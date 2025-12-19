สิ้นสุดการรอคอย! Studio Wabi Sabi พร้อมเสิร์ฟ ‘Fourever You Project Part 2 : Beside The Sky’ จัดเต็มนักแสดงครบทีม เริ่มตอนแรก 20 ธันวาคมนี้

ไม่ปล่อยให้แฟนๆ รอกันนาน หลังจากที่ได้ออกอากาศเซ็ตซีรีส์ “Fourever You Project” ในพาร์ทแรกออกไปเรียกว่าได้กระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆ เป็นอย่างมาก ล่าสุด Studio WabiSabi ค่ายผู้ผลิตซีรีส์คุณภาพระดับแถวหน้าของไทย ภายใต้การควบคุมการผลิตของ “นิว-ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” พร้อมแล้วกับการออกอากาศให้แฟนๆ ได้รับชมกับโปรเจ็กต์ “Fourever You Project Part 2” จักรวาลนิยาย 4 หมอและผองเพื่อน โดยนักเขียน “Howlsairy” ซึ่งได้ขนทัพนักแสดงนำกว่า 10 คน นำโดย บีเวอร์-พรรษพล เจนสรรพกิจกุล, ต้นหลิว-เมธาพัฒน์ ฉิมกุล, เงิน-อนุภาษ เหลืองสดใส, โอ๊ต-ธาราธร พุ่มโพธิงาม, พาย-ศรัณวุฒิ นิตยสุทธิ, กอล์ฟ-พสธร เลิศสถิตย์วงศ์, ปอนด์-พลวิชญ์ เกตุประภากร, เอิร์ธ-กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์, แม็กกี้-รชต พิเชฐโชติ และบาส-หัสณัฐ พินิวัตร์ จัดเต็มความสนุกแบบครบทุกรสทุกอารมณ์อย่างแน่นอน
สำหรับในโปรเจ็กต์ “Fourever You Project Part 2” จะประกอบด้วยซีรีส์ทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ “Beside The” Sky นำแสดงโดย บีเวอร์ พรรษพล รับบท ต้นฟ้า และ ต้นหลิว เมธาพัฒน์ รับบท ไต้ฝุ่น, “The Sun From Another Star” นำแสดงโดย เงิน อนุภาษ รับบท อาทิตย์และ โอ๊ต ธาราธร รับบท ดาวตก และ “Lately, It’s Winter Season” นำแสดงโดย พาย ศรัณวุฒิ รับบท ไทเกอร์ และ กอล์ฟ พสธร รับบทเดือนหนาว และพลาดไม่ได้กับการกลับมาของเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่เติบโตขึ้นแบบไม่มีวันหยุดของคู่สุดหวานของ ฮิลล์ (ปอนด์ พลวิชญ์) และ อีสเตอร์ (เอิร์ธ กัษมนณัฏฐ์) ตามมาด้วยคู่ฟินเกินห้ามใจอย่าง โจฮัน (แม็กกี้ รชต)และ นอร์ธ (บาส หัสณัฐ) ที่จะมาเสริมสร้างความสนุกให้ทุกคนได้เต็มอิ่มไปกับเรื่องราวของมิตรภาพและความรักชวนลุ้นในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ประเดิมเรื่องแรก “Fourever You Project Part 2 : Beside The Sky” เป็นเรื่องราวของ“ไต้ฝุ่น” (ต้นหลิว เมธาพัฒน์) น้องชายข้างบ้านที่ขาดความรักจากครอบครัว ได้ตกหลุมรัก ต้นฟ้า (บีเวอร์ พรรษพล) พี่ชายคนดีที่แสนอบอุ่น แต่ความรักครั้งนี้ไม่อาจบอกใครได้เพราะความสัมพันธ์ในครอบครัวและความรู้สึกผิดที่ตนเองเป็นสาเหตุให้พี่สาวต้องเสียชีวิต ไต้ฝุ่นรักต้นฟ้ามากแต่รู้ดีว่าต้นฟ้ามองตนเองเป็นเพียงแค่น้องชาย ไต้ฝุ่นพยายามตีตัวออกห่างจากต้นฟ้าจนกลายเป็นเรื่องผิดใจกัน และเป็นสาเหตุให้ต้นฟ้าเข้าใจว่าไต้ฝุ่นเกลียดเขามาตลอด เมื่อไต้ฝุ่นเข้าสู่มหาวิทยาลัยทำให้ได้เจอกับต้นฟ้าอีกครั้ง ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูเย็นชาและห่างเหินราวกับคนไม่รู้จักกัน แต่การได้เริ่มต้นใหม่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ การได้เจอกับกลุ่มเพื่อนใหม่ที่แสนดีและเต็มไปด้วยพลังบวก ทำให้ไต้ฝุ่นที่เป็นคนเก็บตัวสามารถรวบรวมความกล้าที่จะสู้เพื่อความรักของตนเองอีกครั้ง…
ติดตามชมได้ในซีรีส์ “Fourever You Project Part 2 : Beside The Sky” ทุกวันเสาร์ เวลา 21.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมเวอร์ชัน Uncut บนแอป WeTV ที่เดียวเท่านั้น เริ่มตอนแรก 20 ธันวาคม 2568 แฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook : StudiowabisabiTH | Youtube : StudioWabiSabi | IG : studiowabisabith | X : wabisabith