ลือ!? "โจวซิงฉือ" เขียนชื่อดาราหญิง 2 คนใน พินัยกรรม เตรียมแบ่งทรัพย์สินให้เพราะตัวเองไม่มีลูกไม่มีเมีย

โจวซิงฉือ เปรยผ่านโพสต์ใหม่บน Weibo ว่าตนเองไม่ได้แต่งงาน และไม่มีลูก จึงมีความตั้งใจว่าจะเขียนพินัยกรรมเอาไว้ เพื่อเป็นการวางแผนว่าจะแจกจ่ายทรัพย์สินของเขาอย่างไรหากตัวเองเสียชีวิตไป และตอนนี้ก็เริ่มตัดสินใจแล้วว่าจะแบ่งทรัพย์สินก้อนโตให้กับใครบ้างซึ่งลือกันว่า นอกเหนือจากครอบครัวโดยตรงของเขาแล้วอดีตนักแสดงคู่ใจบางคนยังได้รับการระบุให้เป็นผู้รับผลประโยชน์อีกด้วยโดยที่ลือกันก็คือ จางป๋อจือ และ สวีเจียว คือดาราหญิงผู้โชคดีทั้งสองคนจางป๋อจือ เคยร่วมแสดงใน "คนเล็กไม่เกรงใจนรก" ภาพยนตร์ปี 1999 ซึ่งทำให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในงาน งานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกง ครั้งที่ 19 หลังจากนั้นเธอยังเคยมาปรากฏตัวเป็นดารารับเชิญในหนังของเขาทั้ง นักเตะเสี่ยวล้ิมยี่ ในปี 2001 และ The New King of Comedy ในปี 2019ขณะที่ สวีเจียว เคยรับบทลูกชายของ โจวซิงฉือ ในภาพยนตร์ตลกแนวไซไฟเรื่อง CJ7 "คนเล็กของเล่นใหญ่" ปี 2008 ตอนที่เธออายุเพียง 10 ขวบ และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกงครั้งที่ 28ว่ากันว่า สวีเจียว ซึ่งปัจจุบันอายุ 26 ปีเป็นลูกทูนหัวของ โจวซิงฉือ และเขาคอยช่วยเหลือเธอเรื่องการเงินอย่างเงียบๆ มาจนถึงปัจจุบันโดยสื่อฮ่องกงที่รายงานข่าวบอกว่าทรัพย์สินต่าง ๆ ของ โจวซิงฉือ อาจจะไม่ใช่แค่เงิน หรือทรัพย์สินที่จับต้องได้อื่น ๆ แต่รวมถึงหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ด้วยแม้จะมีสุขภาพดีในวัย 61 ปี แต่ โจวซิงฉือ ก็ไม่ได้รับงานแสดงมานานเป็นสิบปีแล้ว ล่าสุดเขากำลังผลิตรายการวาไรตี้โชว์ใหม่ของ iQiyi ในชื่อ The King of Comedy Season และยังได้ลงนามข้อตกลงกับ Douyin ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ TikTok เพื่อผลิตซีรีส์ละครสั้นสำหรับผู้ชมในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย