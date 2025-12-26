แฉ "ฮ." แฟนเก่านักร้อง(วง)ดัง? จัดอีเวนท์ไม่ตรงปก เชิดเงินเหยื่อร่วม 200 ล.

กรณี “ขวัญ ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์” ภรรยา “นัท อภิชาต ลีนุตพงษ์” ได้ออกมาโพสต์เล่าบทเรียนราคาแพง 2 ปีสูญเงินไป 111 ล้านบาท โดยจำนวน 14 ล้านเสียให้กับคนเคยสนิทอย่างไฮโซ "ต." ขณะที่เงินก้อนใหญ่อีกก้อนที่เสียไปเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้เวลาต่อมา "พุทธ อภิวรรณ" ได้มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่อง PhuttaTalk ว่าเงินอีกก้อนของ ม.ล.พลอยนภัส จำนวน 97 ล้านบาทนั้นเป็นการเสียให้กับ น้อง "ฮ." พร้อมยังบอกด้วยว่า "เค้าเล่าๆ กันว่า ฮ. นกฮูกเนี่ยคือแฟนเก่าของนักร้องคนนึง"
โดยต้นเรื่องก็มาจากการที่ทาง ม.ล.พลอยนภัส ต้องการที่จะได้พระเอกเกาหลี "อีมินโฮ" ที่ตนชื่นชอบมาเป็นพรีเซนเตอร์อาหารเสริม ซึ่งทางน้อง "ฮ." ที่ทำงาน Agency และรับจัด Event ได้เข้ามารับหน้าที่ติดต่อประสานงานให้ พร้อมบอกว่านอกจากพรีเซ็นเตอร์แล้วจะจัด Fan Meeting ให้ด้วย
ตอนแรกทาง ม.ล.พลอยนภัส ตั้งงบที่ 40-50 ล้าน แต่ "ฮ." ขอไป 97 ล้านโดยระบุว่าจะนำเงินส่วนนี้ไปจ้างศิลปินเพิ่ม ด้วยความเชื่อถือในโพลไฟล์ของอีกฝ่ายเจ้าตัวจึงตกลงทยอยจ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้
สุดท้ายแม้จะได้ "อีมินโฮ" มาเป็นพรีเซ็นเตอร์จริง ทว่างาน Fan Meeting กลับไม่เกิดขึ้น โดยทาง "ฮ." อ้างว่าคิวศิลปินไม่ว่าง เธอจึงขอยกเลิกสัญญาและขอเงินคืน ตอนแรกทาง "ฮ." ไม่ยอม แต่หลังถูกทวงจึงคืนให้จำนวน 10 กว่าล้าน พร้อมบอกถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ไปฟ้องเอา
หลังเกิดเรื่องทาง ม.ล.พลอยนภัส มีการติดต่อไปยังต้นสังกัด "อีมินโฮ" ที่เกาหลี จึงรู้ว่าอีกฝ่ายรับว่าจ้างเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้น ไม่เคยดีลเรื่อง Fan Meeting และค่าตัวที่รับไปก็อยู่ที่ราวๆ 30-40 ล้านบาท พร้อมข้อมูลที่ว่าเงินส่วนต่างอีก 50 กว่าล้านนั้นถูก "ฮ." นำไปซื้อบ้าน ซื้อรถ และทรัพย์สินอีกหลายอย่างภายในช่วงระยะเวลา 3-4 วันเท่านั้น
ปัจจุบันคดีความระหว่างทั้งสองนั้นอยู่ในขั้นตอนประบวนการยุติธรรม โดยมีข้อมูลว่ายังมีผู้เสียหายคนอื่นๆ ที่เกิดจากการกระทำของ "ฮ." ในลักษณะคล้ายๆ กันรวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท