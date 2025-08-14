เพื่อนดาราจัดคอนเสิร์ตระดมทุนค่ารักษา “จอย ทีสเกิ๊ต” สู้มะเร็ง “ยุ้ย” ชมจอยเข้มแข็งมาก ร้องไห้ครั้งเดียว

“ยุ้ย ปัทมวรรณ” ดีใจได้ทำเพื่อ “จอย ทีสเกิ๊ต” รู้ที่ผ่านมาทุกข์มาก ทุกข์ในการรักษา เสียโอกาสกับงาน ร้องไห้วันเดียวตอนผมร่วง จอยลั่น I’m Ok not Ok “จอย ศิริลักษณ์” เผยพลังรักคนในวงการ มาร่วมงานเพียบ “ซ่า วาเนสว่า” ยกมือไหว้ขอเกรียนคีย์บอร์ด อย่าพิมพ์อะไรที่ไม่ควรพิมพ์ ลั่นไม่มีใครอยากได้แสง “มา-กิ๊ฟ ทีสเกิ๊ต” ขอให้หายเป็นปกติ กลับมาขึ้นเวที 3 คน
เพื่อนๆ ในวงการต่างพากันตกใจ หลังทราบข่าว “จอย ทีสเกิ๊ต” ธัญพร สนธิขันธ์ อดีตเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะ 4 โดยวันที่ 13 ส.ค. ได้รวมตัวจัดคอนเสิร์ต Chaity Concert เพื่อนกัน สำคัญเสมอ ร่วมเป็นกำลังใจจอย ระดมเงินเพื่อเป็นค่ารักษาในอนาคตอีกด้วย
โดย ยุ้ย ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี , จอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, ซ่า วาเนสซ่า บีเวอร์ รวมทั้งเพื่อนๆ ทีสเกิ๊ต มา อัสมา กฮาร, กิ๊ฟ ธิติยา นพพงษากิจ ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ขณะที่จอยเผยว่าตนเองสุดซาบซึ้งกับเหตุการณ์ในวันนี้มาก
ยุ้ย ปัทมวรรณ : “ยุ้ยรับรู้เรื่องของจอยมาตลอด อาจจะเป็นคนแรกเลยด้วยซ้ำ ต่อให้ไม่มีงานวันนี้ก็คอยอยู่ข้างๆ คอยซัปพอร์ตกันทั้งเรื่องความรู้สึกและทุกอย่างอยู่แล้วเพราะรู้ว่าที่ผ่านมาเขาทุกข์มาก แต่ไม่ได้บอกใครเลย เพราะว่าเขาก็ยังต่อสู้กับการรักษาและกับจิตใจตัวเองด้วยมันต้องเจอเรื่องอะไรที่เขาไม่เคยเจอ แต่ว่าเขาก็เข้มแข็งมาก จอยร้องไห้กับยุ้ยแค่ครั้งเดียว วันเดียวคือวันที่ผมร่วง วันเดียวที่จอยร้องไห้”
จอย ทีสเกิ๊ต : “เพราะว่ายังไม่มีวิกเลย”
ยุ้ย ปัทมวรรณ : “เราก็ดูแลกันไป วันนี้ดีใจที่ได้ทำเพื่อจอย ยุ้ยรู้ว่าที่ผ่านมาเขาทุกข์มาก ณ วันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้จอย ทำอะไรที่จะทำให้จอยมีกำลังใจเพื่อจะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอนาคตได้ เพื่อนๆ ทุกคนยินดีค่ะ”
มา ทีสเกิ๊ต : “ไม่ใช่ว่าเฉพาะมีคอนเสิร์ตถึงจะได้เจอกัน จริงๆ แล้วเราก็ห่วงใยกันอยู่เสมอนะคะ ก็ได้ข่าวว่าจอยไม่สบาย ก็คุยกับน้องกิ๊ฟ”
จอย ทีสเกิ๊ต : “คือพยายามจะไม่บอกเขาสองคน (มาร์และกิ๊ฟ) อยากให้เขารับงานกันไป แล้วก็ยังไม่พร้อมไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไง ก็เลยเงียบไป แล้วก็แค่บอกว่าไม่พร้อมรับงาน ให้พี่มาร์กับน้องกิ๊ฟรับงานกันไปก่อน เขาก็คงงงๆ กันอยู่แต่ก็คงมีสงสัยบ้างแหละ”
