"ภูมิธรรม"เหน็บ"อนุทิน" ฝันกลางวัน เอาความมั่นใจมาจากไหนกล้าประกาศพลิกขั้วตั้งรัฐบาล

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยประกาศจัดตั้งรัฐบาล ว่า เรื่องนี้ไม่เป็นไร ให้พรรคภูมิใจไทยประกาศไปได้เลย แต่ทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยมีสิ่งไหนที่มั่นใจได้ถึงขนาดกล้าประกาศเช่นนี้
ส่วนที่พรรคภูมิใจไทย ประกาศว่ารวมเสียงได้กว่า 280 เสียงแล้วนั้น นายภูมิธรรม กล่าวว่า ได้สอบถามพรรคประชาชนแล้วหรือยัง ไม่ได้เคยบอกว่าจะจับมือกับพรรคภูมิใจไทย มีเพียงพรรคประชาชนเสนอเงื่อนไข ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าพรรคประชาชนจะรอดูพรรคร่วมทั้งหมดก่อนตัดสินใจ และเวลานี้อยากถามว่าหากพรรคประชาชนจะตัดสินใจ ระหว่างพรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย ใครมีความเหมาะสมจะร่วมงานมากที่สุดสำหรับประชาชน และขอถามว่าพรรคภูมิใจไทยรวม 280 เสียงได้ เอาพรรคประชาชนไปรวมเสียงโดยที่เขาไม่ยืนยัน จะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ ดังนั้นวันนี้ส่วนตัวเชื่อว่าพรรคประชาชนต้องใช้เหตุผล ใช้การตัดสินใจอย่างเต็มที่ เพราะส่วนตัวไม่เชื่อว่าพรรคประชาชนจะรีบตัดสินใจอะไร เพราะข้อเสนอที่เสนอมา สำหรับพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีขัดข้อง แหนงใจกัน เพราะว่าเรื่องรัฐธรรมนูญ และเรื่องประชามติ ตนเองเคยเป็นประธานในการผลักดันเรื่องนี้มาตลอด ดังนั้นส่วนตัวเห็นว่าพรรคประชาชนคุยกับพรรคเพื่อไทยจะง่ายกว่าคุยกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งอยากให้ลองไปถามพรรคประชาชนดู และเมื่อวานนี้นางสาวพรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ระบุว่าอยากให้ลืมเรื่องอื่นๆ อยากให้ร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ตอบปฏิเสธเลย ยอมรับว่าตอนนี้ได้มีการติดต่อกับพรรคประชาชนบ้างแล้ว
ส่วนกรณีที่พรรคภูมิใจไทยประกาศตั้งรัฐบาลแล้ว แต่พรรคเพื่อไทยยังคงรอรวมเสียงอยู่นั้น จะเสียเปรียบหรือไม่ นายภูมิธรรม ยืนยันว่า ไม่ใช่ ขณะนี้หลายคนเข้าใจผิด เพราะพรรคภูมิใจไทยกำลังพยายามประกาศตัวเอง แต่ย้ำว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้ว แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง คนที่ถูกเลือกออกมารับผิดชอบแทนนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ปฏิบัติการแทนนายกรัฐมนตรี มีอำนาจทำทุกอย่างได้ ไม่ว่าจะโยกย้ายข้าราชการ ไม่ว่าจะจ่ายงบฉุกเฉินและเบิกจ่ายใดๆ ทำได้หมด หรือแม้กระทั่งยุบสภาก็ได้
"ถามว่าภูมิใจไทยจะตั้งรัฐบาลได้หรือ ต้องกลับให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปนั่งคิดให้มากๆ ก่อน ว่าพูดอะไรมา ถ้าเลื่อนลอย ความเชื่อถือของคนจะมีหรือเปล่า พรรคเพื่อไทยวันนี้ได้มอบหมายให้สามารถที่จะดึงคนเข้ามาร่วมได้มากขึ้น และพรรคร่วมรัฐบาลก็จับมือกันและพูดกันชัดเจนแล้วว่าอย่างไรก็ตาม จะทำทั้งเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น หรือการทำประชามติก็ดี ที่คุยกันเมื่อวานก็ไม่มีใครขัดข้อง ซึ่งทุกคนก็พร้อมจะทำ ดังนั้นเห็นว่า ฝันกลางวันหรือเปล่าพรรคภูมิใจไทย"