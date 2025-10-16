มูลนิธิฯ สามร้อยยอด ยืนยัน! 12 ศพจากบ้านประจวบโชค อยู่ครบในสุสานฯ สว่างเมธี – ปัดซื้อขายศพ ยันรับมาถูกต้องตามกฎหมาย

ประจวบคีรีขันธ์ – ประธานมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน ยืนยันศพไร้ญาติ 12 ร่าง ที่ถูกกล่าวหาว่าหายไปจากบ้านประจวบโชค อยู่ครบภายในสุสานฯ พร้อมหลักฐานรับมอบจากโรงพยาบาล ย้ำไม่ได้ซื้อขายศพ ยินดีคืนให้หากพูดคุยกันดี ๆ ด้านโรงพยาบาลเตรียมแถลงข้อเท็จจริงบ่ายนี้
วันนี้( 16 ต.ค.) นายเล็ก แซ่เฮง หรือ “เมธี 1” หัวหน้าหน่วยกู้ภัยสว่างเมธีธรรมสถาน อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ให้มารับศพไร้ญาติ เนื่องจากห้องเก็บศพเต็ม โดยโรงพยาบาลมีเอกสารยืนยันการส่งมอบอย่างถูกต้อง ระบุว่าผู้เสียชีวิตมาจากบ้านประจวบโชค
นายเล็กกล่าวว่า ตลอดเวลาที่ดำเนินการรับศพมานั้น เป็นไปตามขั้นตอนของโรงพยาบาล โดยบางครั้งรับครั้งละหนึ่งหรือสองศพ พร้อมมีเอกสารรับรองครบถ้วน ยืนยันไม่มีการซื้อขายศพตามที่ถูกกล่าวหา “ศพทั้งหมด 12 ร่างอยู่ครบที่สว่างเมธีธรรมสถาน หากญาติของผู้เสียชีวิตมาขอรับคืนก็ยินดีให้ แต่ขอให้พูดจากันด้วยดี เพราะทุกขั้นตอนทำถูกต้องตามกฎหมาย” นายเล็กกล่าว
นอกจากนี้ ยังยืนยันว่า ศพทั้งหมดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการผ่าตัดหรือดัดแปลงอวัยวะตามที่มีกระแสข่าว พร้อมระบุว่า หากโรงพยาบาลต้องการนำศพกลับไปก็ยินดีคืนให้ เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
ทั้งนี้ นายเล็กย้ำว่า โครงการรับศพไร้ญาติเป็นการช่วยเหลือสังคม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด โดยที่ผ่านมาเคยรับศพไร้ญาติจากจังหวัดชุมพรมากกว่าพันรายโดยไม่ต้อง “ซื้อ” เช่นเดียวกัน
ล่าสุด เวลา 14.00 น. วันนี้ ทางโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เตรียมแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีผู้เสียชีวิตจากบ้านประจวบโชค เพื่อยุติข้อสงสัยและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน