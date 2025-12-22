Project “Building A” จับมือช่อง 9 กด 30 ลุย Series Boylove รับปีใหม่ “THE SCHOOL OF RUCK THE SERIES”

ผู้กำกับซีรีส์วาย ราชิต กุศลคูณสิริ ที่เคยฝากผลงานการกำกับไว้ใน Lovesick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ เดินหน้าลุยงานใหม่กับ Project “Building A” ที่เดินหน้าพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ให้ค้นพบตัวตน พร้อมปลดล็อคขีดความสามารถเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดในแบบของตัวเอง ซึ่งช่อง 9 กด 30 โดย คุณวศิน บุณยาคม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบโจทย์ผู้ชมในปัจจุบันจึงร่วมเป็นพันธมิตรพร้อมผลักดันซีรีส์สู่ต่างประเทศ โดยเตรียมนำเสนอผลงานรับปีใหม่ 2026 กับ “THE SCHOOL OF RUCK THE SERIES” ที่เตรียมลงจอช่อง 9 กด 30 ซึ่งเป็นการนำนิยายฟีลกู้ด 2 เรื่องอย่าง “เมื่อได้พบอุ่น (Till The Sun to You)” และ “พี่ปิ๊งอย่าโหดดิ” มารวมกันเป็นซีรีส์ 1 เรื่องที่เข้มข้น ครบรส ให้ผู้ชมได้ติดตาม
ในงานเปิดตัวเหล่าแฟนคลับและผู้ร่วมงานได้ชม MV MINI SERIES พร้อมกันครั้งแรก และได้สำลักความสุขกับการเปิดตัวครั้งแรกในฐานะศิลปินของ ตีตี้ ธนดล จงทวีวิไล, มิลาน ณเดชน์ ณวรรณติ๊บ, ข้าวปั้น รชต ปานจินดา, และ พัตเตอร์ ธีร์รัฐ เรืองไกลวัฒนโชค พร้อมโชว์สุดพิเศษจาก 4 หนุ่ม และแขกรับเชิญสุดพิเศษ บอย สมภพ ที่มาพร้อมกับเพลงใหม่ 3 เพลง “เก็บคำว่ารักไว้ในเพลง” “เสียงข้างในใจ” และ “หากพรุ่งนี้โลกแตก” (เพลงประกอบซีรีส์ SWAY THE SERIES) ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีโชว์สุดพิเศษจาก Chula Colorguard “CU Polka”, นักแสดงจาก SWAY THE SERIES, และ KIRIN ENTERTAINMENT เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2568 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
