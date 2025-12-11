“ดราป้าควีน” กับ “Sis เอมี่“ ของ Baby “เอมม่า“

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” พาไปเปิดโลกความรักล้นจักรวาลของ “เอมี่ กลิ่นประทุม” ที่วันนี้ไม่ใช่แค่ดาราเจ้าบทบาท แต่คือ “ดราป้า!! ควีนตัวจริง” ที่ยอมสยบให้หลานสาวคนแรก “น้องเอมม่า” ลูกสาวคนเดียวของ ”เจเจ“ น้องชายและน้องสะใภ้คนสนิท ”แพร เอมเมอร์รี่“ ที่ทุกวันนี้ ”น้องเอมม่า“ เปลี่ยนชีวิต ”เอมี่“ ไปแบบหมดรูป!
และการมา ”ตีท้ายครัว“ รอบนี้ ”เอมี่“ เปิดใจว่า ยกมรดกให้หลานสาวหมดแล้ว! พร้อมย้อนเล่าว่าที่มาของความรักล้นใจนี้เริ่มมาตั้งแต่ความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับน้องชาย “เจเจ“ ที่ทั้งเรียนด้วยกัน โตด้วยกัน ทะเลาะกันก็หนักถึงขั้นแม่ต้องเอาสบู่มาล้างปาก ”เอมี่“ เพราะ “ปากจัดมาก” ทะเลาะกันทีคือ มาหมด!! แต่ทุกวันนี้หลังจากมี “เอมม่า” เอมี่ยอมรับว่าคำพูดทุกประโยคต้องคิดให้ดี ความปากจัดหายไปโดยอัตโนมัติ เพราะ “หลานคือทุกอย่าง” ไม่อยากให้เค้าซึบซับอะไรที่ไม่ดีเลย
นอกจากนี้ในฐานะ “ป้าสายเป๊ะ“ คนเดิมที่เนี๊ยบจัดทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านแบบละเอียดสุดๆ แม้กระทั่งโต๊ะกินข้าว 7 ที่นั่งยังต้อง ระบุชื่อตายตัวทุกที่นั่ง! แต่พอวันนี้ที่มี ”เอมม่า” ทุกอย่างที่เป็นเรื่องของหลาน โหมดเป๊ะ ก็กลายเป็น “โหมดสปอยด์เต็มที่” ไม่ว่าจะห้องสุดพรีเมียม วอลล์เปเปอร์สั่งจากอังกฤษ เสื้อผ้าที่มีครบทุกฤดู ทุกซีซั่น จัดล่วงหน้าถึงวัย 1 ขวบ แม้กระทั่ง “ชื่อหลาน” ก็ต้องขอมีส่วนร่วมด้วย บ้านมุมที่เคยห่วงสุดๆ แม้แต่พิธีกร “ตีท้ายครัว” ไปเยี่ยมบ้านรอบก่อน ก็ยังต้องนั่งแบบตัวเกร็ง แต่มาวันนี้ มุมนี่กลายเป็น “เอมม่า Area” ไปเรียบร้อย!!
“เอมี่” เม้าท์ตัวเองต่อว่า ชีวิตปาร์ตี้ที่เคยคึกคัก ตอนนี้ต้องเลือกไป เพราะอยากให้เวลาที่หลานเจอเรา แล้วมีเวลาที่ดีด้วยกัน ได้ใช้เวลากับเอมม่าเยอะๆ และความรักหลานที่มาคู่กับความดราม่า ก็มีไม่หยุดหย่อน สมฉายา “ดราป้าควีน” ตัวจริง เพราะช่วงที่หลานเกิดได้ 7 วัน แต่ตัวเองยังไม่ได้อุ้ม ถึงขั้นร้องไห้โวยวายใส่ “เจเจ” กลางบ้าน เรียกว่าความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิง แม้แต่ “พี่ซี ศิวัฒน์” ก็เปลี่ยน! จากคนไม่คุ้นเด็กเล็ก กลายเป็นคุณลุงที่สามารถหยุดเล่นเกมส์ ลงมาเล่นกับหลานได้…
และความ “เอมี่” ที่เป็นคุณป้าวัยนี้ ก็ไม่อยากจะให้หลานเรียกว่าป้า เลยให้ตำแหน่งใหม่ เรียกว่า “sis” แทนนะจ้า!! แต่เคล็ดลับความไม่ป้า มาสู่ “sis เอมี่” มีอะไรต้องตามมาฟังกันนะจ้า… และในเทปนี้ยังมีโมเมนต์อบอุ่น ขำ น่ารัก กับ “ดราม่า ป้าควีน & sis เอมี่” ให้แฟนรายการยิ้มไม่หุบ พร้อมเปิดโลกความสุขใหม่ของครอบครัวนี้ที่ชื่อว่า
“เอมม่า…มวลความสุขของทุกคน”
เตรียมพบความรัก ความผูกพัน และความละมุนที่ทำให้หัวใจพองโตได้ทั้งบ้าน ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33