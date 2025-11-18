สุดยอดดีเทล! ทีมไทยพาทัวร์ 8 โซน "ประเทศไทย" ใน Minecraft "ตลาดน้ำ-พระบรมมหาราชวัง" ที่ MrBeast พลาดโอกาสเห็นในคลิป

หลังสร้างความภาคภูมิใจด้วยการคว้าที่ 2 การแข่งขัน MrBeast Gaming ล่าสุดหัวหน้าทีมสร้าง "ประเทศไทย" ใน Minecraft ได้ทำคลิปรีวิวแผนที่ฉบับเต็ม เผยรายละเอียด 8 โซนที่ไม่เคยเห็น ทั้งเกาะตะปู พระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้ว พร้อมเปิดเผยว่าความสวยงามของแสงสีที่ถูกมองข้าม เพราะ MrBeast ใช้ Night Vision ในการถ่ายทำ ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าถึงไม่ได้เงินรางวัล แต่กำลังใจจากคนไทยคือสิ่งที่ "มีค่ามากกว่าตังค์" ที่ได้รับ!
จากกรณี สร้างความฮือฮาและภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทั่วโลก เมื่อทีมเกมเมอร์ชาวไทยได้สร้างผลงานสุดอลังการ "ประเทศไทย" ในเกม Minecraft เข้าร่วมการแข่งขัน "World Wide Building Challenge" ของช่อง YouTube ชื่อดัง MrBeast Gaming และสามารถคว้าตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 2 มาครองได้อย่างน่าทึ่ง
โดย แผนที่ "ประเทศไทย" ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนหลัก ที่สะท้อนมิติต่าง ๆ ของประเทศอย่างลึกซึ้ง
โซนตลาดน้ำ: นำเสนอวิถีชีวิตดั้งเดิมที่คึกคักและสมจริง
โซนบ้านเรือนไทยและทุ่งนา: สะท้อนวิถีเกษตรกรรมที่เรียบง่ายและอบอุ่น
โซนธรรมชาติ: จำลองสถานที่ดังระดับโลก เช่น เกาะตะปู (James Bond Island) และความลึกลับของ ถ้ำพระยานคร
โซนงานเทศกาล: สร้างบรรยากาศงานวัดและเทศกาลสงกรานต์ที่สนุกสนาน
โซนมรดกโลกอยุธยา: ถ่ายทอดความขลังและงดงามของ วัดไชยวัฒนาราม
โซนเมืองและตึกแถว: จำลองความศิวิไลซ์แบบกรุงเทพฯ โดยสร้างความประทับใจแก่กรรมการด้วย "การตกแต่งภายใน" ที่แตกต่างกันในทุกอาคาร
โซน Organic (โซนพิเศษ): นำเสนอพระราชวัง ตัวละครในวรรณคดีไทย เทวดา และสัตว์หิมพานต์ ผสมผสานลายไทยได้อย่างลงตัว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ยูทูปช่อง "ทีเจซี" ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 6 พันคน และเป็นหัวหน้าทีมสร้างของทีมไทยได้ทำคลิปความยาวกว่า 11 นาที พาทัวร์แผนที่ประเทศไทยให้ดูกันแบบเต็มๆ
โดยเจ้าตัวได้สรุปประเด็นสำคัญและเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจ ทีมงานเปิดเผยว่า ถึงแม้จะคว้าที่ 2 แต่ ทีมไทยไม่ได้รับเงินรางวัลเลย ซึ่งสร้างความรู้สึกเสียใจในตอนแรก อย่างไรก็ตาม เมื่อเห็นคอมเมนต์ชื่นชมจากคนไทยที่ชื่นชอบผลงาน ทำให้ทีมงานรู้สึกว่า "มันมีค่ามากกว่าตังค์" และเป็นความสุขที่แท้จริงที่ได้สร้างความภูมิใจให้คนในประเทศ
MrBeast กำหนดให้พรีเซนต์ผลงานเพียง 10-15 นาที เท่านั้น ซึ่งสำหรับแผนที่ขนาดใหญ่ยักษ์ของทีมไทย ทำให้ไม่สามารถแสดงรายละเอียดทั้งหมดได้ทัน ทีมงานไทยทั้งหมดมารวมตัวกันเพื่อสร้างประเทศนี้ โดยทุกคน สละเวลาและทุ่มเทอย่างหนัก แม้จะรู้ว่าไม่มีเงินรางวัลใด ๆ ประกาศไว้ตั้งแต่แรก
ทีมใช้เวลาสร้าง 2 สัปดาห์ โดยมีทีมงานหลักประมาณ 10-15 คน ทุกคนต้องทำงานหนักมากจน "เวลานอนพังหมด" เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา
ทีมไทยตั้งใจสร้างรายละเอียดอย่างมาก แต่เนื่องจากเวลาพรีเซนต์สั้น ทำให้บางส่วนไม่ได้ถูกโชว์
โซนตลาดน้ำ - เป็นโซนแรกที่สร้าง แต่ไม่ได้ปรากฏในคลิป อาจเพราะคล้ายกับโซนเมือง
ทีมไทยตั้งใจออกแบบ "Interior ที่ไม่ซ้ำกัน" ในตึกทุกตึก (เช่น ตึกระฟ้า, สนามมวย, พระบรมมหาราชวัง) ซึ่งเป็นส่วนที่เหนื่อยที่สุด แต่ MrBeast เน้นถ่ายทำภายนอกเป็นหลัก
MrBeast ถ่ายคลิปโดยใช้ Night Vision (มองเห็นในที่มืด) ทำให้มองข้ามความสวยงามที่ทีมจัดเตรียมไว้ โดยเฉพาะการจัดแสงสีของ ตึกต่าง ๆ และวัดวาอาราม ในตอนกลางคืน ซึ่งสวยงามมาก
โซนต่าง ๆ ที่สร้างความประทับใจ
พญานาค 3 เศียร - ถูกนำเสนอในคลิปเพียงไม่กี่วินาที
โซนเมืองและตึก - ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่เรียนด้าน สถาปัตยกรรม มาช่วยออกแบบให้ดูสมจริง
วัดพระแก้ว - ตั้งอยู่ใจกลางแผนที่
โซนงานวัด - มีรายละเอียดความสนุกของงานเทศกาล เช่น รถไฟปู๊น ๆ, ปาโป่ง, ชิงช้าสวรรค์
โซนเกาะ (เกาะตะปู) - เป็นโซนที่ตกแต่งในภายหลัง ทำให้รายละเอียดโดยรอบน้ำค่อนข้างโล่ง
ปราสาท (คล้ายอยุธยา/สุโขทัย) - ถูกสร้างให้ดู "ทรุดโทรม" เพื่อให้ได้บรรยากาศความเก่าแก่
พระบรมมหาราชวัง (The Grand Palace) - มีดีเทลเทวดาและสัตว์หิมพานต์ คอยปกป้อง
ถึงแม้จะไม่ได้รางวัลจาก MrBeast แต่ทีมงานรู้สึกว่าได้ "ชนะใจคนไทย" และได้รับความสุขจากความชื่นชมอย่างเต็มที่