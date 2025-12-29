โตเป็นหนุ่มเต็มตัว! “เจมส์ เพรสคอท” ปล่อยของไม่กั๊ก NC ทำถึง จนเห็นตัวตน “จิมมี่” ชัดทุกองศาในซีรีส์ Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง

หลังจากออกอากาศอีพีแรกไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา ซีรีส์ Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ก็สร้างกระแสพูดถึงทันทีในโลกโซเชียล โดยเฉพาะการกลับมาพบกันอีกครั้งของ “เจมส์ เพรสคอท” และ “กาด พลอยสุภา” ที่ยังคงเสิร์ฟเคมีละมุนให้แฟน ๆ ได้ฟินส่งท้ายปีแบบไม่ผิดหวัง แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนหยุดเลื่อนฟีดและต้องย้อนกลับมาพูดถึงกันซ้ำ ๆ คือ ฉาก NC ของตัวละคร “จิมมี่” และ “รัน” (รับบทโดย ดิว จิรเมธ ศรีหนองห้าง) ที่เรียกได้ว่า ทำถึง ไม่ใช่แค่ในแง่ความเร่าร้อน แต่คือการใช้ฉากนี้เป็นเครื่องมือเล่าตัวตนของตัวละคร ได้อย่างชัดเจน
ฉากดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของ รัน และ จิมมี่ ว่าความใกล้ชิดไม่ได้เกิดขึ้นแบบเลื่อนลอย แต่เป็นผลลัพธ์ของนิสัย เสน่ห์ และความเจ้าชู้ที่อยู่ในตัวจิมมี่อย่างแท้จริง จนหลายเสียงในโลกออนไลน์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉากนี้ไม่ได้ขาย NC แต่ขายคาแรกเตอร์ ขณะเดียวกัน แฟนซีรีส์ก็พร้อมใจกันลงความเห็นว่า เจมส์ เพรสคอท โตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วจริง ๆ เพราะทั้งสายตา อินเนอร์ และจังหวะการแสดง มีความนิ่ง มั่นใจ และชัดเจนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับผลงานก่อนหน้า ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงถูกเลือกให้มารับบท จิมมี่ หนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์ที่อันตรายต่อหัวใจคนรอบข้างแบบนี้
งานนี้อีพีแรกจึงไม่ใช่แค่การเปิดเรื่องแบบธรรมดาทั่วไป แต่คือการปูภาพตัวละครหลักทุกตัวให้คนดู เชื่อ และ อิน ตั้งแต่ต้น ว่าความรักในเรื่องนี้ไม่ได้มาแบบปลอดภัย และทุกหัวใจต้องอ่านป้ายเตือนให้ดี ๆ ไม่งั้นอาจจะต้องเสียน้ำตา ใครที่ยังไม่ได้ติดตาม ซีรีส์ Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง สามารถติดตามได้ทุกวันวันอาทิตย์ เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข27 เสนอเป็นตอนแรก รับชมย้อนหลังได้ที่ Viu / inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala