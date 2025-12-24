Serinna (เซรินนะ) สบู่มาแรง ขนทัพดาราดังร่วมไลฟ์สดคับคั่ง!

กรุงเทพฯ-ตลาดสกินแคร์ออนไลน์ของไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อสบู่มาแรง Serinna (เซรินนะ) เดินหน้ากลยุทธ์ Live Commerce อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการรวมทัพคนดังร่วมไลฟ์สดรีวิวสินค้าแบบเรียลไทม์ สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้บริโภคที่มีปัญหาผิว สิว ฝ้า และผิวหน้าไม่สดใสการขับเคลื่อนแบรนด์เซรินนะในครั้งนี้ อยู่ภายใต้การบริหารของ ริญญภัสร์ พีรพิบูลย์เดช ผู้บริหารแบรนด์เซรินนะ
ไฮไลต์สำคัญของแคมเปญ คือการตบเท้าเข้าร่วมไลฟ์สดของคนดังหลากหลายวงการ ได้แก่ พิ้งกี้ สาวิกา,อาร์ตี้ ธนฉัตร,หนิง ปณิตา,ดีเจดาด้า วรินดา,เป๊ก สัญชัย,ธัญญ่า ธัญญาเรศ,อ้นศรีพรรณ,ฟลุ๊ค สาวิตรี และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สร้างสีสัน โบกัส ซุปตาร์,ล้อตติ้ง ซุปตาร์,ริท อนุชิต,เชน อาเชน และปาล์มมี่ Copyshow ร่วมสร้างสีสันซึ่งต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความประทับใจในสินค้า โดยเฉพาะ กลิ่นหอม และฟองที่นุ่มละมุน
กลายเป็นจุดเด่นที่ผู้ชมไลฟ์ให้ความสนใจและตัดสินใจสั่งซื้อทันทีในด้านผลิตภัณฑ์ เซรินนะชูสบู่ดูแลผิว3 สูตรหลัก ได้แก่สูตรเขียว สำหรับดูแลปัญหาสิวสูตรแดง เพื่อผิวดูกระจ่างใสสูตรม่วง เพื่อผิวกระฝ้า ดูสุขภาพดีทุกสูตรจำหน่ายในราคาเข้าถึงง่าย ก้อนละ59 บาท เหมาะทั้งการใช้ในชีวิตประจำวันและการมอบเป็นของขวัญ
ปัจจุบัน สบู่เซรินนะ (Serinna)วางจำหน่ายแล้วผ่านทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ TikTok, Shopee, Lazada และ Facebook และยังคงเดินหน้าขยายกลยุทธ์ Live Commerce อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตและตอกย้ำการเป็นแบรนด์สกินแคร์ไทยที่น่าจับตามองในตลาดดิจิทัลของประเทศไทย