“สิริน” ขอบคุณประชาชนให้โอกาสเป็น สส.สมัยแรก ยืนยันจุดยืนเดิมพร้อมเดินหน้าทำหน้าที่ แม้ไม่ได้ไปต่อกับพรรคประชาชน

วันนี้ (17 ธ.ค.) นายสิริน สงวนสิน อดีต สส.กทม, พรรคประชาชน กล่าวว่า ขอขอบคุณโอกาสจากทุกคนและทุกฝ่ายที่มอบให้ตนได้เข้าไปทำหน้าที่ สส.สมัยแรก การได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ซึ่งตลอด 2 ปีกว่าๆ ในการทำหน้าที่ สส.ทำให้ตนเห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนมากมาย ทั้งในระดับพื้นที่และในระดับโครงสร้าง หลายเรื่องผมได้นำปัญหาไปสะท้อนในสภานำไปสู่การแก้ไขได้สำเร็จ แต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องไม่เสร็จสิ้น
“แม้ในวันนี้ผมจะไม่ได้ไปต่อกับพรรคประชาชนดังที่หลายท่านคงทราบแล้ว แต่ผมจะยังยึดมั่นในจุดยืนและอุดมการณ์เดิม พร้อมทำหน้าที่ต่อในการเป็นปากเสียงเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา” นายสิริน กล่าว
นายสิริน กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ต้องขอบคุณไปยังทุกหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนให้งานเดินหน้าได้ด้วยดี เมื่อมีการประสานไป รวมถึงเจ้าหน้าที่สภา และเพื่อน สส.ทุกคน เวลาตรงไหนติดขัดก็พยายามช่วยอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเกัยวกัน
“แม้ขณะนี้ผมจะหมดบทบาทการเป็น สส.ในสภาแล้ว แต่งานแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนยังไม่จบสิ้น ยังมีงานอีกหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งในระดับพื้นที่และเชิงนโยบาย แต่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหน จะมีตำแหน่งหรือไม่ก็ตามผมจะทำงานนี้ต่อไปให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ครั้งหนึ่งพี่น้องเคยให้ความไว้วางใจให้ผมเป็นตัวแทนของทุกคน” นายสิริน กล่าวทิ้งท้าย