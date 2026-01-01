"ไช่ อีหลิน" ขี่งูยักษ์เปิดคอนเสิร์ตสุดตระการตา ผู้ชมกว่า 9 หมื่นคนกรี๊ดลั่นฮอลล์

ค่ำคืนวันที่ 30 ธันวาคม 2025 กลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการคอนเสิร์ตเอเชีย เมื่อ “ไช่ อีหลิน” หรือราชินีป๊อปแห่งเอเชีย เปิดการแสดงเวิลด์ทัวร์ด้วยภาพลักษณ์ “เมดูซา” จากตำนานกรีก ปรากฏตัวขี่งูยักษ์กลางเวที เปิดโชว์อย่างอลังการจนผู้ชมกว่า 90,000 คนส่งเสียงกรี๊ดกระหึ่มไปทั่วฮอลล์
คอนเสิร์ตครั้งนี้มาในธีม “Paradise on Earth” ซึ่งมีรายงานว่าใช้งบสร้างเวทีและโปรดักชันสูงถึงราว 200 ล้านหยวน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ทางสายตาและเสียงในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ทันทีที่ไฟในฮอลล์ดับลง เสียงดนตรีเริ่มต้นขึ้น ร่างของไช่ อีหลิน ค่อย ๆ ปรากฏจากที่สูง ราวกับเทพีจากโลกเทพนิยาย นั่งอยู่บนงูกลไกขนาดยักษ์ สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ชมตั้งแต่วินาทีแรก
แฟนเพลงจำนวนมากต่างแสดงความคิดเห็นด้วยความตกตะลึงว่า “ตอนแรกยังฟังเพลงไม่ทันชัด แต่พอเห็นงูยักษ์ก็รู้ทันทีว่าเธอกำลังร้อง ‘Medusa’ มันเข้ากันอย่างสมบูรณ์แบบ” บางคนถึงกับกล่าวว่า “นี่ไม่ใช่คอนเสิร์ต แต่คือเทพเจ้าลงมาสู่โลกมนุษย์”
บรรยากาศภายในฮอลล์ถูกเนรมิตให้คล้ายวิหารโบราณ แสงสีแดงฉานและหมอกสีเลือดผสานกับโครงสร้างคล้ายสโตนเฮนจ์ขนาดยักษ์ ทำให้ผู้ชมรู้สึกราวกับหลุดเข้าไปในฉากภาพยนตร์แฟนตาซี บางคนถึงกับเปรียบว่าเหมือนอยู่ในโลกของ Fantastic Beasts และรู้สึกเหมือนถูกสะกดด้วยมนตร์คาถา
เบื้องหลังความอลังการนี้คือการทุ่มเทอย่างหนักของไช่ อีหลิน โดยเฉพาะท่าเต้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวของงู มีรายงานว่าเธอใช้เวลาฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นนานถึง 3 เดือน เพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวออกมาสมบูรณ์แบบ ทั้งทรงพลัง ลึกลับ และเย้ายวนในเวลาเดียวกัน
เวทีคอนเสิร์ตถูกออกแบบในลักษณะ 360 องศา เปิดมุมมองให้ผู้ชมทุกที่นั่งได้ดื่มด่ำกับโชว์อย่างเต็มที่ จังหวะดนตรี การเคลื่อนไหว และแสงสี ถูกวางอย่างแม่นยำจนผู้ชมรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกพาไปตามจังหวะของการแสดง ราวกับอยู่ในความฝันที่ไร้ขอบเขต
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชมโชว์นี้ หลายคนย้ำเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ควรพลาด เพราะโอกาสได้เห็นการแสดงในระดับนี้หาได้ยากยิ่ง และอาจกลายเป็นความเสียดายไปตลอดชีวิต
ทั้งนี้ แฟน ๆ ต่างร่วมแสดงความยินดีกับไช่ อีหลิน สำหรับการเปิดทัวร์โลกอย่างยิ่งใหญ่ที่ไทเปอารีนา พร้อมตั้งคำถามชวนคิดว่า “หรือมีเพียงคนที่รักในดนตรีอย่างแท้จริงเท่านั้น ที่สามารถสร้างผลงานซึ่งน่าจดจำได้ถึงเพียงนี้”