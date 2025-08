ภาพหน้าใสตอนอายุ 14 ของ “จางป๋อจือ” ไวรัลทั่วเน็ต! ชาวเน็ตตะลึง “นี่แหละเทพธิดาตัวจริง”

ภาพถ่ายใบหน้าสดใสไร้เครื่องสำอางของ จางป๋อจือ ขณะอายุเพียง 14 ปี กลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลในจีนและฮ่องกง โดยชาวเน็ตพากันแชร์ภาพพร้อมคำชมว่า “นี่แหละความงามแท้จริง” และ “เทพธิดาตั้งแต่เกิด” ซึ่งเป็นภาพจากโพสต์ใน Weibo ที่เผยให้เห็นความงามอันบริสุทธิ์ของดาราสาวฮ่องกงเชื้อสายอังกฤษคนนี้ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นจางป๋อจือวัย 14 ปี สวมเสื้อกล้ามสีน้ำเงินกับกางเกงขายาว ผมดำยาวสลวย ดวงตาสดใสมีประกาย ใบหน้าผสมผสานความเป็นลูกครึ่งฮ่องกง–อังกฤษได้อย่างลงตัว แม้ไม่ได้แต่งหน้าเข้ม แต่ความโดดเด่นทางโครงหน้ากลับยิ่งชัดเจนและน่าจดจำโพสต์ดังกล่าวจากบัญชี ใน Weibo ได้รับการแชร์อย่างรวดเร็ว พร้อมคอมเมนต์ชื่นชมจากแฟน ๆ ว่า“นี่แค่ 14 เหรอ?”,“สวยธรรมชาติแบบนี้สมัยนี้หายากมาก”,“หน้าสดยังชนะดาราศัลยกรรมหลายคน”,“ตั้งแต่เด็กก็เปล่งประกายเหมือนนางฟ้า”,“เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็น”จางป๋อจือเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 18 ปีด้วยการถ่ายโฆษณา ก่อนแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในปีถัดมาเมื่อได้รับเลือกโดย “โจวซิงฉือ” ให้แสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง The King of Comedy ซึ่งทำให้เธอเป็นที่รู้จักทั่วเอเชีย จากนั้นก็มีผลงานเพลง โดยเปิดตัวซิงเกิลแรก ในปี 1999ตลอดชีวิตในวงการ เธอผ่านทั้งจุดสูงสุดและช่วงเวลาที่ลำบาก ทั้งเรื่องการแต่งงานและหย่าร้างกับนักร้องดัง “เซียถิงฟง” ซึ่งมีลูกชายสองคนด้วยกัน รวมถึงกรณีภาพหลุดกับเฉินกวนซีที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกออนไลน์แม้จะเจออุปสรรคมากมาย แต่จางป๋อจือก็ยังยืนหยัดในวงการบันเทิงได้อย่างสง่างาม และในปี 2018 เธอก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนที่สาม “มาร์คัส” โดยไม่เปิดเผยตัวพ่อของเด็กจนถึงทุกวันนี้ล่าสุด เธอได้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหลังร่วมรายการวาไรตี้ชื่อดังของจีน Sisters Who Make Waves 2 และมีผลงานละครหลายเรื่อง ส่งผลให้ชื่อเสียงและความนิยมของเธอกลับมาอีกระลอก