ไม่กล้าบอกว่าเป็นตัวไหน!สหรัฐฯยอมรับแล้ววัคซีนโควิด-19 เกี่ยวข้องกับการตายของเด็กๆ

วัคซีนโควิด-19 บางทีอาจเกี่ยวข้องกับการตายของเด็กอย่างน้อยๆ 10 ราย ที่เสียชีวิตจากอาการหัวใจอักเสบ จากการยอมรับของ วิเนย์ พราซาด หัวหน้าฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯ(เอฟดีเอ) ที่บอกกับพวกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
"การเสียชีวิตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวัคซีน(น่าจะ/อาจจะ/เป็นไปได้)" พราซาด เขียนในบันทึกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเมื่อวันศุกร์(28พ.ย.) ที่พบเห็นโดยรอยเตอร์ "นี่คือการเปิดเผยเชิงลึกเป็นครั้งแรก เอฟดีเอจะยอมรับว่าวัคซีนโควิด-19 เข่นฆ่าเด็กๆชาวอเมริกา"
โรเบิร์ต เอฟ เคนเนดี จูเนียร์ รัฐมนตรีสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลอย่างสุดขั้วในเรื่องวัคซีนโควิด-19 จำกัดการเข้าถึงของบุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป เช่นเดียวกับบุคคลที่มีโรคประจำตัว ทั้งนี้ เคนเนดี ซึ่งเป็นแกนนำต่อต้านวัคซีนมาช้านาน ตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขในรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังโยงวัคซีนกับโรคออทิสติกและหาทางปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการฉีดวัคซีนของประเทศ
ครั้งที่ ทรัมป์ ดำรงตำแหน่งสมัยแรก ช่วงที่โควิด-19เริ่มแพร่ระบาด และต่อมาภายใต้การบริหารงานของโจ ไบเดน พวกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐฯให้การรับรองอย่างหนักแน่นต่อวัคซีนว่าเป็นตัวช่วยชีวิต หลังจากมีการเปิดตัววัคซีนโควิด-19 ครั้งแรกในปี 2020
บันทึกของสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯ ไม่ได้เปิดเผยถึงภาวะสุขภาพของเด็กๆหรือชื่อผู้ผลิตวัคซีนที่เกี่ยวข้อง แต่ผลการค้นพบอยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์เบื้องต้นผู้เสียชีวิต 96 ราย ระหว่างปี 2021 ถึง 2024 ซึ่งทาง พราซาด ระบุได้ข้อสรุปว่า มีอย่างน้อยๆ 10 รายที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19 นอกจากนี้แล้วเขายังแถลงแผนการต่างๆสำหรับยกระดับการกำกับดูแลการฉีดวัคซีน
โดริต รีสส์ ศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย ณ สถาบันยูซี ลอว์ ซานฟรานซิสโก วิพากษ์วิจารณ์ พราซาด สำหรับคำชี้แนะให้เปลี่ยนแปลงการอนุมัติวัคซีนป้องกันโรคทางเดินหายใจ บนพื้นฐานของข้อสรุปจากการสืบสวนที่ยังไม่มีการเผยแพร่ในวารสารการแพทย์ ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นข้อสรุปของบุคคลซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก
"มันมีปัญหาหนักกว่าเดิม เนื่องจาก พราซาด ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน แต่มันก็อาจเป็นปัญหาอยู่ดี แม้นว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน" รีสส์ เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
พราซาด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ซึ่งส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาต่อมาตรการบังคับฉีดวัคซีนและสวมหน้ากากของสหรัฐฯ กลับเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์เอฟดีเอในเดือนกันยายน
ข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ(ซีดีซี) บ่งชี้ว่ามีเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 5 ขวบถึง 18 ปี เสียชีวิตจากโควิด-19 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2020 ถึง 24 มิถุนายน 2023 จำนวน 1,071 คน แม้พวกผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนโดยทั่วไปยกย่องวัคซีนโควิด-19 ว่ามีประสิทธิภาพ แต่บันทึกของ พราซาด เมื่อวันศุกร์(28พ.ย.) โต้แย้งว่า ไม่มีทางรู้เลยว่ามันมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงใดๆ
"การเปรียบเทียบจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากโควิด-19 กับที่เสียชีวิตอันเกี่ยวข้องกับวัคซีน เป็นการเปรียบเทียบที่ผิดพลาด เราไม่มีทางรู้เลยว่าเด็กๆที่ฉีดวัคซีนเสียชีวิตน้อยกว่ามากแค่ไหน เช่นเดียวกัน เราไม่มีทางรู้เลยว่ามีเด็กที่ฉีดวัคซีนเสียชีวิตมากกว่าข้อมูลที่ได้รับรายงานโดยสมัครใจ มากแค่ไหน" เขากล่าว
ในขณะที่บันทึกในวันศุกร์(28พ.ย.) มุ่งเน้นไปที่การเสียชีวิตของเด็กๆระหว่างการแพร่ระบาดของโรคระบาดใหญ่ ทาง มาร์ตี มาคารี คณะกรรมาธิการของเอฟดีเอ กล่าวระห่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ในวันเสาร์(29พ.ย.) อ้างว่าวัคซีนวัคซีนโควิด-19 ได้ผลดีสำหรับผู้ฉีดสูงวัย
(ที่มา:รอยเเตอร์)