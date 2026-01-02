สาวปูเป่ยโดนว่า “อ้วนขี้เหร่” สุดท้ายลดน้ำหนัก 20 กก. หน้ากลายไปละม้าย "หวังจู่เสียน"

หญิงชาวหูเป่ยลดน้ำหนัก 20 กิโลกรัม หลังถูกคนดังวิจารณ์รูปลักษณ์ กลายเป็นกระแสเปรียบเทียบคล้ายหวังจู่เสียน
หญิงชาวมณฑลหูเป่ยรายหนึ่งในประเทศจีน กลายเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์ หลังเปิดเผยเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครั้งใหญ่ของตนเอง โดยระบุว่าสามารถลดน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัม ภายหลังถูกบุคคลมีชื่อเสียงรายหนึ่งวิจารณ์ว่า “อ้วนและไม่สวย”
ผู้หญิงรายดังกล่าวใช้ชื่อบัญชีว่า หลิว เสี่ยวตี้ (Liu Xiaodi) บนแพลตฟอร์มเสี่ยวหงซู (Xiaohongshu) โดยเธอเล่าว่า คำพูดดังกล่าวกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เธอตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างจริงจัง ทั้งในด้านอาหารและการออกกำลังกาย
หลิว เสี่ยวตี้ ระบุว่า เธอลดการบริโภคอาหารที่มีแคลอรีสูง และหันมาเน้นอาหารที่มีโปรตีนเป็นหลัก พร้อมออกกำลังกายที่ฟิตเนสเกือบทุกวัน แม้จะไม่ได้เปิดเผยระยะเวลาที่ใช้ในการลดน้ำหนักอย่างชัดเจน แต่เธอเริ่มโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เธอยอมรับว่า การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อร่างกาย โดยระบุว่าผิวหนังหย่อนคล้อย ผิวพรรณดูหมองคล้ำ และเริ่มมีริ้วรอยปรากฏขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เธอได้เพิ่มการฝึกเวทเทรนนิ่ง ปรับการดูแลผิว และใช้เครื่องมือเสริมความงามตามคำแนะนำของบิดา
หลังจากเผยแพร่วิดีโอและภาพการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างต่อเนื่อง หลิว เสี่ยวตี้ ได้รับความสนใจจากผู้ใช้โซเชียลจำนวนมาก โดยมีหลายความเห็นระบุว่า รูปลักษณ์ของเธอมีความคล้ายคลึงกับ หวัง จู่เสียน (Joey Wong) นักแสดงหญิงชาวไต้หวัน ซึ่งเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในหญิงงามที่สุดของเอเชียในช่วงทศวรรษ 1990
รายงานระบุว่า หลิว เสี่ยวตี้ รับรู้ถึงกระแสดังกล่าว และได้จัดการถ่ายภาพชุดหนึ่งโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพลักษณ์ของหวัง จู่เสียน ซึ่งยิ่งทำให้การเปรียบเทียบแพร่หลายในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น