"จูน​ กษมา" ทำบุญชุดใหญ่ อุทิศแด่ศพไร้ญาติ

ช่วงปีใหม่แบบนี้นอกจากเป็นช่วงเฉลิมฉลอง ก็เป็นช่วงการทำบุญด้วยเช่นกัน ซึ่งล่าสุด "จูน กษมา ศิลาชัย" ภรรยาสุดที่รักของ "เปิ้ล นาคร ศิลาชัย" ที่ปกติก็ทำบุญบริจาคโลงศพไร้ญาติอยู่บ่อยๆ แถมยังได้โชคลาภอยู่เรื่อยๆ อีกด้วย ปีใหม่นี้เลยเลือกทำบุญใหญ่ให้กับวิญญาณไร้ญาติด้วยเลย โดยเจ้าตัวโพสต์ภาพของไหว้นับร้อยจาน พร้อมกับนิมนต์พระมาทำพิธีแบบจัดเต็ม พร้อมกับโพสต์ข้อความว่า "การทำบุญมีหลายแบบ ส่วนตัวแม่จูนเอง คือ ชอบให้ ให้กับพี่ๆ ศพไร้ญาตินี่แหละ ทานให้อิ่มนะ ขอให้พี่ๆไปสู่สุคติ เกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีนะ #ศพไร้ญาติ #ทำบุญโลงศพไร้ญาติกับแม่จูน #ศพไร้ญาติ"