ไม่อยากให้ใครต้องทุกข์ไปด้วย
จอย ทีสเกิ๊ต : “ใช่ อยากให้เขารับงานไปต่อก่อน เพราะถ้าเกิดรู้ว่าเราไม่สบายเป็นมะเร็ง แล้วจะมีความคิดว่าจะรับงานดีเหรออะไรยังไง เราไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน ตอนนั้นคิดแบบนั้น”
กิ๊ฟ ทีสเกิ๊ต : “จริงๆ แล้ว ณ วันนี้เองเราก็ยังอยากที่จะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกัน 3 คน”
จอย ทีสเกิ๊ต : “เดี๋ยวรอหายก่อน”
กิ๊ฟ ทีสเกิ๊ต : “เพราะเราอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่เด็ก ตอนนี้ทีสเกิ๊ตเท่ากับว่าประมาณ 30 กว่าปี เพราะฉะนั้นวันนี้ก็รออยากให้พี่จอยหายกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกัน 3 คนค่ะ”
ตกใจรู้ข่าว ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเพื่อน
กิ๊ฟ ทีสเกิ๊ต : “ต้องบอกวันนี้ตกใจมากๆ ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพี่จอยเลย วันนี้เราไม่ใช่แค่เพื่อนกัน ทีสเกิ๊ตเราโตมาด้วยกัน เราทำงาน เรากิน เรานอน เราใช้เวลาด้วยกันแบบ 24 ชั่วโมง ช่วงนั้นที่เราออกเทป เราทำงานด้วยกันแทบทุกวัน กินนอนด้วยกัน เพราะฉะนั้นวันนี้ในความรู้สึกของกิ๊ฟเอง ทีสเกิ๊ตเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆ”
วาเนสซ่า : “ไม่ได้คุยกับจอยนาน ครั้งแรกที่ได้รู้ว่าจอย..ไม่พูดดีกว่าเราค่อนข้างเซนซิทีฟ แต่พอได้คุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าดีขึ้น ผลตอบรับดีได้รับการรักษาดี ดีใจที่เพื่อนโอเค แต่ไม่เคยรู้ว่าที่ผ่านมาที่ไม่ได้คุยกันเพราะว่าเขาป่วย ต้องทุกข์”
จอย ศิริลักษณ์ : “ของจอยกับกลุ่มยุ้ยกับจอยกับซ่า นานๆ เราจะเจอกันที แต่เวลามีอะไรเราจะโทร.อัปเดตกัน”
จอย ทีสเกิ๊ต : “พี่จอย ศิริลักษณ์ เป็นเพื่อนที่มหาวิทยาลัย เรียนมาด้วยกัน”
จอย ศิริลักษณ์ : “ช่วงที่ตอนนั้นกำลังลุ้นผลตรวจ ทีนี้พอผลออกมา เราก็ได้คุยกันอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง แต่เอาจริงๆ เราก็ทำตัวไม่ถูกว่าเราจะคุยกับเพื่อนแบบไหน เราก็ไม่อยากให้เพื่อนตกใจเครียดไปกว่าเดิม แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปสบายใจ ก็พยายามคุยว่า สู้ ค่อยๆ รักษาไปนะ เดี๋ยวนี้การรักษามันดีนะ”
จอย ทีสเกิ๊ต : “เพื่อนที่มหาวิทยาลัย แก๊งเพื่อนอาจารย์จะทราบก่อนแล้วก็แก๊งพี่ยุ้ยทราบ เพราะว่าต้องทำงานแล้วต้องแจ้งให้เขาทราบ เพื่อจัดการการรักษา พี่จอยก็ไปด้วย จะรู้ทุกโพรเซสเหมือนกัน เขาก็ตกใจ”
จอย ศิริลักษณ์ : “ก็จะคุยอัปเดตกัน แกโอเคไหม บางทีมันไม่ได้พูดเยอะ เพราะเรากลัวจะเซนซิทีฟกับความรู้สึกเขาเราต้องคอยดูว่าเขาอยู่ในอารมณ์แบบไหน แค่ให้เขารู้สึกว่า ฉันก็อยู่ตรงนี้นะเว้ย”
จอย ทีสเกิ๊ต : “ก็ตอบไปว่า I’m Ok not Ok ค่ะ ฟีลนั้น ฉันโอเค”
ยุ้ย ปัทมวรรณ : “สำหรับตัวยุ้ยไม่ว่าจะมีงานวันนี้หรือไม่ ยุ้ยอยู่ข้างๆ จอยอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกจอยรู้อยู่แล้ว เอาจริงๆ คือยุ้ยเข้มแข็งตามจอยนะ จอยเข้มแข็งมากจริงๆ ร้องไห้ครั้งเดียวยุ้ยไม่สามารถบอกทุกคนได้เนื่องจากว่าจอยยังไม่พร้อม ยุ้ยก็รอให้จอยพร้อมที่จะบอกทุกคน แล้วยิ่งวันนี้ที่ทุกคนรู้ ไม่มีใครต้องขอร้องหรือนัดหมายอะไรเลย ทุกคนโทร.หากันแล้วรวมตัวกัน กับงานนี้ประชุมกันทุกคืนตีหนึ่งตีสอง หลับคาโทรศัพท์ไปเลย ทุกคนพร้อมใจกัน พี่เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ ก็เป็นพ่องานเลยค่ะ ต้องขอบคุณพี่เท่ห์ที่คิดถึงจอย ซึ่งพอพี่เท่ห์โทร.มาหายุ้ย พี่จะทำคอนเสิร์ตให้จอยนะ ยุ้ยยินดีเลย”
จอย ทีสเกิ๊ต : “แล้วได้ข่าวว่าพี่เท่ห์ไม่ยอมคุยกับจอย เพราะกลัวจอยปฏิเสธ แต่ให้อยู่ในกรุ๊ปรับรู้ทุกอย่าง (หัวเราะ)”
จอย ศิริลักษณ์ : “แล้วเวลาจะคุยอะไร จะต้องบอกว่ามีไอเดียนี้ขึ้นมา ทำยังไงดีจอยอยู่ในกลุ่มก็โอเคให้เขารับรู้ด้วย”
จอย ทีสเกิ๊ต : “ก็ยิ่งเกรงใจ ดึกดื่นก็คุยกันอยู่ แต่จอยต้องนอน 3 ทุ่มแล้ว กู๊ดไนท์นะทุกคน ขอบคุณมากๆ ขอบคุณทุกวันค่ะ”
จอย ศิริลักษณ์ : ”วันนี้มีการจัดงานแล้วศิลปินทุกคนตอบรับ บางคนก็โทร.ถามเองด้วย เพราะว่าทุกคนอยากจะให้กำลังใจโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาไม่มีโอกาสรู้และไม่ได้ให้กำลังใจกันมาก่อน งานวันนี้มันก็เลยมีคนเยอะมาก ศิลปินเยอะมากก็ด้วยเรื่องของกำลังใจล้วนๆ เลยค่ะ”
รายได้ทั้งหมดช่วยเป็นค่ารักษาในอนาคต
ยุ้ย ปัทมวรรณ : “จริงๆ ทุกอย่างสำหรับพี่จอยในอนาคตด้วย ยุ้ยรับรู้มาตลอดว่าพี่จอยที่ผ่านมาไม่ได้ทุกข์แค่เรื่องการรักษา แต่ว่าเขาเสียโอกาสกับงานไปเยอะจริงๆ พี่จอยงานชุกมากเลยนะ แต่ว่าตั้งแต่ผมร่วงก็ไม่ได้ทำงานแล้ว เขาก็จะเครียดขึ้น เราก็เลยพยายามทำทุกอย่างให้เพื่อนเราไม่ต้องมีความเครียดเพราะว่าเราอยากให้ทุกอย่างมันสงบแล้วหายไปจากจอย ไม่อยากให้จอยเครียด”
จอย ทีสเกิ๊ต : “กังวลอะไรที่สุดก็คือกังวลว่ามันจะกลับมาไหม แต่ว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุด คือคำว่าโรคสงบเท่านั้น เราก็ยังไม่รู้อนาคต สงบๆ ใจสงบมาก”
ยุ้ย ปัทมวรรณ : “จอยเก่งมากจริงๆ ยุ้ยนับถือจอยมาก ยุ้ยพูดกับพี่เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร พี่เอคอยห่วงจอยตลอด โทร.หาจอยตลอด พี่เอยังพูดเลยว่าถ้าเป็นพี่เอกับน้องยุ้ย ไม่เข้มแข็งเหมือนน้องจอยแน่ๆ เลย เก่งมาก”
จอย ทีสเกิ๊ต : “บางทีต้องปลอบใจเพื่อนๆ ว่าไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวมันก็หาย”
ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้จอยในวันนี้
มา ทีสเกิ๊ต : “ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจจอยในวันนี้ จริงๆ แล้วกำลังใจที่มีให้มันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเจอกันทำงานด้วยกันเราถึงจะมีกำลังใจให้กัน จริงๆ ส่งกำลังใจให้ตลอดแหละ แล้วก็รอว่าเมื่อไหร่เขาพร้อมเขาก็น่าจะบอกเราเอง วันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนจะมาให้กำลังใจจอย ขอบคุณเพื่อนๆ ศิลปินทุกคนขอบคุณแฟนเพลง หวังว่าวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่น่าประทับใจของพวกเราทุกคนค่ะ”
กิ๊ฟ ทีสเกิ๊ต : “สำหรับศิลปินบางท่าน นักแสดงหลายๆ ท่านเลยที่มาไม่ได้ ก็ส่งกำลังใจมาแล้วก็โอนเงินมาช่วยเหลือด้วย ต้องขอบคุณมากๆ ค่ะ”
ซาบซึ้งไม่ทำให้โดดเดี่ยว สัญญาจะดูแลตัวเอง แล้วจะกลับมาร้องเพลงกับทีสเกิ๊ต
จอย ทีสเกิ๊ต : “ขอบคุณทุกคนมากจริงๆ คำขอบคุณมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วตอนนี้ความรู้สึกคือทั้งซาบซึ้ง ปลื้มใจ มันไม่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยว รู้สึกว่ามีเพื่อนๆ อยู่ข้างๆ เราก็คงจะแก่กันไปด้วยกัน สัญญาว่าจะดูแลตัวเองให้ดี แล้วจะกลับมาเป็นทีสเกิ๊ต 3 คน รับงานร้องเพลงไปด้วยกัน รอด้วย”
ยกมือไหว้ขอเกรียนคีย์บอร์ด อย่าพิมพ์อะไรที่ไม่ควรพิมพ์
วาเนสซ่า : “ถ้าเกิดว่ามันมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีถึงจอย การจัดงานครั้งนี้ขอยกมือไหว้พวกเกรียนทั้งหลาย คุณไม่เคยเป็นมะเร็ง คุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไง แล้วการอยู่ด้วยตัวเอง ชีวิตเขาตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วลำบากยังไง ขออย่าพิมพ์อะไรที่มันไม่ควรพิมพ์ เพราะคุณไม่เคยเจอแบบนี้ คุณไม่เคยอยู่ตรงนี้คุณไม่รู้หรอกว่าพวกเราทำอะไรให้เพื่อน เราตั้งใจจะทำอะไรให้เพื่อน อย่าพิมพ์คอมเมนต์อะไรไม่ดีกระแสอะไรที่ไม่ดี ขอเลย อย่าทำ”
จอย ทีสเกิ๊ต : “จริงๆ อธิบายได้นะคะ การทำคอนเสิร์ตแบบนี้ของศิลปินที่ช่วยเหลือกัน มันเป็นสังคมของศิลปิน สังคมของดารานักแสดงที่เหมือนเพื่อนโรงเรียนเดียวกันช่วยเหลือกัน”
วาเนสซ่า : “เขาเต็มใจจะช่วย ไม่มีใครอยากได้แสง ไม่มีใครหิวแสงอะไรทั้งนั้น ทุกคนที่มาตรงนี้เต็มใจช่วย”
ยุ้ย ปัทมวรรณ : ”ใดๆ ก็ตามสิ่งที่ยุ้ยเห็น มีแต่คนให้กำลังใจ ต้องขอบคุณมากๆ เลยนะคะ”