ไม่กล้าบอก!?สื่อนอกตีข่าว'เมียฮุนมาเนต'ร่วมพิธีศพทหารสู้รบกับไทย แต่เขมรปิดปากเงียบตัวเลขกำลังพลเสียชีวิต

ภรรยาของผู้นำกัมพูชา เข้าร่วมพิธีศพของบรรดาทหารที่เสียชีวิตในปะทะตามแนวชายแดนกับไทย ตามรายงานของเอเอฟพีอ้างอิงโพสต์บนเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ แต่ระบุ ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้น แม้ว่าทางพนมเปญไม่เคยแถลงตัวเลขความสูญเสียด้านกำลังพลใดๆ
ความขัดแย้งด้านชายแดนที่มีมาอย่างยาวนานระหว่าง 2 ชาติอาเซียน ได้โหมกระพือขึ้นอีกรอบในเดือนนี้ สังหารผู้คนไป 23 รายในฝ่ายไทย เกือบทั้งหมดเป็นทหาร และพลเรือน 21 รายในกัมพูชา ตามรายงานของเอเอฟพีอ้างอิงการนับอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนสัญชาติฝรั่งเศสแห่งนี้ ระบุว่าฝ่ายกัมพูชาไม่แถลงอย่างเป็นทางการใดๆกับจำนวนกำลังพลที่เสียชีวิตไป นับตั้งแต่การสู้รบรอบใหม่ปะทุขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม
ในข้อความที่โพสต์บนเพจเฟซบุ๊กของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ในช่วงค่ำวันพุธ(24ธ.ค.) ปึช จันทมนนี สุภาพสตรีหมายเลข 1 ได้แสดงความเคารพสรรเสริญบรรดานายทหารที่เสียชีวิตในการสู้รบเพื่อปกป้องดินแดนจากสิ่งที่เธอกล่าวหาว่าเป็นการรุกรานของไทย ผู้เป็นศัตรู
รูปที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นภาพที่เธอถือธูปและปลอบโยนผู้คนใกล้ๆป้ายชื่อและรูปภาพของนายทหารที่เสียชีวิตอย่างน้อย 2 คน "มันน่าเศร้างเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศและครอบครัว" โพสต์ระบุ พร้อมเผยว่ารูปดังกล่าวเป็นภาพที่ ปึช จันทมนนี กำลังเข้าร่วมพิธีศพในจังหวัดตาแกว
พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ในวันพฤหัสบดี(25ธ.ค.) ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์ดังกล่าว ในขณะที่กระทรวงกลาโหมระบุในถ้อยแถลง เพียงว่าการสู้รบยังคงมีอย่างต่อเนื่องในเช้าวันเดียวกัน โดยที่ทหารไทยยิงปืนใหญ่ใส่หลายพื้นที่ของจังหวัดบันเตียเมียนเจย ที่อยู่ตามแนวชายแดน
ทั้ง 2 ประเทศต่างกล่าวโทษอีกฝ่าย ว่าเป็นคนเริ่มการปะทะรอบใหม่ ซึ่งลุกลามไปเกือบทุกจังหวัดตามแนวชายแดน นอกจากนี้แล้วแต่ละฝ่ายยังกล่าวอ้างว่าการกระทำต่างๆของตนเองนั้นเป็นการป้องกันตนเอง และกล่าวหาอีกฝ่ายโจมตีพลเรือน
(ที่มา:เอเอฟพี)