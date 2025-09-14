ผู้ยากไร้เมืองโคราชนับหมื่น! แห่รับถุงยังชีพงานประเพณีทิ้งทาน มูลนิธิสว่างเมตตาฯนครราชสีมาจัดมากว่า 40 ปี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ผู้ยากไร้เมืองโคราชนับหมื่นคน แห่รับถุงยังชีพในงานประเพณีทิ้งทาน มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 41 เผยเป็นการทำบุญใหญ่จัดขึ้นต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และสืบสานประเพณีอันดีงาม
วันนี้ ( 14 ก.ย.68) ที่บริเวณด้านหน้ามูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีประชาชนชาวโคราชนับหมื่นคน มายืนต่อแถวเข้าไปด้านในมูลนิธิฯ หลังจากทางมูลนิธิฯ ได้จัดงานประเพณีทิ้งทาน ประจำปี 2568 ด้วยการมอบถุงยังชีพที่ข้างในประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น ให้กับผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาจำนวน 10,000 ชุด นอกจากนี้ยังได้มีการออกโรงทาน จากทางนักธุรกิจของโคราชที่ต่างนำเอาอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในงานประเพณีทิ้งทานในครั้งนี้
สำหรับประเพณีทิ้งทานหรือ ซีโกว นั้นจัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้มีประคุณ และดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับความร่มเย็นและความสงบสุขในสัมปรายภพ และเพื่อเป็นการทำทานช่วยเหลือแบ่งปันแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนโดยไม่มีการกำหนดคุณลักษณะผู้เข้ารับการช่วยเหลือ เพื่อให้สังคมได้รับความอบอุ่นและความสุขจากการแบ่งปันอย่างทั่วถึง
พิธีทิ้งทานประจำปีครั้งที่ 41 ของ มูลนิธิสว่างกู้ภัยเมตตาธรรมสถานโคราช ถือเป็นการทำบุญใหญ่ที่จัดขึ้นต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี ตอกย้ำเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวนครราชสีมา