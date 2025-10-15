เลเซอร์คอนเสิร์ตสุดอันตราย! "เซียะถิงฟง" หวิดหัวไหม้กลางเวทีฉงชิ่ง

คอนเสิร์ตของนักร้อง–นักแสดงชื่อดังฮ่องกง เซียะถิงฟง กลายเป็นเหตุการณ์ระทึกใจ หลังเจ้าตัวถูกลำแสงเลเซอร์พลังสูงจากอุปกรณ์เวทีพุ่งใส่ศีรษะกลางการแสดง สร้างความตกตะลึงให้กับแฟน ๆ ที่มาชม และจุดกระแสตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยของผู้จัดงาน
เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่เซียะถิงฟงกำลังร้องเพลงและเล่นกีตาร์อยู่บนเวที ภาพจากผู้ชมและคลิปที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นช่วงเวลาน่าตกใจ เมื่อแสงเลเซอร์ฉายตรงใส่ตัวเขาอย่างจังจนต้องสะดุ้ง เงยหน้าหนีทันทีพร้อมทำหน้าบึ้งตึง หลังจากนั้นเขาแสดงอาการระวังตัวมากขึ้น เหลียวมองไปยังทิศทางของเลเซอร์หลายครั้งตลอดการร้องเพลง และหลังจบเพลงยังเอามือแตะที่ศีรษะบริเวณที่ถูกลำแสง
ผู้ชมหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า พวกเขาเห็นผมของเซียะถิงฟงไหม้เล็กน้อยและได้กลิ่นไหม้ในอากาศ เสียงตะโกนจากแฟน ๆ ให้ทีมงานรีบปิดอุปกรณ์เลเซอร์ดังขึ้นทั่วฮอลล์ อย่างไรก็ตาม ศิลปินหนุ่มยังคงแสดงต่ออย่างมืออาชีพโดยไม่หยุดการแสดง แม้ทีมงานจะพิจารณายุติคอนเสิร์ตชั่วคราวแต่เจ้าตัวก็ยืนยันให้ดำเนินต่อไปจนจบ
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ แฟนคลับและผู้เชี่ยวชาญด้านงานอีเวนต์ต่างเรียกร้องให้ผู้จัดคอนเสิร์ตเร่งตรวจสอบว่าเหตุนี้เกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์หรือความประมาทของทีมงาน พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก
ในอีกเหตุการณ์ที่สร้างความห่วงใยคล้ายกัน หลินเฟิ่ง ศิลปินฮ่องกงอีกคนหนึ่ง ก็ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยระหว่างคอนเสิร์ตของตัวเองที่เมืองฝอซาน เมื่อถูกเครื่องประดับบนเสื้อแจ็กเก็ตที่ประดับเลื่อมบาดมือ ขณะกำลังแสดงเขาต้องหยุดดูมือถึงสองครั้งก่อนถอดส่วนหนึ่งของเสื้อออกด้วยสีหน้าไม่พอใจ แม้ยังเต้นต่อจนจบการแสดง แต่ก็ถูกจับภาพได้ว่าตรวจดูบาดแผลซ้ำหลายครั้งหลังเวที