้องกิ๊ฟรับงานกันไปก่อน เขาก็คงงงๆ กันอยู่แต่ก็คงมีสงสัยบ้างแหละ”

ไม่อยากให้ใครต้องทุกข์ไปด้วย
จอย ทีสเกิ๊ต : “ใช่ อยากให้เขารับงานไปต่อก่อน เพราะถ้าเกิดรู้ว่าเราไม่สบายเป็นมะเร็ง แล้วจะมีความคิดว่าจะรับงานดีเหรออะไรยังไง เราไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน ตอนนั้นคิดแบบนั้น”

กิ๊ฟ ทีสเกิ๊ต : “จริงๆ แล้ว ณ วันนี้เองเราก็ยังอยากที่จะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกัน 3 คน”

จอย ทีสเกิ๊ต : “เดี๋ยวรอหายก่อน”

กิ๊ฟ ทีสเกิ๊ต : “เพราะเราอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่เด็ก ตอนนี้ทีสเกิ๊ตเท่ากับว่าประมาณ 30 กว่าปี เพราะฉะนั้นวันนี้ก็รออยากให้พี่จอยหายกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกัน 3 คนค่ะ”

ตกใจรู้ข่าว ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเพื่อน
กิ๊ฟ ทีสเกิ๊ต : “ต้องบอกวันนี้ตกใจมากๆ ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพี่จอยเลย วันนี้เราไม่ใช่แค่เพื่อนกัน ทีสเกิ๊ตเราโตมาด้วยกัน เราทำงาน เรากิน เรานอน เราใช้เวลาด้วยกันแบบ 24 ชั่วโมง ช่วงนั้นที่เราออกเทป เราทำงานด้วยกันแทบทุกวัน กินนอนด้วยกัน เพราะฉะนั้นวันนี้ในความรู้สึกของกิ๊ฟเอง ทีสเกิ๊ตเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆ”

วาเนสซ่า : “ไม่ได้คุยกับจอยนาน ครั้งแรกที่ได้รู้ว่าจอย..ไม่พูดดีกว่าเราค่อนข้างเซนซิทีฟ แต่พอได้คุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าดีขึ้น ผลตอบรับดีได้รับการรักษาดี ดีใจที่เพื่อนโอเค แต่ไม่เคยรู้ว่าที่ผ่านมาที่ไม่ได้คุยกันเพราะว่าเขาป่วย ต้องทุกข์”

จอย ศิริลักษณ์ : “ของจอยกับกลุ่มยุ้ยกับจอยกับซ่า นานๆ เราจะเจอกันที แต่เวลามีอะไรเราจะโทร.อัปเดตกัน”

จอย ทีสเกิ๊ต : “พี่จอย ศิริลักษณ์ เป็นเพื่อนที่มหาวิทยาลัย เรียนมาด้วยกัน”

จอย ศิริลักษณ์ : “ช่วงที่ตอนนั้นกำลังลุ้นผลตรวจ ทีนี้พอผลออกมา เราก็ได้คุยกันอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง แต่เอาจริงๆ เราก็ทำตัวไม่ถูกว่าเราจะคุยกับเพื่อนแบบไหน เราก็ไม่อยากให้เพื่อนตกใจเครียดไปกว่าเดิม แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปสบายใจ ก็พยายามคุยว่า สู้ ค่อยๆ รักษาไปนะ เดี๋ยวนี้การรักษามันดีนะ”

จอย ทีสเกิ๊ต : “เพื่อนที่มหาวิทยาลัย แก๊งเพื่อนอาจารย์จะทราบก่อนแล้วก็แก๊งพี่ยุ้ยทราบ เพราะว่าต้องทำงานแล้วต้องแจ้งให้เขาทราบ เพื่อจัดการการรักษา พี่จอยก็ไปด้วย จะรู้ทุกโพรเซสเหมือนกัน เขาก็ตกใจ”

จอย ศิริลักษณ์ : “ก็จะคุยอัปเดตกัน แกโอเคไหม บางทีมันไม่ได้พูดเยอะ เพราะเรากลัวจะเซนซิทีฟกับความรู้สึกเขาเราต้องคอยดูว่าเขาอยู่ในอารมณ์แบบไหน แค่ให้เขารู้สึกว่า ฉันก็อยู่ตรงนี้นะเว้ย”
จอย ทีสเกิ๊ต : “ก็ตอบไปว่า I’m Ok not Ok ค่ะ ฟีลนั้น ฉันโอเค”

ยุ้ย ปัทมวรรณ : “สำหรับตัวยุ้ยไม่ว่าจะมีงานวันนี้หรือไม่ ยุ้ยอยู่ข้างๆ จอยอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกจอยรู้อยู่แล้ว เอาจริงๆ คือยุ้ยเข้มแข็งตามจอยนะ จอยเข้มแข็งมากจริงๆ ร้องไห้ครั้งเดียวยุ้ยไม่สามารถบอกทุกคนได้เนื่องจากว่าจอยยังไม่พร้อม ยุ้ยก็รอให้จอยพร้อมที่จะบอกทุกคน แล้วยิ่งวันนี้ที่ทุกคนรู้ ไม่มีใครต้องขอร้องหรือนัดหมายอะไรเลย ทุกคนโทร.หากันแล้วรวมตัวกัน กับงานนี้ประชุมกันทุกคืนตีหนึ่งตีสอง หลับคาโทรศัพท์ไปเลย ทุกคนพร้อมใจกัน พี่เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ ก็เป็นพ่องานเลยค่ะ ต้องขอบคุณพี่เท่ห์ที่คิดถึงจอย ซึ่งพอพี่เท่ห์โทร.มาหายุ้ย พี่จะทำคอนเสิร์ตให้จอยนะ ยุ้ยยินดีเลย”

จอย ทีสเกิ๊ต : “แล้วได้ข่าวว่าพี่เท่ห์ไม่ยอมคุยกับจอย เพราะกลัวจอยปฏิเสธ แต่ให้อยู่ในกรุ๊ปรับรู้ทุกอย่าง (หัวเราะ)

จอย ศิริลักษณ์ : “แล้วเวลาจะคุยอะไร จะต้องบอกว่ามีไอเดียนี้ขึ้นมา ทำยังไงดีจอยอยู่ในกลุ่มก็โอเคให้เขารับรู้ด้วย”

จอย ทีสเกิ๊ต : “ก็ยิ่งเกรงใจ ดึกดื่นก็คุยกันอยู่ แต่จอยต้องนอน 3 ทุ่มแล้ว กู๊ดไนท์นะทุกคน ขอบคุณมากๆ ขอบคุณทุกวันค่ะ”

จอย ศิริลักษณ์ : ”วันนี้มีการจัดงานแล้วศิลปินทุกคนตอบรับ บางคนก็โทร.ถามเองด้วย เพราะว่าทุกคนอยากจะให้กำลังใจโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาไม่มีโอกาสรู้และไม่ได้ให้กำลังใจกันมาก่อน งานวันนี้มันก็เลยมีคนเยอะมาก ศิลปินเยอะมากก็ด้วยเรื่องของกำลังใจล้วนๆ เลยค่ะ”

รายได้ทั้งหมดช่วยเป็นค่ารักษาในอนาคต
ยุ้ย ปัทมวรรณ : “จริงๆ ทุกอย่างสำหรับพี่จอยในอนาคตด้วย ยุ้ยรับรู้มาตลอดว่าพี่จอยที่ผ่านมาไม่ได้ทุกข์แค่เรื่องการรักษา แต่ว่าเขาเสียโอกาสกับงานไปเยอะจริงๆ พี่จอยงานชุกมากเลยนะ แต่ว่าตั้งแต่ผมร่วงก็ไม่ได้ทำงานแล้ว เขาก็จะเครียดขึ้น เราก็เลยพยายามทำทุกอย่างให้เพื่อนเราไม่ต้องมีความเครียดเพราะว่าเราอยากให้ทุกอย่างมันสงบแล้วหายไปจากจอย ไม่อยากให้จอยเครียด”
 
จอย ทีสเกิ๊ต : “กังวลอะไรที่สุดก็คือกังวลว่ามันจะกลับมาไหม แต่ว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุด คือคำว่าโรคสงบเท่านั้น เราก็ยังไม่รู้อนาคต สงบๆ ใจสงบมาก”

