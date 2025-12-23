ADMI ดึง 2 มาตรฐานความงามโลก “ABAMCS สหรัฐฯ-KCCS เกาหลีใต้” เขย่าวงการเวชศาสตร์ ดันไทยสู่ ศูนย์ฝึกอบรมเวชศาสตร์ความงามระดับเอเชีย

สถาบันเวชศาสตร์ความงามและโรคผิวหนังนานาชาติ (ADMI) ประกาศความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมความงามของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแพทย์สู่การเป็น Regional Training Center ระดับเอเชีย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก American Board of Aesthetic Medicine and Cosmetic Surgery (ABAMCS) ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ Korean College of Cosmetic Surgery & Medicine (KCCS) ประเทศเกาหลีใต้ เพื่ออบรมและปั้นแพทย์เอ็กซ์เปิร์ตด้านความงามเข้าสู่อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อน Medical & Wellness Hub ไทย และสร้างมิติใหม่ของ T-Beauty Destination ที่เน้นความปลอดภัยและมาตรฐานระดับโลก พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์สำคัญด้วยการเปิดตัวกลุ่มธุรกิจใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเวชศาสตร์ความงามอย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด ‘TRUST IN SCIENCE, BEAUTY IN STANDARD’
พญ. สุรางคณา วีระนาวิน Medical Director, Aesthetic and Dermatology Medical Institute (ADMI) กล่าวว่า "อุตสาหกรรมความงามของไทยกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลาดธุรกิจศัลยกรรมและเสริมความงามในไทยปี 2568 มีมูลค่าราว 75,200 ล้านบาท โดยความนิยมการทำศัลยกรรมและความงามแบบผ่าตัดในไทยยังคงได้รับความนิยมและมีสัดส่วนการใช้บริการสูงถึง 74% ส่วนความนิยมการทำศัลยกรรมและความงามในไทยแบบไม่ผ่าตัดมีสัดส่วนอยู่ที่ 26% และยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีความต้องการด้านการชะลอวัย ตลอดจนแรงหนุนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของลูกค้าชาวต่างชาติ (Medical Tourist) ซึ่งบริการด้านเสริมความงามได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับ 2 ของบริการทางการแพทย์ทั้งหมดที่ชาวต่างชาติใช้บริการในประเทศไทย นอกจากภาคบริการแล้วตลาดแบรนด์สกินแคร์และอาหารเสริมในไทย ยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยเช่นกัน สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองแบบองค์รวม ทั้งการดูแลจากภายในและการเสริมความงามจากภายนอก
แม้การเติบโตอุตสาหกรรมความงามของประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่น่าจับตา แต่ยังมี Pain Point ที่สำคัญคือการขาดแคลนบุคลากรแพทย์คุณภาพ ดังนั้น ADMI ในฐานะสถาบันฝึกอบรมแพทย์ ที่มีเป้าหมายการถ่ายทอดความรู้ด้านผิวหนังและความงามแบบครบวงจร เล็งเห็นโอกาสสำคัญในการสร้างบุคลากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีมาตรฐานสากล จึงได้ยกระดับมาตรฐานของสถาบันสู่การเป็น ‘Regional Training Center ศูนย์ฝึกอบรมเวชศาสตร์ความงามระดับเอเชีย’ โดยได้รับการรับรองจาก American Board of Aesthetic Medicine and Cosmetic Surgery (ABAMCS) สหรัฐอเมริกา และการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ Korean College of Cosmetic Surgery & Medicine (KCCS) ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบนิเวศความงามไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ประกอบด้วย บุคลากร การรักษา การวิจัย การเลือกใช้นวัตกรรม ไปจนถึงการให้บริการที่ปลอดภัยแก่ผู้รับบริการในประเทศและลูกค้าต่างชาติ ตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางความงามระดับเอเชีย และเป็นพื้นฐานของ Medical & Wellness Hub ไทยในอนาคต”
การยกระดับ ADMI สู่ Regional Training Center ศูนย์ฝึกอบรมเวชศาสตร์ความงามระดับเอเชีย ไม่เพียงช่วยลดช่องว่างด้านจำนวนและคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์ แต่ยังทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบสุขภาพและความงามของประเทศไทยในระยะยาว รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่อุตสาหกรรมกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยหลากเมกะเทรนด์ ทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กระแส Longevity และความต้องการด้านการชะลอวัยที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและมาตรฐานสากล การได้รับรองมาตรฐานจากสถาบัน ABAMCS ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัย นวัตกรรม และแนวทางเวชปฏิบัติเฉพาะทาง ประกอบกับความร่วมมือจาก KCCS ประเทศเกาหลีใต้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการรักษา ทำให้ ADMI สามารถเติมเต็มองค์ความรู้ที่ประเทศไทยยังต้องการ ทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัย แนวทางบริหารจัดการภาวะแทรกซ้อน และการใช้ผลิตภัณฑ์ยาตามหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูซึ่งเป็นทิศทางหลักของการแพทย์ความงามในอนาคตโดยในฐานะ Regional Training Center ยังสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบความงามไทยในการรองรับผู้ใช้บริการจากทั่วโลก
