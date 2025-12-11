“ไอซ์-มีมี่” ตัดสินใจครั้งสำคัญ รักสะดุด!! จิตใจแตกสลาย สู่ความเจ็บปวดที่สุด ในซีรีส์ “Player ไม่อาจห้ามรัก”

แม้ว่า “พลอย” (ไอซ์-อมีนา) กับ “ปัน” (มีมี่-เหมือนฝัน) จะจากกันด้วยหัวใจที่ยังรักแต่พังเกินเยียวยา หลังทั้งคู่เจอกันที่นิวยอร์ก แต่ “พลอย” ก็ไม่ละความพยายาม ตามเฝ้า “ปัน” ไปทุกที่ แม้จะถูกเมินใส่ซ้ำๆ ก็ยิ่งกลับทำให้ความรู้สึกภายในยิ่งชัดขึ้น ฟากหัวใจของ “ปัน” เองก็ยังคงสั่นไหวทุกวันที่เจอ “พลอย”และแล้วการเผชิญหน้าครั้งสำคัญก็เกิดขึ้นที่แกลเลอรีท่ามกลางผลงานผีเสื้อชิ้นใหญ่เมื่อ “ปัน” ระเบิดทุกความอัดอั้นใส่ “พลอย” ว่าที่ผ่านมาต้องเจ็บเพราะ “พลอย” มากแค่ไหน และเธอไม่อยากเจ็บอีกแล้ว “พลอย” จึงขอโอกาสหนึ่งสัปดาห์ ขอให้ “ปัน” ทบทวนใจตัวเอง และถ้ายังรู้สึกรักกันอยู่ก็ให้กลับมาหาเธอที่หน้าภาพผีเสื้อตัวเดิม สุดท้ายแล้ว “ปัน” จะตัดสินใจกับความรักครั้งนี้ต่อไปอย่างไร? ตามลุ้นพร้อมกัน
ติดตามชมซีรีส์ “Player ไม่อาจห้ามรัก” EP.11 ได้ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคมนี้ เวลา 20.00 น. ทาง Youtube : HeartPopStudio และดูเวอร์ชัน UNCUT บนแอป iQIYI เวลา 20.00 น. และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
