"คลูนีย์–อามาล" ได้สัญชาติฝรั่งเศส เหตุคุ้มครองความเป็นส่วนตัวบุตรเข้มแข็ง

จอร์จ คลูนีย์ ภรรยา อามาล คลูนีย์ และบุตรแฝด ได้รับสัญชาติฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการแล้ว ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาของรัฐบาลฝรั่งเศส ยืนยันการตัดสินใจที่นักแสดงฮอลลีวูดวัย 64 ปีเคยเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้
คลูนีย์ให้เหตุผลว่า ฝรั่งเศสมีระบบกฎหมายที่คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการควบคุมปาปารัสซี ซึ่งแตกต่างจากชีวิตในลอสแอนเจลิส “ที่นี่ไม่มีใครถ่ายรูปเด็ก ไม่มีการดักรอหน้าโรงเรียน นี่คือเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับครอบครัวเรา” เขากล่าว
ครอบครัวคลูนีย์มีความผูกพันกับยุโรปมานาน และในปี 2021 ได้ซื้อที่ดินในภาคใต้ของฝรั่งเศสเป็นฐานหลัก โดยคลูนีย์เผยว่า แม้จะเดินทางบ่อย แต่ฝรั่งเศสคือสถานที่ที่ทั้งครอบครัวรู้สึกมีความสุขที่สุด