ยุ้ย ปัทมวรรณ : “จอยเก่งมากจริงๆ ยุ้ยนับถือจอยมาก ยุ้ยพูดกับพี่เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร พี่เอคอยห่วงจอยตลอด โทร.หาจอยตลอด พี่เอยังพูดเลยว่าถ้าเป็นพี่เอกับน้องยุ้ย ไม่เข้มแข็งเหมือนน้องจอยแน่ๆ เลย เก่งมาก”

จอย ทีสเกิ๊ต : “บางทีต้องปลอบใจเพื่อนๆ ว่าไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวมันก็หาย”

ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้จอยในวันนี้
มา ทีสเกิ๊ต : “ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจจอยในวันนี้ จริงๆ แล้วกำลังใจที่มีให้มันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเจอกันทำงานด้วยกันเราถึงจะมีกำลังใจให้กัน จริงๆ ส่งกำลังใจให้ตลอดแหละ แล้วก็รอว่าเมื่อไหร่เขาพร้อมเขาก็น่าจะบอกเราเอง วันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนจะมาให้กำลังใจจอย ขอบคุณเพื่อนๆ ศิลปินทุกคนขอบคุณแฟนเพลง หวังว่าวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่น่าประทับใจของพวกเราทุกคนค่ะ”

กิ๊ฟ ทีสเกิ๊ต : “สำหรับศิลปินบางท่าน นักแสดงหลายๆ ท่านเลยที่มาไม่ได้ ก็ส่งกำลังใจมาแล้วก็โอนเงินมาช่วยเหลือด้วย ต้องขอบคุณมากๆ ค่ะ”

ซาบซึ้งไม่ทำให้โดดเดี่ยว สัญญาจะดูแลตัวเอง แล้วจะกลับมาร้องเพลงกับทีสเกิ๊ต
จอย ทีสเกิ๊ต : “ขอบคุณทุกคนมากจริงๆ คำขอบคุณมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วตอนนี้ความรู้สึกคือทั้งซาบซึ้ง ปลื้มใจ มันไม่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยว รู้สึกว่ามีเพื่อนๆ อยู่ข้างๆ เราก็คงจะแก่กันไปด้วยกัน สัญญาว่าจะดูแลตัวเองให้ดี แล้วจะกลับมาเป็นทีสเกิ๊ต 3 คน รับงานร้องเพลงไปด้วยกัน รอด้วย”

ยกมือไหว้ขอเกรียนคีย์บอร์ด อย่าพิมพ์อะไรที่ไม่ควรพิมพ์
วาเนสซ่า : “ถ้าเกิดว่ามันมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีถึงจอย การจัดงานครั้งนี้ขอยกมือไหว้พวกเกรียนทั้งหลาย คุณไม่เคยเป็นมะเร็ง คุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไง แล้วการอยู่ด้วยตัวเอง ชีวิตเขาตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วลำบากยังไง ขออย่าพิมพ์อะไรที่มันไม่ควรพิมพ์ เพราะคุณไม่เคยเจอแบบนี้ คุณไม่เคยอยู่ตรงนี้คุณไม่รู้หรอกว่าพวกเราทำอะไรให้เพื่อน เราตั้งใจจะทำอะไรให้เพื่อน อย่าพิมพ์คอมเมนต์อะไรไม่ดีกระแสอะไรที่ไม่ดี ขอเลย อย่าทำ”

จอย ทีสเกิ๊ต : “จริงๆ อธิบายได้นะคะ การทำคอนเสิร์ตแบบนี้ของศิลปินที่ช่วยเหลือกัน มันเป็นสังคมของศิลปิน สังคมของดารานักแสดงที่เหมือนเพื่อนโรงเรียนเดียวกันช่วยเหลือกัน”

วาเนสซ่า : “เขาเต็มใจจะช่วย ไม่มีใครอยากได้แสง ไม่มีใครหิวแสงอะไรทั้งนั้น ทุกคนที่มาตรงนี้เต็มใจช่วย”

ยุ้ย ปัทมวรรณ : ”ใดๆ ก็ตามสิ่งที่ยุ้ยเห็น มีแต่คนให้กำลังใจ ต้องขอบคุณมากๆ เลยนะคะ”








