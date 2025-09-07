ชายสุดหลอน! อพาร์ตเมนต์ชั้นบนไม่มีคนอยู่ แต่ได้ยินเสียงแปลกๆ ทุกคืน

หลายเดือนแล้วที่ชายแซ่หวัง ซึ่งอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ ชั้น 5 ที่เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ต้องทนทุกข์ทรมานกับเสียงแปลกๆ ที่ดังมาจากชั้นบนอย่างไม่ทราบสาเหตุ ทั้งๆ ที่ไม่มีใครอาศัยอยู่
โดยนายหวังอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้อย่างสงบสุขมากว่า 20 ปี กระทั่งปี 2024 เขาก็มีปัญหากับผู้เช่าชั้น 6 เรื่องเสียงรบกวน ซึ่งความขัดแย้งของพวกเขาก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
นายหวังบอกว่า เขาได้ยินเสียงดังแปลกๆ คล้ายเสียงค้อน เสียงกระเบื้อง ราวกับมีการก่อสร้างมาจากชั้นบน ตั้งแต่เดือนก.ย. ซึ่งจะดังตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึงก่อนรุ่งสาง
"วันปีใหม่ ผมอยากพักผ่อนให้เต็มที่ แต่ก็ต้องตื่นขึ้นมากลางดึก ลุกไปปะทะคารม..." นายหวังกล่าว พร้อมเสริมว่า ฝ่ายนั้นยังบอกอีกว่า "รอจนพวกเราย้ายออกไป คุณก็จะยังได้ยินเสียงแปลกๆ นั้นอยู่"
พอถึงเดือนก.พ.ของปีนี้ ผู้เช่าชั้น 6 ก็ได้ย้ายออกไป และไม่มีผู้เช่ารายใหม่มาเช่าต่อ ทว่านายหวังก็ยังได้ยินเสียงแปลกๆ อยู่เหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนจากเสียงที่เหมือนการก่อสร้างไปเป็นเสียงเด็กวิ่ง เสียงของหล่น และเสียงลากโต๊ะ ลากเก้าอี้แทน
นายหวังบอกว่า เสียงเหล่านั้นเหมือนจะติดตามเขาไปทุกที่ เพราะไม่ว่าเขาจะย้ายไปอยู่ตรงมุมไหน ก็จะได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลา เลยคาดว่าอาจมีคนแกล้งติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสียงรบกวนเอาไว้ จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แต่ก็ได้รับคำตอบว่า ห้องนั้นเป็นห้องโล่งๆ ไม่มีแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ และไม่มีความผิดปกติใดๆ
อย่างไรก็ตาม ที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้น คือ เพื่อนบ้านของนายหวังกลับบอกว่าพวกเขาไม่ได้ยินเสียงอะไร แต่ผู้อาศัยอยู่ชั้น 5 และชั้น 7 กลับได้ยินเสียงเหมือนกับที่นายหวังได้ยิน
ภายหลังฝ่ายผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์แจงว่า กรณีของชั้น 7 นั้น คาดว่าที่มาของเสียงจะมาจากชั้น 8 ซึ่งเป็นชั้นที่หญิงชรา ซึ่งป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์อาศัยอยู่ โดยเธอมักจะกระทืบเท้าอยู่เป็นประจำ
ทั้งนี้ คำชี้แจงดังกล่าวไม่ช่วยไขความกระจ่างถึงต้นต่อของเสียงที่นายหวังได้ยินสักเท่าไหร่ โดยนายหวังยังคงกังวลใจ และเสียงดังกล่าวก็ยังคงดังรบกวนเขาอยู่ต่อไป จนทำให้เขานอนไม่ค่อยหลับ
