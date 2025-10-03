บทเรียนชีวิต! สาววัย 27 ตั้งครรภ์ 5 เดือน เกือบตายเพราะ “ดูดพอตทางจมูก” ภาวะปอดไหม้จากน้ำยา ต้องตัดปอดทิ้งเกือบครึ่ง!

เรื่องราวสุดสะเทือนใจของแม่ท้อง 5 เดือน ที่เผชิญความตาย หลัง "ดูดพอตผ่านจมูก" จนปอดพัง น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสะสมทำให้ปอดไหม้เกรียม ต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยทีมแพทย์ 15 คน! จากอาการแค่ ไอเรื้อรัง สู่การไอเป็นเลือดไม่หยุด... เธอบอกว่า "ตอนนี้รักชีวิตขึ้นมาทันที กลัวความตายมาก" อ่านอุทาหรณ์เตือนใจที่แลกมาด้วยเนื้อปอดเกือบครึ่ง!
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Patcharaporn Promraksa” ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ชอบดูดบุหรี่ไฟฟ้า หลังตนเอง ดูดบุหรี่ไฟฟ้าทางจมูกติดต่อกันนาน 6 ปี น้ำยาค้างในปอดจนต้องผ่าตัดด่วน สูญเสียปอดไป 40% โชคยังดีที่ยังไม่ถึงแก่ชีวิต โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“อุทาหรณ์.. คนชอบดูดพอตทางจมูก
บันทึก 27 ปี ตั้งครรภ์ 5 เดือน ที่แย่ที่สุดในชีวิตและได้บทเรียนครั้งใหญ่ ICU 5 วัน ผ่าตัด3วันติด หมอ15คน กับการผ่าตัดปอดออก 40%
ดูดก่อนตั้งครรภ์ ระยะเวลารวม6ปี ดูดทางจมูก2ปี
สาเหตุ ชอบดูดพอตทางจมูกทำให้น้ำยาพอตค้างในปอด ปอดไหม้ต้องตัด ไม่ผ่าตัดก็ตายต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองและลูก ความโชคดีคือรอดชีวิตทั้งคู่
อาการ ไอเรื้อรังมาเป็นปี ไอเป็นเลือดเล็กน้อย แต่มาประมาณ14วันก่อนผ่าตัด แบบไม่หยุดเหมือนเส้นเลือดแตกจากข้างใน
มีลูกหลานบอกสอนอย่าดูดพอตเด็ดขาด อันตรายมาก ไม่คิดว่าจะเจอกันตัวเอง พอเจอตอนนี้รักชีวิตขึ้นมาทันที กลัวความตายมาก ผ่านชีวิตแบบตายคืนต่อไปนี้จะใช้ชีวิตอย่างระวัง
ต่อไปนี้ขอให้ตัวเองแข็งแรงปลอดภัย
ตลอดไป“
สุดท้าย เธอฝากเตือนไปยังทุกคนที่มีลูกหลานหรือคนรู้จักที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ในรูปแบบพิสดารอย่างการ "ดูดทางจมูก" ให้ระมัดระวังและเลิกใช้เด็ดขาด เพราะอันตรายที่ซ่อนอยู่จากสารเคมีในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นร้ายแรงเกินกว่าจะคาดคิด และอาจต้องแลกมาด้วยการสูญเสียครั้งใหญ่เหมือนที่เธอเคยประสบมา