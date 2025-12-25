ลูกชาย "เซียะถิงฟง–จางป๋อจือ" โตเป็นหนุ่มเต็มตัว ภาพล่าสุดไวรัลหนัก ยิ่งโตยิ่งเหมือนดาราชายอีกคน

โลกออนไลน์กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังภาพถ่ายล่าสุดของ ลูคัส เซียะ ลูกชายคนโตวัย 18 ปี ของซูเปอร์สตาร์ฮ่องกง เซียะถิงฟง และนักแสดงหญิงชื่อดัง จางป๋อจือ ถูกเผยแพร่ออกมาและกลายเป็นไวรัลในเวลาอันรวดเร็ว
ภาพดังกล่าวถูกถ่ายขณะลูคัสไปเล่นสเกตน้ำแข็งที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยเขาปรากฏตัวในลุคสบาย ๆ สวมแจ็กเก็ต ใส่หูฟัง เดินอย่างเป็นธรรมชาติราวกับไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกถ่ายภาพ แต่ความหล่อสะดุดตากลับไม่อาจรอดสายตาชาวเน็ตไปได้
ชาวเน็ตจำนวนมากพากันโฟกัสไปที่โครงหน้าคมชัดของลูคัส ซึ่งถูกมองว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความคมเข้มแบบเซียะถิงฟง และความละมุนแบบจางป๋อจือ เสริมด้วยผมหยักศกเล็กน้อยและลุคสะอาดเป็นธรรมชาติ ทำให้หลายคนยกย่องว่า “หล่อระดับพระเอก” แม้จะไม่ได้แต่งหน้า หรือจัดสไตล์ใด ๆ
ไม่นานนัก กระแสเปรียบเทียบก็เกิดขึ้น โดยมีแฟน ๆ จำนวนไม่น้อยมองว่าลูคัสให้บรรยากาศคล้าย ทาเคชิ คาเนชิโร่ ดาราญี่ปุ่นระดับตำนานในวัยหนุ่ม ถึงขั้นมีคอมเมนต์แซวว่า “ทำไมดูมีออร่าทาเคชิ คาเนชิโร่ ตั้งแต่อายุแค่นี้?”
แม้จะมีบางเสียงเห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะนำลูคัสไปเทียบกับภาพลักษณ์พ่อของเขาในช่วงพีกที่สุดของอาชีพ แต่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ออกมาปกป้องด้วยอารมณ์ขัน โดยระบุว่าการจะเทียบกับเซียะถิงฟงในยุครุ่งเรืองนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครก็ตาม
เซียะถิงฟงและจางป๋อจือหย่าร้างกันในปี 2011 และมีบุตรชายด้วยกัน 2 คน คือ ลูคัส วัย 18 ปี และ ควินตัส วัย 15 ปี แม้ทั้งสองจะอาศัยอยู่กับมารดาเป็นหลัก แต่เซียะถิงฟงยังคงมีบทบาทในชีวิตลูก ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ ทั้งลูคัสและควินตัสยังถูกพบว่าไปชมคอนเสิร์ตของพ่อที่ฮ่องกงถึง 2 รอบ สร้างความสนใจไม่น้อย
ลูคัส ซึ่งเพิ่งบรรลุนิติภาวะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มักถูกแฟน ๆ ยกให้เป็น “ส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบของพ่อแม่” และถูกพูดถึงว่าไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหน ภาพถ่ายแบบเผลอ ๆ ก็ยังดูราวกับแฟชั่นแมกกาซีน
นอกจากรูปลักษณ์แล้ว โลกออนไลน์ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับความสามารถด้านการเรียนของลูคัส โดยมีการกล่าวอ้างว่าเขาและน้องชายเรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติชื่อดังในฮ่องกง และก้าวหน้าในด้านการศึกษาอย่างรวดเร็ว ถึงขั้นมีข่าวลือว่าเขาได้รับข้อเสนอเข้าเรียนในสาขาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