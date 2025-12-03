LAMBORGHINI NIGHT 2025 อีเวนต์ใหญ่ส่งท้ายปี พร้อมเปิดประมูลการกุศลช่วยโรงพยาบาลหาดใหญ่

นับเป็นอีกครั้งที่ครอบครัวลัมโบร์กินีในประเทศไทยรวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี! กับงาน "LAMBORGHINI NIGHT 2025" ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่อีเวนต์ประจำปี แต่นี่คือประเพณีสำคัญที่ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันแข็งแกร่ง อีกทั้งแสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อลูกค้าคนสำคัญ ที่มอบความไว้วางใจและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจตลอดปีที่ผ่านมา
เพื่อเฉลิมฉลองบทสรุปอันงดงามและนับถอยหลังสู่การเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นในปีถัดไปร่วมกัน เรนาสโซ มอเตอร์ นำโดย อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ, ศักดิ์ นานา และ ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ กรรมการ พร้อมด้วย ภานุเมศ จงกลรัตนาภรณ์ ประธาน ลัมโบร์กินีคลับไทยแลนด์ (LCT) ร่วมกันจัดงาน LAMBORGHINI NIGHT 2025 ณ แมกโนเลีย บอลรูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ ที่ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ BLACK AND WHITE GLAMOUR ซึ่งนอกจากจะอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยกลุ่มคนที่มีแพชชั่นและไลฟ์สไตล์เดียวกันแล้ว งานนี้ เรนาสโซ มอเตอร์ ยังได้ชวนเหล่าแฟนพันธุ์แท้ลัมโบร์กินีร่วมกันส่งต่อความสุขส่งท้ายปีผ่านกิจกรรมการประมูลเพื่อการกุศลอีกด้วย ก่อนปิดท้ายค่ำคืนด้วยการแสดงจาก อ๊อฟ ปองศักดิ์ ศิลปินท็อปโวคอลของวงการ
โดยไฮไลต์ของงานคือ การเปิดประมูลผลงานศิลปะที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก อย่าง ล้อรถลวดลายกราฟฟิตี้ ที่ได้รับเกียรติจาก BIGDEL ศิลปินผู้คร่ำหวอดในวงการกราฟฟิตี้และสตรีทอาร์ตมาร่วมครีเอท โดยสมาชิกที่ได้ผลงานสุดพิเศษนี้ไปครอบครอง คือ คุณอัครวรรษ์ รามภาพ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 738,000 บาท ถูกนำไปสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อฟื้นฟูจากสถานการณ์น้ำท่วม รวมถึงส่งมอบให้กับองค์กรการกุศลชั้นนำระดับโลกอย่าง Movember ประจำปี 2025 อีกด้วย
ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษจากซูเปอร์สปอร์ตคาร์รุ่นใหม่ล่าสุดได้ที่ “ลัมโบร์กินี กรุงเทพฯ” โชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ถนนวิภาวดีรังสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพิ่มเติมได้ที่ 02-512-5111