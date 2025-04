AESLA ร่วมมือ APEX ชูนวัตกรรม Polynucleotides ตอบโจทย์เทรนด์ความงามในการฟื้นฟูผิว พร้อมพาแพทย์ชั้นแนวหน้าในระดับสากลเยี่ยมชมคลินิก

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามและเวชสำอางชั้นนำระดับโลก มาตรฐาน U.S. FDA และ Gold Standard ภายใต้การบริหารของประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสล่า จำกัด ร่วมมือกับ Apex Hospital & Clinics ศูนย์บริการความงามและศัลยกรรมครบวงจรชั้นนำของไทยที่ให้บริการมามากกว่า 29 ปี มีมากกว่า 54 สาขาทั่วประเทศ โดยมีทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรมที่ทันสมัย เน้นเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับมาตรฐานในระดับสากล ได้ร่วมทำการเปิดตัวสาร Polynucleotides (PN) ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากบริษัท Mastelli ประเทศอิตาลี ต้นแบบ PN ที่สกัดจาก Trout gonad ซึ่งมีความเข้มข้นของ DNA ที่สูงกว่า Salmon โดยมี Dr. Ting Song Lim เเพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นแพทย์ชั้นแนวหน้าที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับโลก มาร่วมงานพร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทาง Apex Surgery Hospital ในครั้งนี้อีกด้วยงานเปิดตัวแบบ Soft launch ครั้งนี้จัดขึ้น ณ Apex Surgery Hospital เป็นโอกาสพิเศษที่กลุ่มแพทย์จาก APEX กว่า 35 ท่าน และ Dr. Ting Song Lim แพทย์ระดับนานาชาติได้มาพบปะ และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเทรนด์ความงามในปัจจุบัน รวมถึงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Polynucleotides โดย Dr. Ting Song Lim กล่าวว่า "เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผม และเป็นเกียรติมาก ๆ ที่ได้มาเยี่ยมชมศูนย์บริการความงามชั้นแนวหน้าของประเทศไทย รวมถึงการมาร่วมงาน Soft launch ในครั้งนี้ด้วย ผมคิดว่าสาร PN จะเข้ามาช่วยยกระดับวงการไปอีกขั้น โดยเฉพาะกับ APEX ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย การนำ PN มาเป็นองค์ประกอบในการให้บริการลูกค้าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ผมคิดว่านี่อาจเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งตารอ และจะขับเคลื่อนวงการแพทย์ด้านความงามในประเทศไทยให้พัฒนาไปได้อย่างเหมาะสม ทั้งในแง่ของการพัฒนาโครงสร้างผิวและช่วยปรับปรุงคุณภาพผิว ภายใต้แนวคิดเชิงฟื้นฟู (Regenerative) เพื่อช่วยให้ผิวของคนไทยดูอ่อนเยาว์และมีสุขภาพดีมากขึ้น”นอกจากนั้น แพทย์หญิง นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ แพทย์ผู้ก่อตั้ง APEX ได้ให้มุมมองถึงการตัดสินใจเลือกนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม PN เข้ามาเสริมบริการในกลุ่ม APEX Hospital & Clinics เอาไว้ว่า "APEX เลือกเอา PN เข้ามา เพราะเห็นว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมอยู่ ในยุคนี้เราต้องหาอะไรมาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นการประยุกต์ใช้ PN กับหัตถการอื่น ก็จะช่วยส่งเสริมกันให้เห็นผลที่ดีขึ้นได้อีกด้วย”จากตัวอย่างงานวิจัย Polynucleotides Highly Purified Technology and the Face Skin: A History of Innovative Skin Priming โดย Antonino Araco, MD, และ Francesco Araco, MD, PhD, พบว่า PN-HPT เป็นวิธีการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูผิว รักษารอยแผลเป็นจากสิว โดยผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Antera 3D ยังชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างชัดเจนของริ้วรอยและความเรียบเนียนของผิวตั้งแต่ 1 เดือนและ 3 เดือนหลังการรักษาPolynucleotides (PN) ที่สกัดจาก DNA ปลาเทราต์ กำลังได้รับความนิยมในตลาดความงามระดับสากล โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน CE ตั้งแต่ปี 2005 และมีงานวิจัยรองรับว่า ปลอดภัยและสามารถเข้ากันได้กับร่างกายมนุษย์ สาร PN ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพผิวโดยเฉพาะ โดยมีคุณสมบัติในการ ซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ กระตุ้นการทำงานของ ไฟโบรบลาสต์ เพื่อเพิ่มการผลิตคอลลาเจน ช่วยให้ผิว ชุ่มชื้น ยืดหยุ่น และดูสุขภาพดี นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการลดเลือน ริ้วรอย รอยแผลเป็น และหลุมสิว ดังนั้น PN จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการฟื้นฟูผิว ให้กลับมา เรียบเนียน แลดูอ่อนเยาว์ และมีคุณภาพผิวที่ดีอีกครั้ง ตอบโจทย์ความต้องการของวงการความงามในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบปรึกษาผู้ชำนาญการโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางและบริการคลินิกเสริมความงามเอเพ็กซ์เว็บไซต์: https://www.apexprofoundbeauty.com/Facebook: ApexProfoundBeautyInstagram: apexbeautyTiktok: apexprofoundbeautyYoutube: Apex.beautyclinicX: ApexProfoundLINE OA: @apexbeautyCall: 080-500-0123สามารถติดต่อ บริษัท เอสล่า จำกัด เพื่อติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://aesla.com/Facebook: AESLAInstagram: aesla.aestheticsYouTube: @aesla.aestheticsLINE OA: AESLACall: 02-538-6996