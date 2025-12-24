ไม่ได้หาแสง ไม่ได้แย่งสามี! “จิน” ควง “กวาง” ไลฟ์เคลียร์ ลั่นหย่า “หนิง” 3 ปี เพิ่งคบกัน 6 เดือน วอนปล่อยพวกเราไป!

ทำเอาโซเชียลฮือฮา หลังจากที่มีช็อต “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” อดีตภรรยา เข้าไปทักทาย “กวาง รติชา” นักธุรกิจสาวใหม่ที่มาพร้อม “จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” ในงานอีเวนต์หนึ่ง ล่าสุดจินและกวาง ได้เปิดใจไลฟ์สดคู่กันในติ๊กต๊อก เคลียร์ดรามา หลังฝ่ายหญิงโดนด่าหิวแสง แย่งสามี ซึ่งกวางยอมรับตรงๆ ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่รับไม่ได้
กวาง : โชคดี น้องที่รู้จักกันประกวดอยู่ในรายการนั้นพอดี เจอก็ทักทายกัน กวางไม่ได้ไปเพื่อหาแสงใดๆ เลย เพราะไม่รู้จะไปหาแสงทำไม เพื่ออะไร เราไปเพื่อธุรกิจ ไปเพื่อไปดูว่าคนที่ชนะในการไลฟ์สด เราจะเชิญมาไลฟ์กับสินค้าเรา เรามองแค่นั้นเลยจริงๆ
วันนั้นนั่งกันเป็นกลุ่ม ประมาณ 5 คน มีข่าว มีบางสื่อออกมาพูดว่า พ่อกวางไปแล้วถูกเชิญเหมือนไม่ให้เข้างานได้ไหม แล้วกวางพูดว่ากวางขอเข้าไปคนเดียว ให้พี่จินอยู่ข้างนอก กวางแค่อยากจะบอกว่า กวางขอปกป้องตัวเองว่าไม่เป็นความจริง เราลงทะเบียนถูกต้องทุกอย่าง เข้างานตามปกติไม่ได้มีเส้นสายอะไร เราถ่ายรูปกันเป็นปกติและเดินเข้างานปกติ ซึ่งกว่างขอพูดด้วยความสัตย์จริงว่าไม่มีใครเข้ามาทักกวางว่าขอไม่ให้เข้างานได้ไหม ไม่มีเลย
ซึ่งการที่คุณสื่อออกไปแบบนี้คุณเอาข้อเท็จจริงมาจากไหน แต่สิ่งที่คุณสื่อออกไปมันทำให้ความ คนก็จะมองว่ากวางเป็นคนไปขอเขาเข้างานเหรอ กวางเป็นคนต้องการแสงอยากได้แสงหรอ ซึ่งจริงๆ มันไม่ใช่ ขอบคุณบางคนที่มาคอมเมนต์ปกป้อง เราไม่ได้มีความคิดที่ไม่ดีเลยในการไปงานครั้งนี้ กวางไม่ใช่ดารา เป็นนักธุรกิจ พอมาเจออะไรแบบนี้ก็บอกตามตรงว่าเครียดเหมือนกันนะ
เวลาเห็นคอมเมนต์ถามว่าโกรธไหมก็ไม่ได้โกรธนะคะกวางคิดว่าเขาไม่ได้รู้จักเรา แค่อยากจะบอกว่าบางสิ่งที่ออกไปมันไม่มีมูลความจริงอะไรเลย มันทำให้เรารู้สึกเสียหายมากๆ กวางแค่อยากอธิบายในมุมของความว่ากวางไม่ได้ต้องการไปหาแสงจะไปเปิดตัวหรืออะไรใดๆ เลย
จิน : เราอยู่กันมา 6 เดือนแล้วนะ ผมกับคุณกวางคบกันมา 6 เดือนแล้ว แล้วที่บอกว่าผมมีหลายคนผมไม่ได้มีนะ มีเขาคนเดียวนะ 6 เดือน วันนี้ครบ 6 เดือนจริงๆ ที่บอกว่าคุณกวางไปแย่งสามีคนอื่น ผมหย่ามาจะ 3 ปีแล้ว 6 เดือนที่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขดี เขาเป็นคนดีเราก็เลยดีไปด้วย แล้วพอมันดีจากภายในมันก็เลยดีทุกอย่าง
กวาง : สิ่งที่กวางรู้สึกว่ามันรุนแรงต่อใจเรา และเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ ก็คือการที่บอกว่าเราไปแย่งของเขามา ไปเป็นมือที่ 3 หน้าตาก็ดีทำไมถึงต้องไปเป็นมือที่สาม คนที่รู้จักกวางกวงอยากจะบอกว่ากวางไม่เคยปิดอะไรเลย กวางไม่เคยเปรียบเทียบตัวเองกับใครเลย ไม่เคยคิดว่าตัวเองสวย อย่างบางคนที่มาคอมเมนต์ถ้ามันไม่เกินเลยกวางรับได้ แต่ถ้ารับไม่ได้อาจจะต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
