ลพบุรี - กองปราบฯ สนธิกำลังกว่า 100 นาย ค้น 5 จุด “วัดพระบาทน้ำพุ” ลุยต่อ “ใจฟ้าฟาร์ม” ผู้ว่าฯ ลพบุรีตั้งทีมพิเศษตรวจ 5 มูลนิธิ เช็กทรัพย์-จำนวนผู้ป่วย
วันนี้( 26 ส.ค.) พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม นำกำลังกว่า 100 นาย จาก ตร.สอบสวนกลาง–กองปราบฯ พร้อมหน่วยงานรัฐ ปปท.–ปปง.–สตง. เข้าตรวจค้นภายในวัดพระบาทน้ำพุ รวม 5 จุด ได้แก่ สำนักงานรับบริจาค, สำนักงานเมตตาธรรม, กุฏิที่พักหลวงพ่ออลงกต (พระราชวิสุทธิประชานาถ), อาคารใจฟ้า และสำนักงานมูลนิธิธรรมรักษ์
โดยมีนายสมพร โสเค็ง ไวยาวัจกรของวัด อำนวยความสะดวก และพระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด (รักษาการวัดพระบาทน้ำพุ) ร่วมสังเกตการณ์ การปฏิบัติการใช้ ร.ต.ต. สายชล คูหาทอง รอง สว.สส.กองปราบปราม เป็นผู้อ่านหมายค้น ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกชุดเข้าตรวจค้น ใจฟ้าฟาร์ม ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี
ด้านฝ่ายปกครอง นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางมาวัดพระบาทน้ำพุ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแก้ปัญหาเร่งด่วนเรื่องการบริหารจัดการภายในวัดและการดูแลผู้ป่วย
ต่อมา นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้สัมภาษณ์ว่า ภายหลังการจับกุม พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา จังหวัดได้มอบหมายให้รองผู้ว่าฯ ทั้งสองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะสงฆ์ ตรวจสอบการบริหารงานและการเงินของวัดอย่างละเอียด รวมถึง ตรวจเช็กจำนวนผู้ป่วย ทรัพย์สินของวัด และระบบรายงานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดการให้เรียบร้อยโดยเร็ว
ผู้ว่าฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้จังหวัดได้รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวัดจำนวน 5 มูลนิธิ แล้ว และเตรียม ตั้งคณะกรรมการพิเศษ 5 ชุด ตรวจสอบเชิงลึกแยกตามมูลนิธิ โดยดึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วม เนื่องจากพบข้อสังเกตหลายประเด็น จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างรอบด้าน แม้จะใช้เวลาแต่จะเร่งรัดให้เร็วที่สุด เพราะ ทั้ง 5 มูลนิธิมีทรัพย์สินจำนวนมาก ต้องยืนยันความถูกต้องโปร่งใสของข้อมูล
จุดตรวจค้นภายในวัดพระบาทน้ำพุ 5 จุด คือ สำนักงานรับบริจาค สำนักงานเมตตาธรรม กุฏิที่พักหลวงพ่ออลงกต (พระราชวิสุทธิประชานาถ อาคารใจฟ้า สำนักงานมูลนิธิธรรมรักษ์