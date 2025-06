เกือบครึ่งชีวิตของกันและกัน!! "ซี ศิวัฒน์" ควง "เอมี่ กลิ่นประทุม" ดินเนอร์หวานฉ่ำ ฉลองครบรอบ 20 ปี

เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่รักกันมานาน สำหรับ "ซี ศิวัฒน์" และ "เอมี่ กลิ่นประทุม" แม้จะแต่งงานกันมา 11 ปีแล้ว แต่ความรักความเอาใจใส่ดูแลกันและกันของทั้งคู่ก็ยังคงมีอย่างสม่ำเสมอ แถมมีมุมน่ารักๆ ฮาๆ ออกมาให้แฟนๆ ได้ยิ้มกันตลอดล่าสุด "ซี ศิวัฒน์" ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ภรรยา ฝพร้อมแคปชั่นว่า Happy 20th anniversary ต้องบอกว่าเราสองคนทรหดมากเลยนะ ที่อยู่กันมาได้ขนาดนี้ คบกัน 9ปี แต่งอีก 11ปีคบกันครึ่งชีวิต โคตรมันส์ รักกันไปแบบนี้ยาวๆนะลูก รักแมนนี่นะคะ @amy_klinpratoom"ขณะที่ "เอมี่ กลิ่นประทุม" ก็โพสต์ภาพควงสามีไปดินเนอร์หวานฉ่ำพร้อมข้อความว่า "It’s been a rollercoaster with you thank you for all you do honey @siwat_c Happy anniversary #9ปีคบกัน #11ปีแต่งงาน #20ปีจ้ะ #นานชิบหายจ้า"งานนี้ก็มีแฟนๆ แห่เข้ามากดไลค์และชื่นชมในความรักของทั้งคู่กันเป็นจำนวนมาก