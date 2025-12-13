“วิกกี้ สุนิสา” ตกใจพฤติกรรม “นานา” เผยเพื่อนซี้ “ข้าวโพด” เจ็บหนักกว่าเรื่องเงิน หน้าแรงแต่ข้างในซอฟต์

“วิกกี้ สุนิสา” ตกใจพฤติกรรม “นานา” เผยเพื่อนซี้ ”ข้าวโพด สมิทธินันท์“ ดูเหมือนเป็นคนแรงแต่จริงๆ เป็นคนซอฟต์ อยู่ด้วยแล้วโลกสดใส บอกความรู้สึกของเพื่อนที่โดนมูลค่าของเงินที่เสียไป ไม่เท่ากับความรู้สึกที่ให้ใจกัน นอกจากเรื่องเงิน มีเรื่องอื่นๆ ที่โดนด้วย แต่ขอไม่พูดถึง
เป็นอีกแก๊งที่ถูกจับตามองในตอนนี้สำหรับ แก๊งคนดี ที่มี “ข้าวโพด สมิทธินันท์”และ “วิกกี้ สุนิสา เจทท์” ที่อยู่ในกระแสข่าวคู่กรณีกับ “นานา ไรบีนา” แม้วิกกี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่เจ้าตัวก็รับรู้เรื่องราวมาตั้งแต่ต้น
“น้องเขียนแซวเฉยๆ ปกติทุกปีจะมีงานคริสต์มาสกับเพื่อนๆ ไม่ใช่บ้านกี้ก็บ้านโพด พอดีปีนี้มีเรื่องราวเลยแซวอะไรขำๆ ให้มันไม่เครียด กับข้าวโพดรู้จักกันตั้งแต่เรียนเอแบค เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกัน กี้กลับมาจากอเมริกาแล้วเป็นดารา เขาก็เพิ่งจบกลับมา เป็นเพื่อนกันมา 26 ปีค่ะ เป็นเพื่อนสนิทกันเลย”
ก็เลยได้ทราบเรื่องราว ตกใจมาก ให้กำลังใจเขาเยอะๆ แต่โพดเขากำลังใจดี คนรักเขาเยอะ จริงๆ กี้ทราบพร้อมๆ กับเขาเลย กี้อยู่กับเขาในทุกช่วง ตอนนั้นเครียด ความเสียใจมันค่อนข้างเยอะกว่าด้วย เพราะเขาสนิทกัน มันมีความเสียใจบวกเข้าไปเยอะ”
“ข้าวโพด” ดูเหมือนจะแรง แต่จริงๆ เป็นคนที่ให้ใจเพื่อนที่สุด เป็นคนซอฟต์มากๆ อยู่ด้วยแล้วโลกสดใส
“ที่สุด ให้แล้วให้เลย เขาเป็นคนโอเพ่น คือรักใครรักจริงๆ รักแบบไม่มีเงื่อนไข มองคนแง่ดีเสมอ ถ้าเขาเจอใครเขาจะมองแง่ดีเสมอก่อน เขาเป็นอย่างนี้เลย เป็นคนโลกสดใส เห็นหน้าอย่างนั้นเหมือนคนแรงแต่เขาสดใสมากและเป็นคนมองคนแง่ดีเสมอก่อนทุกครั้ง ไม่ว่าจะใครหรือเพื่อนใหม่ อาจจะดูเป็นคนเขี้ยว คนแรง แต่จริงๆ แค่หน้าเป็นอย่างนั้น เขาซอฟต์ข้างในมากๆ ครั้งนี้เขาเลยมีความเสียใจบวกไปด้วยมากๆ
มูลค่าที่เสียไป ไม่เท่ากับความรู้สึกที่ให้ใจมันรวมกันแล้วมันยิ่งใหญ่มากๆ จริงๆ โพดมีกู้ดเดย์แบดเดย์ มีวันที่ดีที่เขาใช้ชีวิตปกติ เขามีลูกเนอะ มีธุรกิจที่ต้องทำ เขายังพอมูฟออนได้บ้าง แต่ก็มีบางวันที่เขาโดนคอมเมนต์ ก็เป็นเรื่องในแต่ละวันที่เขาต้องจัดการยังไงบ้าง มีบางวันที่เขาเครียด บางวันที่เขาดีสลับกัน กี้ก็เรียกว่าให้กำลังใจมากกว่า อย่างที่บอกอยู่กับเขาตลอด แล้วนานาก็รู้จัก ก็ตกใจเหมือนกัน”
นอกจากเรื่องเงิน มีเรื่องอื่นๆ ที่โดนด้วย แต่ขอไม่พูดถึง
“คุยกันเรื่อยๆ เราสนิทที่สุดเนอะ มีให้คำปรึกษาบ้าง และเขาก็ได้รับคำปรึกษาจากคนรอบข้างด้วย ถึงจะเป็นคนมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัว เรื่องนี้มันกระทบอยู่แล้ว ไม่มีใครอยากให้เกิดเพื่อนๆ หลายคนถ้าว่างก็เข้าไปให้กำลังใจในหลายๆ รูปแบบ นอกจากเรื่องเงิน มีเรื่องอื่นๆ ที่โดนด้วย แต่ขอไม่พูดถึงนะ
กี้ว่าในความเป็นเพื่อนมันมีความไว้ใจอยู่แล้ว พอเกิดเรื่องก็มีเอฟเฟกต์ ข้าวโพดเป็นคนโอเพ่นและจริงใจ ไม่ว่าคนจะเห็นเขาในรูปแบบไหน ข้างในเขาเป็นคนซอฟต์มาก และเป็นคนมองคนในแง่ดีก่อนตลอด คือเขาจริงใจจริงๆ”