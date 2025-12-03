ย้อนคำพูด “เจนี่” หากวันที่ “นานา” ถูกจับกุมมาถึง ยิ่งเจ็บกว่าที่เป็นอยู่

เป็นภาพที่เห็นแล้วใจหาย ที่ช่วงสายวันที่ (3 ธ.ค. 68) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัว “นานา ไรบีนา”ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง และผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน เข้าสู่กองบังคับการปราบปราม เพื่อสอบสวนขยายผลทันทีหลังการจับกุม
โดยเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิต “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” และเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย ได้เคยเล่าไว้ตอนไลฟ์ขายของว่า หากวันนี้มาถึง ตนอาจจะเจ็บยิ่งกว่าวันนี้ที่เจ็บก็ได้
“ไม่มีใครโอเคหรอกถ้าเพื่อนโดนอะไรที่ทุกคนคิดและคาดเอาไว้ ตัวเจนเอง ถ้าเจนเห็นภาพนั้นเจนอาจจะเป็นหนักมากกว่าวันนี้ก็ได้ เจนอาจจะเจ็บมากกว่าวันนี้ที่เจ็บอยู่ ลองคิดดูถ้าเรามีแม่หรือใครสักคนที่เป็นพี่น้องเรา ที่ผูกพันมา 30 ปี กับเพื่อนเจนคุยกับเขาทุกวัน เช้า-กลางวัน-เย็น คุยมากกว่าแม่ตัวเองด้วยซ้ำไป ถ้าวันนึงมันเกิดอะไรขึ้นมา เจนพูดเลยว่าเจนอาจจะล้มทั้งยืนก็ได้ แต่เราจะไม่โทษใคร เราจะไม่ตัดสินชีวิตใครเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เรา เราเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย ทุกคน ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด”