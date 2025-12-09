"จางป๋อจือ" ร้องไห้กลางศาล คดีอดีตผู้จัดการฟ้องเรียกกว่า 58 ล้านบาท ล้านยังคงเดือด

คดีฟ้องร้องระหว่างดาราดัง จางป๋อจือ กับอดีตผู้จัดการ อวี๋ หยว๊กเฮง เดินหน้าต่อในศาลสูงฮ่องกงเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
โดยฝ่ายโจทก์กล่าวหาว่าป๋อจือรับเงินล่วงหน้าค่าภาพยนตร์รวมกว่า 40 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง แต่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาทั้งด้านงานภาพยนตร์และการบริหารจัดการงานแสดง พร้อมเรียกค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า 12.76 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 58 ล้านบาท) และขอเปิดเผยรายได้ของเธอในช่วงปี 2015–2019
ระหว่างการซักค้านในช่วงเช้า ป๋อจือเกิดอาการเครียดจนร้องไห้ พร้อมตะโกนว่า“ทุกอย่างมันไม่จริง” จนผู้พิพากษาต้องเข้ามาปลอบก่อนเริ่มกระบวนการต่อ
ช่วงบ่าย ทนายโจทก์อ้างบันทึกการสนทนาที่คลับส่วนตัวบน Braemar Hill ซึ่งระบุว่าป๋อจือเคยพูดว่า “จะอยู่ต่อ” และมี “ข้อตกลง” ระหว่างเธอกับอวี๋
ผู้พิพากษาถามว่าหมายถึงสัญญาบริหารจัดการปี 2014 หรือไม่ จน จางป๋อจือ ร้องไห้อีกครั้ง และยืนยันว่าที่พูดไปเป็นเพราะต้องการ ปกป้องตัวเอง และรู้สึกว่าอวี๋ “ทรยศ” แต่ไม่ต้องการให้เรื่องบานปลาย เธอบอกว่าอดทนไว้เพราะเห็นแก่ครอบครัวและปัญหาสุขภาพของเขา
ฝ่ายโจทก์ชี้ว่า ทั้งสองเคยลงนามใน สัญญาบริหารจัดการ 8 ปี ตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งอวี๋จ่ายเงินล่วงหน้า 40 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงแลกกับการแสดงใน 4 ภาพยนตร์ ต่อมาในปี 2021 ยังมีสัญญาเพิ่ม 2 เรื่อง พร้อมเงินล่วงหน้าอีก 2.76 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง แต่จางป๋อจือไม่ทำตามสัญญาจนเกิดความเสียหาย
อวี๋ให้การว่าเขารู้จักครอบครัวป๋อจือมานาน และเธอเคยเรียกเขาว่า “พ่อทูนหัว” อีกทั้งเป็นฝ่ายเสนอให้เขาเป็นผู้จัดการและช่วยหาเงิน 40 ล้านเพื่อแก้ปัญหาทางอสังหาริมทรัพย์ แต่ฝ่ายจำเลยโต้ว่า ทั้งสองไม่สนิทกันมาก่อน และจางป๋อจือไม่เคยเรียกเขาเช่นนั้น
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาในวันนั้น จางป๋อจือปฏิเสธให้สัมภาษณ์ และขึ้นรถตู้กลับทันที โดยศาลนัดสืบพยานต่อในวันถัดไป