บางคนถามว่าไม่คิดเหรอ คิดค่ะ ทุกอย่างมันมาจากกระบวนการคิดก่อนทั้งนั้น กวางก็เป็นคนนึงที่มีลูก แล้วการที่เราจะคบใครสักคนนึง มันไม่ใช่เรื่องแบบใครก็ได้ เพราะอายุก็ขนาดนี้ ผ่านการมีลูกมาแล้ว มันก็ต้องคิดเยอะอยู่แล้ว บางคนบอกว่าทำไมไม่หาให้มันดีกว่านี้ อยากจะบอกว่าคนเรามันไม่ได้มีดี 100% ตัวกวางกวางก็ไม่ได้ดี 100% กวางก็ผ่านอะไรมาดีไม่ดีมากมาย ในเมื่อเรามาเจอกัน กวางมาเจอกับพี่จิน มันก็ไม่ได้ง่าย ที่เราจะมาเริ่มทำความรู้จักกัน จนมาถึงวันนี้ มันก็ผ่านระยะเวลามาครึ่งปี บางคนบอกว่าก็เขารวยไง เราถึงคบ กวางจะบอกว่ากวางทำธุรกิจเราเริ่มทุกอย่างด้วยตัวเอง
กวางคบใครไม่เคยหวังให้ใครมาเลี้ยงดู กวางไม่เคยคบผู้ชายที่ฐานะ ร่ำรวยหรืออะไร กวางอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว สิ่งที่กวางดูสิ่งแรกเลยคือเป็นคนรับผิดชอบไหม เป็นคนดีที่มันไม่ได้แย่จนเกินไปไหม ตัวเราไม่ได้เพอร์เฟกต์จะมาหวังให้ใครเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่
และสิ่งสำคัญคือต้องรับในตัวตนของกวางได้ รับลูกกวางได้ กวางบอกเลยนะว่ากวางจะมาคุยกับพี่จินเป็นเรื่องเป็นราวได้หลายเดือน ทุกคนก็เห็นอยู่ว่าข่าวพี่จินที่ผ่านมาเป็นยังไง ข่าวก็ไม่ได้ดีมาก ค่อนข้างลบเลยด้วยซ้ำ การที่เราจะเลือกใครสักคนมันต้องส่งเสริมเราด้วย บอกตรงๆ ตอนแรกกลัวมาก เราเป็นแค่เด็กต่างจังหวัดเราไม่รู้หรอกว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง เขาเป็นคนแบบไหน จนคุยกันมาเรื่อยๆ เราได้เห็นตัวตนเขาอีกมุมนึง ที่บางคนก็อาจจะไม่ได้เคยเห็น พี่จินเขารับรู้ทุกอย่างและรับได้ในสิ่งที่เราเป็น เราก็เลยเปิดใจ
จิน : กวางก็รับได้ในสิ่งที่พี่ผ่านมา
กวาง : พี่จินบอกกวางตลอดว่าพี่ไม่ใช่คนดีนะ กวางก็บอกว่าถ้ากวางดูจากข่าวกวางก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน เพราะว่าข่าวที่ออกมามันไม่มีข่าวด้านบวกเลย กวางพูดกับพี่จินว่าเรามาเจอกันคนละครึ่งทางค่อยๆ ศึกษาเรียนรู้กันไป ถ้าวันหนึ่งที่มันไม่ใช่เราก็แค่มูฟออนจากกัน มันไม่ต้องมาคาดหวังอะไรเพราะว่าอายุก็ขนาดนี้แล้ว กวางไม่อยากให้ไปตัดสินใครที่แค่ภาพลักษณ์หรือแค่ข่าว กวางไม่เคยคาดหวังอะไรเลยในตัวพี่จิน เราโตกันมากพอที่เราจะคุยกันได้ วันหนึ่งถ้ากวางรับในสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องใดๆ กวางก็ไปเหมือนกัน
จิน : ผมจบชีวิตครอบครัวหย่ากันมาจะ 3 ปีแล้ว มูฟออนทั้งคู่ ทุกวันนี้ก็เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไป มีอะไรก็ปรึกษาเรื่องลูกกัน ถ้าคุณตามข่าวจริงคุณต้องรู้สิว่าชีวิตครอบครัวผมจบไปนานแล้ว คุณจะมานั่งเขียนแบบนี้เพื่ออะไร มันเสียหายพี่ไม่เป็นไรแต่มันเสียหายกวางไม่ได้ ผมก็ไม่ใช่ดารา ปล่อยพวกเราไปเถอะ
กวาง : ถ้ากวางอยากจะมีแสงคงไม่รอมาจน 6 เดือน กวางเก็บตัวเงียบมาตลอด บางทีพี่จินจะหลุด จะโพสต์ตลอดแต่กวางก็เบรกว่าอย่าเพิ่งเลย เพราะกวางเองก็ยังไม่มั่นใจในตัวพี่จิน แล้วกวางก็อยากให้พี่มั่นใจในตัวกวางมากกว่านี้เหมือนกัน อยากให้มองในมุมเราบ้างว่าเราไม่ได้อยากจะมีแสง เพราะถ้าคิดจะมีแสงมีนานแล้ว