และช่วยป้องกันผู้บริโภคจากบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ผ่านการยกระดับความรู้และทักษะของแพทย์อย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันภาพลักษณ์และเสริมความเชื่อมั่นให้ T-Beauty โดดเด่นยิ่งขึ้น พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความงามที่ผสานศาสตร์การแพทย์ มาตรฐานความปลอดภัย เทคโนโลยี และประสบการณ์ได้อย่างครบถ้วน
รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ Marketing Director, Doctor Skin Laboratories Co., Ltd. กล่าวว่า “ปัจจุบันอุตสาหกรรมความงามขับเคลื่อนด้วยหลายปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะ เทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่แพทย์และคลินิกทั่วประเทศให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในด้านมาตรฐานสากล ความปลอดภัย และหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จริง เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ความงามและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เน้นความแม่นยำ ความปลอดภัย และการรักษาแบบเฉพาะบุคคล ด้วยแนวโน้มดังกล่าว ADMI จึงขยายบทบาทสู่การเป็นผู้เล่นในตลาด B2B อย่างเป็นทางการ ผ่านการเปิดตัวกลุ่มธุรกิจใหม่ ได้แก่ Aesthetic Solution Group และ Aesthetic Pharmaceuticals ที่ทำหน้าที่คัดสรรและนำเข้านวัตกรรม เครื่องมือคุณภาพสูง และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการรักษาให้กับคลินิกทั่วประเทศ รวมทั้งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ YeonicaSkin Booster นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การดูแลผิวในปัจจุบัน ช่วยเสริมลุคผิวให้ดูสดใสอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมยกระดับประสบการณ์ผิวสวยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล โดยคาดว่าการขยายสู่ตลาด B2B ครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้ของ ADMI จากการเข้าถึงเซกเมนต์ที่มีความมั่นคงสูง อาทิ คลินิกระดับพรีเมียมในประเทศ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourist)
ตลอดจนผู้ใช้บริการศักยภาพใหม่ อาทิ กลุ่ม LGBTQIA+ คนรุ่นใหม่ และผู้ชาย ซึ่งล้วนเป็นฐานตลาดที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันให้ ADMI ก้าวสู่การเป็นผู้เล่นรายสำคัญในอุตสาหกรรมความงามยุคใหม่ได้อย่างมั่นคง”
ด้าน ซึงวอน แพค CEO, KM Pharmaceutical Co., Ltd. กล่าวถึงการเข้ามาเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ว่า "ตลาดความงามของประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพและน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การร่วมมือกับ ADMI ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานและก้าวสู่การเป็น Regional Training Center นั้น จะเป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ากับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นจุดแข็งของ KM Pharmaceutical เพื่อมอบทางเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้บริโภคชาวไทยได้มากยิ่งขึ้น”
"การยกระดับ ADMI สู่ศูนย์ฝึกอบรมเวชศาสตร์ความงามระดับเอเชีย และการเปิดตัวกลุ่มธุรกิจใหม่ครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเวชศาสตร์ความงามอย่างครบวงจร ตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็น Hub of T-Beauty Destination ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย ด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นได้จริง พร้อมตอบรับเมกะเทรนด์โลกด้านความงาม อาทิ Personalized Treatment การรักษาที่เน้นความแม่นยำและเป็นเฉพาะบุคคล Predictive & Preventive Beauty การดูแลเชิงป้องกันและคาดการณ์ปัญหาผิวโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาและ Holistic Wellness Integration การผสานเวชศาสตร์ความงามเข้ากับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างแท้จริง ซึ่งทุกการบริการและรักษาที่มาจากเครือข่ายของ ADMI จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อความงามที่ยั่งยืนและปลอดภัยภายใต้แนวคิด TRUST IN SCIENCE, BEAUTY IN STANDARD"