Ranong The Iconic Journey “ระนองเส้นทางแห่งอัตลักษณ์” ครั้งที่ 2

จังหวัดระนอง พาเสน่ห์เมืองใต้บุกเมืองหลวงแดนศิวิไลซ์ เสริฟสินค้าอัตลักษณ์ถึงถิ่น ในงาน “ระนอง เส้นทางแห่งอัตลักษณ์ “Ranong The Iconic Journey” ยกทัพสุดยอดสินค้าดี สินค้าเด่น บริการการท่องเที่ยวจังหวัดระนองสู่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดระนอง โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง เดินหน้าขยายผลความสำเร็จโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ BIMSTEC และอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์และบริการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง พร้อมกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ภายใต้ชื่องาน Ranong The Iconic Journey “ระนองเส้นทางแห่งอัตลักษณ์” ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม ณ ลาน Royal Park ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
นางวิภารัตน์ ภูเก้าล้วน พาณิชย์จังหวัดระนอง กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จและผลการตอบรับที่ดีจากการจัดงานในครั้งที่ผ่านมา โดยจังหวัดระนองมุ่งหวังที่จะต่อยอดการยกระดับการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ควบคู่กับการเสริมสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่
การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Ranong The Iconic Journey “ระนองเส้นทางแห่งอัตลักษณ์” จึงเป็นเวทีสำคัญในการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงการค้าสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ตลอดจนยกระดับรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์สินค้าและการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมไฮไลต์ อาทิ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าดี สินค้าเด่น การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ทั้งแบบ Onsite และ Online ในวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ณ ห้องเมเปิ้ล 3 โรงแรม เมเปิ้ล บางนา กรุงเทพมหานคร รวมถึงการแสดงจากศิลปิน นักร้องชื่อดัง อาทิ ก้านตอง ทุ่งเงิน, หญิง ธิติกานต์,แอ้ม ชลธิชา, เบลล์ นิภาดา และ ตรี ชัยณรงค์
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop และกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดจำหน่ายตลอดระยะเวลาของการจัดงาน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้า ตลอดจนสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป