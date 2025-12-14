ผลวิจัยใหม่ยืนยัน! วัคซีนโควิด mRNA ก่อความเสียหายแก่หัวใจ บางรายอาจถึงตาย

วัคซีนโควิด-19 บางตัว สามารถก่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่อาจทำให้เนื่อเยื้อหัวใจอักเสบ และนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อาจถึงขั้นเสียชีวิตในบางเคส แม้จะเกิดขึ้นน้อยมาก โดยที่พวกวัยรุ่นชาย เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ ตามรายงานของอาร์ทีนิวส์ อ้างอิงผลการศึกษาใหม่
ผลการศึกษาที่เขียนโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยสแตฟอร์ดของสหรัฐฯ และเผยแพร่ในวารสารการแพทย์ Science Translational Medicine เป็นการตรวจสอบข้อสงสัยที่ว่าทำไมคนไข้บางรายถึงมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ หลังจากได้รับวัคซีน mRNA ที่ผลิตโดย ไฟเซอร์และโมเดอร์นา
พวกนักวิจัยพบว่าในบางกรณี เซลล์ภูมิคุ้มกันจดจำ RNA แปลกปลอมที่ป้อนโดยวัคซีนและยกระดับการตอบสนองหนักหน่วงเกินไป ในบางกรณีที่หายากมาก การตอบสนองนี้นำไปสู่การปล่อยสารโปรตีนส่งสัญญาณภูมิคุ้มกัน "ไซโตไคน์" ในปริมาณมาก ที่อาจก่อความเสียหายแก่เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเกิดขึ้นราวๆ 1 ใน 140,000 ราย หลังจากฉีดโดสแรก และราว 1 ใน 32,000 ราย หลังจากฉีดโดสที่ 2 อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เทเลกราฟ ในขณะที่อัตราการเกิดโรคถึงจุดสูงสุดอยู่ในกลุ่มชายอายุ 30 ปีหรือต่ำกว่านั้น
อาการต่างๆของโรคนี้ รวมไปถึงเจ็บหน้าอก, หายใจติดขัด , เป็นไข้และหัวใจเต้นผิดปกติ เกือบทั้งหมดแล้วมักเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังจากฉีดวัคซีน และแม้คนไข้ส่วนใหญ่จะหายและฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีรายงานผู้ที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเช่นกัน ในเคสที่หายาก
พบการค้นพบนี้ถูกเผยแพร่ออกมา หลังจากมีรายงานว่าสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯมีความตั้งใจแปะป้ายคำเตือนกรอบดำบนฉลากวัคซีนโควิด-19 ซึ่งถือเป็นสลากคำเตือนด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงที่สุดของหน่วยงาน ตามรายงานของซีเอ็นเอ็น คำเตือนดังกล่าวจะแจ้งพวกผู้บริโภคถึงความเสี่ยงของอาการต่างๆอย่างเช่นอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ แม้แผนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป
วัคซีนโควิด-19 ถูกพัฒนาและอนุมัติใช้อย่างรวดเร็ว หลังองค์การอนามัยโลกประกาศโรคระบาดใหญ่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเดือนมีนาคม 2020 การเปิดตัววัคซีนกลายเป็นประเด็นถกเถียง โดยหลายฝายวิจารณ์ว่าวัคซีนผ่านการทดสอบอย่างลวกๆและมีผลข้างเคียงที่ก่อความเสี่ยงร้ายแรงกว่าตัวไวรัสเสียอีก
อย่างไรก็ตามพวกนักวิทยาศาสตร์และคณะผู้ควบคุมกฎระเบียบทั้งหลายยืนยันว่าการติดเชื้อโควิด-19 มีความเสี่ยงในภาพรวมทั้งจากอาการป่วยหนักและภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวร้ายแรงกว่าวัคซีน และเน้นย้ำว่าผลประโยชน์ด้านภูมิคุ้มกันมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงในระยะสั้นของผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ ที่เกิดขึ้นน้อยมาก
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)