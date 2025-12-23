“อาน็อก ไย” นางแบบผิวดำที่สวยที่สุดในโลก เปิดใจต่อสู้โรคประจำตัวแต่กำเนิด ล่าสุดผ่าตัดปอด ยืนยันอาการฟื้นตัวดี

อาน็อก ไย ซูเปอร์โมเดลระดับนานาชาติ วัย 28 ปี เปิดเผยว่า เธอกำลังต่อสู้กับภาวะสุขภาพร้ายแรงซึ่งเป็นโรคประจำตัวแต่กำเนิด โดยระบุว่าเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดปอดและการผ่าตัดประสบความสำเร็จ หลังเริ่มมีอาการผิดปกติอย่างรุนแรงในช่วงปีที่ผ่านมา
อาน็อก ไย เปิดเผยผ่านแถลงการณ์บนโซเชียลมีเดียว่า เธอเกิดมาพร้อมความผิดปกติแต่กำเนิด ซึ่งส่งผลให้หัวใจต้องทำงานหนักกว่าปกติ และก่อให้เกิดแรงกดดันอย่างรุนแรงต่อปอด อย่างไรก็ตาม ภาวะดังกล่าวไม่ถูกตรวจพบมาเป็นเวลานาน เนื่องจากเธอไม่แสดงอาการผิดปกติใด ๆ ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา
ในช่วงปีที่ผ่านมา อาน็อก ไย เริ่มมีอาการไอเรื้อรัง เจ็บหน้าอก หายใจติดขัด และมีอาการไอเป็นเลือดเป็นระยะ โดยแม้อาการจะทวีความรุนแรงขึ้น เธอยังคงทำงานต่อไป ขณะเดียวกันก็พยายามหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้ารับการรักษา ก่อนจะตระหนักว่าปัญหาสุขภาพไม่อาจเลื่อนออกไปได้อีก
เธอยืนยันว่าเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดปอดด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็ก และระบุว่าการผ่าตัดเป็นไปด้วยดี พร้อมกล่าวขอบคุณทีมแพทย์ โดยเฉพาะศัลยแพทย์ผู้ทำการรักษา รวมถึงพยาบาล ครอบครัว และเพื่อน ๆ ที่คอยให้กำลังใจตลอดช่วงเวลาการรักษา
อาน็อก ไย ระบุว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงพักฟื้น และมีแผนจะกลับมาทำงานอีกครั้งหลังจากร่างกายฟื้นตัวเต็มที่
การเปิดเผยครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่อาชีพของเธอกำลังประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยอาน็อก ไย เพิ่งได้รับการยกย่องให้เป็น “นางแบบแห่งปี 2025” ก่อนหน้านี้ไม่นาน ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพ มีทั้งแฟน ๆ และบุคคลในวงการแฟชั่นออกมาส่งข้อความให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยอย่างกว้างขวาง