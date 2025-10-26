ตร.ตามรวบสาวพะเยา-ชายชาวเชียงราย!ส่อเอี่ยวหนุ่มหูเป่ย์หอบบัตรเอทีเอ็มแบงก์ไทยกดเงินบัญชีม้า

เชียงราย – ตำรวจเค้นสอบหนุ่มหูเป่ย์ หอบเอทีเอ็มแบงก์ไทยกว่า 2,000 ใบ กดเงินส่งตามบอสสั่ง ขยายผลตามรวบ 1 สาวพะเยา 1 ชายชาวเชียงราย ส่อร่วมเป็นม้ากดเงิน-จัดหาซิม/บัญชีม้า
กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.จว.เชียงราย ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย จบกุม Mr.HU HAOJIE ชายจีนอายุ 35 ปี ชาวมณฑลหูเป่ย์ ขณะเดินอยู่หน้าธนาคารกรุงเทพสาขาถนนธนาลัย อ.เมืองเชียงราย ท่าทางน่าสงสัย เมื่อวันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา และเมื่อขยายผลสามารถยึดของกลางเป็นบัตรเอทีเอ็ม 2,057 ใบ เงินสด 539,900 บาท ซึ่งสารภาพว่า ทำหน้าที่กดโอนเงินตามคำสั่งของชาวจีนอีกคนที่ติดต่อกันผ่านทางแอพลิเคชันนั้น
ล่าสุด พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย สั่งการ พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร รรท.ผกก.สภ.เมืองเชียงราย ขยายผลทางคดีไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Mr.HU HAOJIE พบมีการติดต่อหญิงรายหนึ่งอยู่ที่ อ.จุน จ.พะเยา และชายอีก 1 ราย เป็นชาว อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
เมื่อตามไปตรวจสอบพบ น.ส.ศิรประภา อายุ 19 ปี พร้อมของกลางบัตรเอทีเอ็มอีกจำนวน 16 ชุด โทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อกับผู้ร่วมขบวนการ ส่วนชายต้องสงสัยทราบชื่อต่อมาคือนายพัทธนันท์ ได้ขับรถมาหา น.ส.ศิระประภา เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นรถพบบัตรเอทีเอ็มระบุชื่อบุคคลอื่น, สมุดบัญชีธนาคารชื่อ หจก.แห่งหนึ่ง , ซิมโทรศัพท์ 2 ซิม
เจ้าหน้าทีจึงนำตัวนายพัทธนันท์ไปตรวจค้นที่ห้องพักที่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย พบกระสุนปืนขนาด 9 มม.จำนวน 16 นัด,บัตรเอทีเอ็ม 4 ใบ,สมุดบัญชีธนาคาร 3 เล่ม,ซิมโทรศัพท์ 4 ซิม และคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาทั้งคู่ว่า "มีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นไว้เพื่อออกใช้โดยประการน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และเป็นธุระจัดหาซื้อขายบัญชีธนาคาร–ซิมโทรศัพท์ ตาม พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ,มีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นไว้เพื่อออกใช้โดยประการน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และเป็นธุระจัดหาซื้อขายบัญชีธนาคาร–ซิมโทรศัพท์ ,และข้อหาเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิด จากนั้นนำทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย.